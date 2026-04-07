Hormuz trước giờ G: Iran ra “tối hậu thư” với Mỹ, Hội đồng Bảo an họp khẩn

Hải quân Iran tuần tra gần eo biển Hormuz (Ảnh: Getty).

Ông Madi Mohammadi, cố vấn cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf, ngày 6/4 đã đáp trả tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đưa Iran trở về “thời kỳ đồ đá”. Trên mạng xã hội X, ông Mohammadi viết rằng nếu Tổng thống Trump và các đồng minh của ông không nhượng bộ trong vòng 20 giờ, Iran sẽ đưa họ trở lại “thời kỳ đồ đá”.

"Tình hình thực tế là ông Trump chỉ còn khoảng 20 giờ để nhượng bộ Iran, nếu không các đồng minh của ông sẽ quay trở lại thời kỳ đồ đá. Chúng tôi sẽ không lùi bước”, ông Mohammadi viết trên X.

Ngoài ra, trợ lý thân cận của Chủ tịch Quốc hội Iran cũng tuyên bố Iran giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel.

"Iran đã giành chiến thắng rõ ràng và công khai trong cuộc chiến và sẽ chỉ chấp nhận một kết thúc nhằm củng cố những thành quả đạt được và tạo ra một chế độ an ninh mới trong khu vực", ông Mohammadi nhấn mạnh.

​​Tuyên bố của quan chức Iran được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump cảnh báo đưa Iran "trở lại thời kỳ đồ đá" nếu nước này không tuân thủ các yêu cầu của Mỹ.

Ông Trump nhiều lần khẳng định việc mở lại eo biển Hormuz là vấn đề không thể thương lượng, đồng thời đưa ra “tối hậu thư”, cảnh báo tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng của Iran nếu nước này không mở lại eo biển Hormuz.

Tổng thống Trump đặt hạn chót 20h ngày 7/4 (theo giờ Mỹ) để Iran khôi phục tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với sự tàn phá trên diện rộng nhằm vào cơ sở hạ tầng, bao gồm các nhà máy điện và các cây cầu.

Chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo “toàn bộ Iran sẽ bị phá hủy chỉ trong một đêm”.

Trước “tối hậu thư” do Mỹ và Iran đưa ra, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến ​​bỏ phiếu về một dự thảo nghị quyết nhằm mở lại eo biển Hormuz. Nội dung dự thảo đã được điều chỉnh do sự phản đối từ Nga và Trung Quốc.

Dự thảo ban đầu do Bahrain bảo trợ sẽ cho phép sử dụng “tất cả các biện pháp cần thiết”, bao gồm cả hành động quân sự, nhưng bản sửa đổi hiện chỉ “khuyến khích mạnh mẽ” các quốc gia phối hợp các nỗ lực phòng thủ như hộ tống tàu thương mại.

Cuộc bỏ phiếu dự kiến ​​diễn ra chỉ vài giờ trước thời hạn 20h ngày 7/4 do Tổng thống Trump đặt ra cho Iran để mở lại tuyến hàng hải chiến lược.

Lực lượng Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 5/4 khẳng định eo biển Hormuz sẽ “không bao giờ trở lại trạng thái trước đây, đặc biệt là đối với Mỹ và Israel".

Hải quân IRGC tuyên bố đang "hoàn tất các công tác chuẩn bị tác chiến cho kế hoạch đã được các quan chức Iran công bố về trật tự mới ở vịnh Ba Tư”.

Ông Ali Akbar Velayati, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, cảnh báo một sai lầm nhỏ của bất kỳ quốc gia nào cũng có thể làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy năng lượng toàn cầu và thương mại quốc tế.

Ông Mehdi Tabatabaei, quan chức phụ trách truyền thông tại văn phòng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định eo biển Hormuz sẽ chỉ “mở cửa trở lại” khi những thiệt hại về tài chính do cuộc chiến của Mỹ và Israel gây ra được “bồi thường đầy đủ”.

Các quan chức Iran trước đó thông báo sẽ tiếp tục thu phí để đảm bảo an toàn cho một số tàu chở dầu đi qua eo biển. Tuy nhiên, đề xuất này đã vấp phải sự phản đối từ các nước và các chuyên gia trong ngành vận tải biển.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2, Iran đã hạn chế sự di chuyển của tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Theo truyền thông Iran, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển thấp hơn 90% so với trước xung đột.