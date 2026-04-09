Mỹ điều thêm 12 cường kích đến gần Iran

Trang Aviationist đưa tin, sau khi đến căn cứ Lakenheath của Anh vào cuối tháng 3, 12 chiếc A-10C Thunderbolt II thuộc Phi đoàn Tiêm kích 107 của Không quân Mỹ ngày 8/4 bắt đầu hướng về khu vực chịu trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ở Trung Đông.

Sau nhiều tuần đầy ắp các máy bay tiêm kích của Mỹ triển khai, Lakenheath hiện chỉ còn một số ít các chiếc F-15E Strike Eagle và F-22 Raptor.

Tổng cộng gần 50 máy bay, thuộc đội bay đồn trú thường trực của Lakenheath, đang được triển khai tới Trung Đông cùng với CENTCOM. Nhóm này gồm các chiếc F-15E Strike Eagle cũng như F-35A Lightning II. Một trong những chiếc F-15 của căn cứ, được đánh dấu là từ Phi đoàn Tiêm kích 494, đã bị bắn hạ trên bầu trời Iran vào tuần trước.

A-10 là một loại cường kích có một khẩu pháo ở đầu mũi có thể bắn 70 quả đạn 30mm mỗi giây. A-10 bay ở độ cao thấp và tốc độ chậm, cho phép nó bay lượn lâu trên các mục tiêu trên đất liền và trên biển.

Không quân Mỹ đã tìm cách cho nghỉ hưu loại máy bay tấn công từ thời thập niên 1970 này trong nhiều thập niên, nhưng nó đã chứng minh là một trụ cột trong việc hỗ trợ bộ binh kể từ cuộc chiến vịnh Ba Tư năm 1991. Các chỉ huy cũng đã sử dụng A-10 để tấn công các lực lượng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Syria.

Hiện nay, các máy bay này có thể được sử dụng để các lực lượng mặt đất Mỹ kiểm soát các vùng lãnh thổ gần eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quan trọng mà Iran đã phong tỏa một phần, hoặc đảo Kharg, trung tâm dầu mỏ chính của Iran ở phía bắc vịnh Ba Tư.

Sự hiện diện của các máy bay A-10 cho thấy các hệ thống phòng không chiến lược của Iran dường như đã bị suy yếu đáng kể. A-10 bắt đầu tiến gần hơn đến các tiền tuyến của trận chiến. Các cuộc tấn công sâu vẫn được dành riêng cho các máy bay có khả năng sống sót cao hơn, A-10 đã được sử dụng cho các đợt tuần tra trên eo biển Hormuz nhờ khả năng bay lượn lâu.

Sau đó, các chiếc A-10 đã tham gia ở một mức độ nào đó trong nhiệm vụ tìm kiếm phi hành đoàn của chiếc F-15E bị bắn rơi ở Iran. Trong nhiệm vụ này, Mỹ đã mất một cường kích A-10.

Việc Mỹ triển khai thêm A-10 đến Trung Đông diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran vừa đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn khá mong manh do vẫn còn bất đồng giữa các bên về một số vấn đề.

Israel tiếp tục tấn công lực lượng Hezbollah ở Li Băng và tuyên bố Li Băng không nằm trong phạm vi của thỏa thuận. Mỹ cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Trong khi đó, Iran cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn có thể sụp đổ nếu không bao gồm cả Li Băng. Iran cũng thông báo đóng eo biển Hormuz trở lại.

Trước tình hình này, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/4 cho biết, tất cả tàu chiến, máy bay và lực lượng quân sự của Mỹ sẽ giữ nguyên vị trí cho đến khi Iran tuân thủ đầy đủ "thỏa thuận thực sự".

"Nếu vì bất kỳ lý do gì mà điều đó không xảy ra, dù khả năng này là rất thấp, thì tiếng súng sẽ vang lên, lớn hơn và mạnh hơn bất kỳ điều gì mà bất kỳ ai từng thấy trước đây. Điều được thống nhất từ lâu: Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân và eo biển Hormuz sẽ được mở an toàn. Trong lúc này, lực lượng quân đội của chúng ta đang nạp đạn và nghỉ ngơi, chờ cuộc chinh phục tiếp theo. Nước Mỹ đã trở lại", ông Trump viết trên mạng Truth Social.