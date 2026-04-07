Mỹ truy tìm gắt gao người làm rò rỉ thông tin vụ giải cứu phi công ở Iran

Xác máy bay Mỹ trong vụ giải cứu phi công mắc kẹt ở Iran (Ảnh: Fars News).

Tổng thống Donald Trump hôm 6/4 cho biết chính quyền của ông đang truy tìm người đã cung cấp thông tin cho truyền thông về một chiến dịch giải cứu táo bạo, sau khi một tiêm kích Mỹ bị bắn rơi bên trong lãnh thổ Iran vào tuần trước.

“Chúng tôi không nói gì về vụ việc trong khoảng một giờ, rồi sau đó có ai đó đã làm lộ thông tin”, ông Trump nói với các phóng viên trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng.

“Hy vọng chúng tôi sẽ tìm ra người đó, chúng tôi đang truy tìm rất gắt gao Chúng tôi tin là sẽ tìm ra”, ông tuyên bố.

Tổng thống Trump cũng cho rằng các cơ quan truyền thông đã đưa tin về chiếc máy bay bị bắn rơi và tình trạng của phi hành đoàn trước khi chính phủ công bố thông tin có thể phải đối mặt với nguy cơ truy tố hình sự.

“Chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan báo chí đã đăng tải thông tin đó. Chúng tôi sẽ nói rằng vì an ninh quốc gia, hãy cung cấp thông tin hoặc vào tù. Và chúng tôi biết là ai, và các bạn cũng biết chúng tôi đang nói đến ai, bởi vì có những điều không thể làm và đột nhiên cả Iran đều biết có một phi công đang ở đâu đó trên lãnh thổ của họ", ông nhấn mạnh.

Ông Trump cho rằng việc truyền thông đưa tin về sự việc đã khiến nhiệm vụ giải cứu phi công mất tích trở nên khó khăn hơn.

“Chúng tôi phải tìm ra kẻ làm lộ thông tin đó vì đó là một người không bình thường. Có lẽ họ không nhận ra mức độ nghiêm trọng nhưng chúng tôi sẽ tìm ra. Đây là vấn đề an ninh quốc gia, và người viết bài đó sẽ phải vào tù nếu không tiết lộ. Họ đã đặt chiến dịch này vào nguy hiểm lớn", ông khẳng định.

Ông Trump không nêu đích danh cơ quan truyền thông nào, nhưng một số hãng tin lớn như New York Times, Fox News và Axios nằm trong số những đơn vị đầu tiên đưa tin về vụ máy bay Mỹ bị bắn rơi.

Lực lượng Mỹ vào cuối tuần đã xác định vị trí và giải cứu thành công 2 quân nhân thuộc chiếc F-15E Strike Eagle bị Iran bắn rơi.

Trong cuộc họp báo hôm 6/4, ông Trump và các quan chức quân sự đã đề cập đến chiến dịch giải cứu, mô tả đây là một nhiệm vụ thành công.

Ông xác nhận Mỹ đã huy động lực lượng quy mô lớn để thực hiện chiến dịch giải cứu phi công trên lãnh thổ Iran, bao gồm 155 máy bay, trong đó có 4 máy bay ném bom, 64 máy bay chiến đấu, 48 máy bay tiếp nhiên liệu, 13 máy bay cứu hộ và nhiều máy bay khác.

Iran tuyên bố đã phá hủy nhiều máy bay của Mỹ tham gia chiến dịch giải cứu. Truyền thông Iran đăng tải hình ảnh xác máy bay Mỹ bị cháy ở hiện trường. Phía Mỹ khẳng định đã phá hủy các máy bay này để ngăn chúng rơi vào tay Iran.

"Chúng tôi đã cho nổ tung những chiếc máy bay cũ", ông Trump nói và cho biết những máy bay đó chứa thiết bị liên lạc và công nghệ chống tên lửa.