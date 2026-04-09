Iran “ra tối hậu thư” khi lệnh ngừng bắn với Mỹ có nguy cơ đổ vỡ

“Các điều khoản ngừng bắn giữa Iran và Mỹ là rõ ràng và dứt khoát: Mỹ phải lựa chọn ngừng bắn hoặc tiếp tục xung đột thông qua Israel. Họ không thể có cả 2. Thế giới đang chứng kiến các cuộc tấn công tại Li Băng. Quả bóng đang nằm trên sân của Mỹ, và thế giới đang theo dõi liệu họ có hành động theo các cam kết của mình hay không”, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 8/4 viết trên mạng xã hội.

Bài đăng của ông Araghchi cũng bao gồm ảnh chụp màn hình bài đăng này từ Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, trong đó nói: "Tôi vui mừng thông báo rằng Iran và Mỹ, cùng với các đồng minh của họ, đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở mọi nơi bao gồm cả Li Băng và những nơi khác. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực ngay lập tức”.

Iran dọa rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ vì Israel tiếp tục tấn công vào Li Băng, điều mà họ cho rằng vi phạm thỏa thuận.

"Iran sẽ rút khỏi thỏa thuận nếu Israel tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn khi tấn công Li Băng", hãng tin Tasnim dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết lệnh ngừng bắn tại Li Băng là một trong những điều kiện then chốt trong kế hoạch 10 điểm của Tehran nhằm đảm bảo chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông.

Ông Pezeshkian nói với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron rằng việc Tehran “chấp nhận lệnh ngừng bắn là dấu hiệu rõ ràng cho thấy trách nhiệm và ý chí nghiêm túc của Iran trong việc giải quyết các xung đột thông qua ngoại giao”.

Ông cho biết thêm, “việc thiết lập một lệnh ngừng bắn tại Li Băng đã luôn là một trong những điều kiện then chốt trong kế hoạch 10 điểm của Iran”.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng tuyên bố lực lượng này sẽ "trừng phạt Israel vì những hành động đã gây ra ở Li Băng và việc vi phạm điều khoản ngừng bắn".

"Chúng tôi đưa ra lời cảnh báo đanh thép tới Mỹ và đồng minh Israel của họ: nếu các hành động chống lại Li Băng không chấm dứt ngay lập tức, chúng tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình và đưa ra một đòn đáp trả”, IRGC cho biết.

Israel ồ ạt không kích Li Băng hôm 8/4, khiến ít nhất 254 người thiệt mạng sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố ủng hộ lệnh ngừng bắn song nêu rõ thỏa thuận đó không bao gồm Li Băng.

Về phía Mỹ, Nhà Trắng nhấn mạnh rằng Li Băng không được bao gồm trong thỏa thuận ngừng bắn và điều đó "đã được chuyển tới tất cả các bên".

Khi được hỏi liệu Li Băng có khả năng tham gia vào một thỏa thuận ngừng bắn hay không, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói: “Một lần nữa, vấn đề này sẽ tiếp tục được thảo luận... nhưng tại thời điểm này, họ không được bao gồm trong thỏa thuận ngừng bắn”.

Trước nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran đổ vỡ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, lệnh ngừng bắn phải bao gồm Li Băng để đảm bảo tính "đáng tin cậy và lâu dài".

Ông cho biết ông đã nói với Tổng thống Mỹ và Iran rằng thỏa thuận ngừng bắn của họ nên bao gồm cả Li Băng.

"Hôm nay tôi đã điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, cũng như với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tôi đã nói với cả 2 người rằng quyết định chấp nhận lệnh ngừng bắn của họ là quyết định tốt nhất có thể. Tôi bày tỏ hy vọng rằng lệnh ngừng bắn sẽ được các bên tôn trọng đầy đủ, trên tất cả các khu vực đối đầu, bao gồm cả ở Li Băng. Đây là điều kiện cần thiết để lệnh ngừng bắn có tính đáng tin cậy và lâu dài”.

Ông cho biết điều này sẽ “mở đường cho các cuộc đàm phán toàn diện” dẫn đến một thỏa thuận hòa bình dài hạn.