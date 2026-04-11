Tình báo Mỹ nói Iran vẫn còn hàng nghìn tên lửa

Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ thạo nguồn tin tình báo cho biết, Iran vẫn sở hữu hàng nghìn tên lửa đạn đạo mà nước này có thể khai hỏa bằng cách khôi phục các bệ phóng đang bị chôn vùi trong các cơ sở dưới lòng đất.

Báo cáo cho biết mặc dù một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran đã bị phá hủy, hư hại hoặc bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, nhiều bệ phóng trong số đó có thể được sửa chữa và thu hồi từ các căn cứ ngầm.

Các quan chức Mỹ và Israel nói rằng, mặc dù Iran hiện chỉ còn một nửa số lượng tên lửa so với thời điểm trước xung đột, họ vẫn còn hàng nghìn tên lửa hành trình tầm trung và tầm ngắn có thể đưa ra khỏi nơi ẩn náu hoặc khai quật từ dưới lòng đất.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth gần đây đã mô tả chương trình tên lửa của Iran là "cạn kiệt và bị tàn phá", tuy nhiên các quan chức Israel lưu ý Iran vẫn nắm giữ hơn 1.000 tên lửa tầm trung, chiếm gần một nửa kho dự trữ trước xung đột.

Thông tin xuất hiện vào một thời điểm quan trọng đối với thị trường toàn cầu, khi phái đoàn Mỹ chuẩn bị cho các cuộc đàm phán cấp cao với Iran tại Islamabad (Pakistan) nhằm đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn và mở cửa vĩnh viễn eo biển Hormuz.

Các nhà đầu tư coi "năng lực tấn công" còn sót lại này là một rủi ro đối với các hạ tầng năng lượng trong khu vực, vì ngay cả một lực lượng Iran đã bị suy yếu vẫn có thể nhắm mục tiêu vào vận tải hàng hải ở vịnh Ba Tư hoặc các cơ sở của Mỹ nếu các cuộc đàm phán ngoại giao tại Pakistan thất bại. Báo cáo cũng cho biết một số quan chức Mỹ lo ngại Iran sẽ lợi dụng lệnh ngừng bắn hiện tại để tái thiết lập kho dự trữ tên lửa của mình.

Sự thành công của cuộc đàm phán sắp tới có thể sẽ phụ thuộc vào những yêu cầu của Iran về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt sơ cấp và thứ cấp.

Các nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho rằng ngay cả với một phần nhỏ sức mạnh trước đây, Iran vẫn là một "tác nhân quan trọng" đối với an ninh Vùng Vịnh. Kết quả của các cuộc đàm phán đang diễn ra được coi là "sự kiện mang tính quyết định" chính cho quý II năm nay.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này cảnh báo, Mỹ vẫn duy trì hiện diện quân sự ở khu vực cho đến khi cuộc đàm phán đạt được kết quả thực sự.

Ông cảnh báo, Mỹ đang chất vũ khí lên các tàu chiến với số lượng lớn hơn trước đây.

"Chúng tôi đang chất lên các con tàu những loại vũ khí tốt nhất từng được chế tạo, thậm chí ở mức độ cao hơn mức chúng tôi từng làm", ông Trump nói. Ông nêu rõ, nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ sử dụng chúng một cách "hiệu quả".

Theo Wall Street Journal, Mỹ tiếp tục triển khai quân đội tới Trung Đông để chuẩn bị cho các hoạt động có thể xảy ra, ngay cả khi chuẩn bị đàm phán với Iran tại Pakistan.

Các máy bay chiến đấu và máy bay tấn công mới đã đến khu vực gần đây, và khoảng từ 1.500 đến 2.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Không vận 82 tinh nhuệ của Lục quân Mỹ có thể sẽ được đưa đến trong những ngày tới.

Tàu sân bay USS George H. W. Bush cùng với các tàu hộ tống đã rời căn cứ hải quân Norfolk ở Virginia vào cuối tháng 3 và đang ở Đại Tây Dương, trong khi tàu tấn công đổ bộ USS Boxer cùng với Đơn vị Thủy quân lục chiến Viễn chinh số 11 đã rời căn cứ tại California vào giữa tháng 3 và hiện ở Thái Bình Dương. Cả 2 biên đội này sẽ cần hơn một tuần nữa mới có thể đến được Trung Đông.