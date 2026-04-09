Tổng thống Trump đề xuất liên doanh với Iran thu phí qua eo biển Hormuz

“Chúng tôi đang cân nhắc thực hiện việc này dưới hình thức một liên doanh. Đó là một cách để đảm bảo an ninh cho eo biển, cũng như bảo vệ nó khỏi rất nhiều đối tượng khác. Đó là một điều tuyệt vời”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ngày 8/4 khi trả lời câu hỏi của một phóng viên về việc liệu ông có đồng ý với việc Iran đang thu phí lưu thông qua eo biển Hormuz hay không.

Bất kỳ hình thức "liên doanh" nào cũng đều không nằm trong kế hoạch hòa bình 10 điểm của Iran mà Mỹ đã đồng ý và coi là cơ sở khả thi cho các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột.

Hôm 8/4, ông Trump bình luận trên mạng xã hội Truth Social: “Mỹ sẽ hỗ trợ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông ở eo biển Hormuz. Sẽ có nhiều diễn biến tích cực! Khoản tiền lớn sẽ được tạo ra. Iran có thể bắt đầu quá trình tái thiết”.

Ông nói thêm: “Tôi tin tưởng rằng điều đó sẽ thành hiện thực. Giống như chúng ta đang trải qua ở Mỹ, đây có thể là thời kỳ hoàng kim của Trung Đông”.

Đầu tuần này, ông Trump cũng gợi ý, Mỹ có thể áp đặt các khoản phí riêng đối với các tàu thuyền đang cố gắng đi qua eo biển.

Các nhà lãnh đạo tại Tehran tuần trước phát tín hiệu rằng họ sẽ thiết lập một hệ thống "trạm thu phí" nhằm thu phí các con tàu muốn đi qua eo biển một cách an toàn. Số tiền thu được từ hệ thống thu phí của Iran sẽ được dùng để tái thiết đất nước. Một phần phí tích lũy được cũng sẽ được trao cho Oman, mặc dù chưa rõ quốc gia này sẽ sử dụng chúng như thế nào.

Hamid Hosseini, phát ngôn viên của Liên đoàn các nhà xuất khẩu dầu khí và sản phẩm hóa dầu Iran, chia sẻ với hãng tin Financial Times (FT) rằng Iran có kế hoạch thu mức phí 1 USD bằng Bitcoin cho mỗi thùng dầu đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn 2 tuần, đồng thời sẽ kiểm tra bất kỳ con tàu nào mà họ cho là cần thiết.

Kế hoạch của Iran về việc thu phí tàu thuyền trước đó đã vấp phải sự chỉ trích từ Mỹ. Nhà Trắng coi kế hoạch đó là "không thể chấp nhận được”.

Iran chưa đưa ra phản hồi về ý tưởng liên doanh của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, truyền thông Iran dẫn đề xuất 10 điểm của nước này bao gồm điều kiện công nhận sự kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh còn nhiều tranh cãi xung quanh các điều khoản thỏa thuận ngừng bắn và Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Li Băng, Iran đã đóng eo biển Hormuz trở lại và cảnh báo hủy ngừng bắn nếu Washington thực hiện cam kết.