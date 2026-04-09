Iran dồn dập ra “tối hậu thư” với Mỹ trước nguy cơ đổ vỡ lệnh ngừng bắn

Thủy thủ Mỹ trên tàu sân bay tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc phỏng vấn với BBC được công bố ngày 9/4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh tuyên bố Mỹ phải lựa chọn “giữa chiến tranh và ngừng bắn” ở Trung Đông.

“Họ không thể có cả hai cùng một lúc”, nhà ngoại giao Iran nói, đồng thời tiết lộ Iran đã truyền đạt thông điệp “rõ ràng” này tới chính quyền Washington.

“Họ không thể yêu cầu một lệnh ngừng bắn, rồi chấp nhận các điều khoản và điều kiện, chấp nhận những khu vực mà lệnh ngừng bắn được áp dụng, nêu cả Li Băng trong đó, rồi sau đó đồng minh của họ lại bắt đầu cuộc tấn công hủy diệt”, ông Khatibzadeh nhấn mạnh.

Cùng ngày, Đại sứ Iran tại Turkmenistan Ali Mojtaba Rouzbahani cho biết một nền hòa bình lâu dài giữa Mỹ, Israel và Iran chỉ có thể đạt được bằng cách chấm dứt hành động gây hấn chống lại Iran và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

"Con đường thực tế nhất dẫn đến hòa bình là chấm dứt dứt khoát các hành động thù địch, tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Iran và công nhận các quyền hợp pháp của người dân chúng tôi. Lịch sử chứng minh rằng Iran chưa bao giờ tìm kiếm chiến tranh; tuy nhiên, Iran sẽ kiên quyết và dứt khoát bảo vệ các giá trị và chủ quyền của mình trên chiến trường phòng thủ để chống lại bất kỳ hành động thù địch nào”, nhà ngoại giao Iran tuyên bố.

Theo Đại sứ Rouzbahani, sức mạnh quân sự của Iran đã buộc đối phương phải rút lui về mặt chính trị.

“Thỏa thuận ngừng bắn của Mỹ dựa trên kế hoạch khung 10 điểm của Iran là bằng chứng cho thấy đối thủ đã nhượng bộ trước những yêu cầu chính đáng của Tehran”, đại sứ Iran nhấn mạnh.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng tuyên bố Mỹ phải lựa chọn giữa việc tiếp tục xung đột thông qua Israel hoặc một lệnh ngừng bắn.

“Các điều khoản ngừng bắn giữa Iran và Mỹ là rõ ràng và dứt khoát: Mỹ phải lựa chọn ngừng bắn hoặc tiếp tục xung đột thông qua Israel. Họ không thể có cả 2. Thế giới đang chứng kiến các cuộc tấn công tại Li Băng. Quả bóng đang nằm trên sân của Mỹ, và thế giới đang theo dõi liệu họ có hành động theo các cam kết của mình hay không”, Ngoại trưởng Iran cho biết.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Iran dọa rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ vì Israel tiếp tục tấn công vào Li Băng, điều mà Tehran cho rằng vi phạm thỏa thuận.

Israel ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn, song tuyên bố thỏa thuận không bao gồm ngừng bắn lực lượng Hezbollah ở Li Băng, một nhóm do Iran hậu thuẫn.

Lệnh ngừng bắn cũng đang có nguy cơ đổ vỡ do bất đồng quan điểm giữa Mỹ và Iran xung quanh vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết lệnh ngừng bắn tại Li Băng là một trong những điều kiện then chốt trong kế hoạch 10 điểm của Tehran nhằm đảm bảo chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông.

Israel ồ ạt không kích Li Băng hôm 8/4, khiến ít nhất 254 người thiệt mạng sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ủng hộ lệnh ngừng bắn song nêu rõ thỏa thuận đó không bao gồm Li Băng.

Về phía Mỹ, Nhà Trắng nhấn mạnh rằng Li Băng không được bao gồm trong thỏa thuận ngừng bắn và điều đó "đã được chuyển tới tất cả các bên".