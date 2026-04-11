Dấu hiệu lạ mới xuất hiện bên ngoài cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran

Một ảnh vệ tinh ngày 8/4 cho thấy các chướng ngại vật mới xuất hiện tại tổ hợp đường hầm Isfahan. Động thái của Iran diễn ra trong bối cảnh có những đồn đoán về kịch bản Mỹ có thể đang xem xét phương án tiến hành chiến dịch trên bộ nhằm thu giữ kho uranium của Tehran.

Theo hình ảnh vệ tinh, chính quyền Tehran đã chặn 3 lối vào đường hầm ở Isfahan bằng các ụ đất, hàng rào và đống đổ nát. Việc xây dựng các biện pháp phòng thủ này bắt đầu vào hoặc sau ngày 18/3, theo báo cáo của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS). Các nhà phân tích nói với Telegraph rằng những chướng ngại này có thể làm chậm bất kỳ cuộc đột kích nào và khiến binh sĩ đối thủ dễ trở thành mục tiêu của tên lửa Iran.

Ít nhất một nửa trong số 400kg uranium làm giàu cao (HEU) của Tehran được cho là đang lưu trữ tại Isfahan, 1 trong 3 tổ hợp chính cùng với Fordow và Natanz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng xung đột sẽ không kết thúc nếu Iran không bàn giao số uranium của mình, trong khi giới lãnh đạo Iran không cho thấy dấu hiệu chấp nhận điều đó.

Hôm 9/4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng cảnh báo về một chiến dịch quân sự nhằm thu giữ số uranium làm giàu nếu không đạt được thỏa thuận. Ông tuyên bố trên truyền hình rằng lượng vật liệu làm giàu còn lại “sẽ rời khỏi Iran hoặc thông qua thỏa thuận, hoặc thông qua việc nối lại chiến sự”.

Một chiến dịch nhằm thu giữ uranium bằng biện pháp quân sự sẽ là một trong những nhiệm vụ khó khăn hàng đầu. Lực lượng tấn công sẽ phải đổ bộ tới khu vực, thiết lập vòng kiểm soát và đào bới trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày để tiếp cận cơ sở ngầm.

Bà Sarah Burkhard, nhà nghiên cứu cấp cao tại ISIS, cho biết các rào chắn được dựng lên trong những tuần gần đây tương đối dễ dỡ bỏ nhưng sẽ “làm tăng thời gian và độ phức tạp” của một chiến dịch trên bộ.

Trong cuộc chiến kéo dài 12 ngày vào tháng 6 năm ngoái, máy bay ném bom B-2 của Mỹ đã thả bom xuyên boongke xuống cơ sở Fordow, nằm sâu 80m trong lòng núi. Các cuộc tấn công này có thể đã phá hủy máy ly tâm và khiến việc thu hồi uranium gần như không thể.

Tuy nhiên, Iran có thể đã di chuyển vật liệu sang Isfahan trong những ngày trước khi chiến sự nổ ra. Dựa trên ảnh vệ tinh, ISIS ghi nhận các xe tải đã chuyển 18 thùng chứa màu xanh tới địa điểm này vào ngày 9/6/2025.

Các lối vào của tổ hợp nghiên cứu hạt nhân lớn nhất Iran sau đó đã bị lấp đất. Tuy nhiên, cơ sở này không bị ném bom mạnh như Fordow trong chiến dịch năm ngoái.

Ảnh vệ tinh của Airbus cho thấy các ụ đất rộng khoảng 2m cùng các vật liệu chưa xác định đang chặn lối vào đường hầm phía nam, và các rào chắn tương tự cũng xuất hiện tại đường hầm trung tâm và phía bắc. Tehran cũng đã dựng thêm các chướng ngại gần một trạm kiểm soát có sẵn, đồng thời bao kín hoàn toàn khu vực lối vào chính của đường hầm giữa.

Theo bà Burkhard, các rào chắn tại Isfahan có 2 mặt: Chúng “làm tăng thời gian phát hiện nếu Mỹ tìm cách thu hồi uranium”, nhưng đồng thời cũng làm chậm nỗ lực di chuyển vật liệu của chính Iran.

Một chiến dịch trên bộ sẽ cần thiết bị hạng nặng để dọn đất, cũng như máy bay để vận chuyển uranium, vốn phải được nâng lên bằng cần cẩu. Đây sẽ là nhiệm vụ rất khó khăn.

Washington nhiều khả năng sẽ thúc đẩy một thỏa thuận nhằm đảm bảo việc loại bỏ số uranium này. Theo bà Burkhard, đây là phương án tốt hơn nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn, trong khi Tehran có thể không sẵn sàng bàn giao chúng.