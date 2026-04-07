Iran lên dây cót đối phó khi tối hậu thư của Tổng thống Trump sắp đến hạn

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (Ảnh: Reuters).

“Cho đến thời điểm này, hơn 14 triệu người dân Iran kiêu hãnh đã tuyên bố sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ Iran. Tôi cũng đã, đang và sẽ luôn tận hiến để hy sinh mạng sống của mình cho đất nước”, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian viết trên mạng xã hội X ngày 7/4.

Lời kêu gọi này là một phần của chiến dịch “Janfada (Hy sinh mạng sống) vì Iran”. Chiến dịch bắt đầu từ khi cuộc chiến giữa Iran với Mỹ và Israel nổ ra vào cuối tháng 2.

Iran đang lên dây cót chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn từ Mỹ và Israel sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra thời hạn chót cho Tehran đến tối 7/4 để mở lại eo biển Hormuz. Ông Trump nói, Mỹ có thể tấn công mọi cây cầu, nhà máy điện của Iran.

Trong khi đó, quân đội Israel (IDF) đã đưa ra một “cảnh báo khẩn cấp” tới người dân Iran, yêu cầu họ không sử dụng tàu hỏa và tránh xa các tuyến đường sắt trong vòng 12 giờ tới.

“Thưa các công dân Iran, vì sự an toàn của chính các bạn, chúng tôi yêu cầu từ thời điểm này cho đến 21h giờ theo giờ Iran, các bạn hãy hạn chế sử dụng và di chuyển bằng tàu hỏa trên khắp lãnh thổ Iran. Sự hiện diện của các bạn trên các đoàn tàu và gần các tuyến đường sắt sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng”, tuyên bố từ IDF cho biết.

Hiện tại, tất cả các hoạt động đường sắt đi và đến ga tàu ở thành phố Mashhad của Iran đã bị đình chỉ.

“Sau cảnh báo của Israel về một cuộc tấn công tiềm tàng vào hệ thống đường sắt của chúng ta, và như một biện pháp phòng ngừa, tất cả các chuyến tàu khởi hành từ ga đường sắt Mashhad đã bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới”, Thống đốc của thành phố lớn phía đông bắc Iran này cho biết.

Cảnh báo của Israel sẽ kết thúc trước thời hạn chót mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra cho Tehran để mở lại eo biển Hormuz khoảng 6 tiếng rưỡi.

Tuy vậy, trang Axios dẫn nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Trump có thể một lần nữa hoãn các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng dân sự và năng lượng của Iran.

"Nếu Tổng thống thấy rằng một thỏa thuận đang dần hình thành, ông ấy có thể sẽ tạm dừng. Nhưng chỉ một mình ông ấy mới có quyền đưa ra quyết định đó", nguồn tin nói với Axios.

Theo các nguồn tin của Axios, việc Tehran từ chối đề xuất ngừng bắn của Mỹ được Nhà Trắng nhìn nhận như "một nước cờ đàm phán, chứ không phải một sự từ chối”.

Ngược lại, một quan chức giấu tên của Lầu Năm Góc đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng tiếp tục gia hạn thời hạn chót để đạt được một thỏa thuận với Iran.