Thủ đô của Pakistan siết chặt an ninh trước thềm đàm phán Mỹ - Iran

Thủ đô Islamabad của Pakistan (Ảnh: AFP).

Theo Al Jazeera, thủ đô Islamabad của Pakistan đang trong tình trạng gần như phong tỏa hoàn toàn. Con đường chạy qua trung tâm thương mại của thành phố, khu vực Blue Area, đã bị đóng cửa như một phần của các biện pháp an ninh được thiết lập nhằm chuẩn bị cho cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

"Vùng đỏ (Red Zone) đã bị phong tỏa hoàn toàn, và nhiều con đường dẫn vào Islamabad đang được cảnh sát và quân đội canh gác. Các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức tại khách sạn Serena, nơi các khách lưu trú được yêu cầu trả phòng”, Al Jazeera đưa tin.

Cùng ngày, Pakistan đã tuyên bố 2 ngày nghỉ lễ (9/4 và 10/4) tại thủ đô Islamabad với thông báo ngắn gọn bắt đầu từ hôm nay.

Không có lý do cụ thể nào được đưa ra, nhưng các cơ quan chức năng tại Islamabad thường xuyên công bố các kỳ nghỉ hoặc hạn chế vì lý do an ninh trước các sự kiện ngoại giao quan trọng.

Thông báo cũng nêu rõ các văn phòng cung cấp dịch vụ thiết yếu vẫn sẽ mở cửa, bao gồm cảnh sát, bệnh viện, cùng các đơn vị điện và khí đốt.

"Các dịch vụ thiết yếu sẽ vẫn duy trì hoạt động", văn phòng phó đặc phái viên cho biết trong một tuyên bố đăng trên X, đồng thời khuyến cáo người dân nên "lập kế hoạch cho các hoạt động của mình sao cho phù hợp”.

Pakistan đã và đang chuẩn bị cho các cuộc hội đàm mang tính quyết định giữa Mỹ và Iran đối với cuộc chiến ở Trung Đông.

Sáng sớm 9/4, Đại sứ Iran tại Pakistan Reza Amiri Moghadam cho biết mặc dù người dân Iran còn hoài nghi về việc Israel, Mỹ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, nhưng phía Pakistan đã mời họ đến hội đàm, và phái đoàn Iran dự kiến sẽ đến vào tối muộn hôm nay. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2, một đội ngũ từ Iran trực tiếp di chuyển để tiến hành đàm phán.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc hội đàm về Iran sẽ được tổ chức kín, và "chỉ có duy nhất một nhóm "các điểm có ý nghĩa" là được chấp nhận đối với Washington. Ông không đưa ra thêm chi tiết nào khác về các cuộc đàm phán.

"Đây là các điểm làm cơ sở mà chúng tôi đã đồng ý cho một lệnh ngừng bắn. Đó là điều hợp lý và có thể dễ dàng được thực thi", ông chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội. Ông kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào ngày 10/4 và tiến triển rất nhanh chóng.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Phó Tổng thống JD Vance, Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, Jared Kushner, sẽ lên đường tới Pakistan vào cuối tuần này để đàm phán với phái đoàn Iran.

Hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức về việc liệu Phó Tổng thống Mỹ JD Vance có đến Islamabad hay không. Việc ông Vance có thực hiện chuyến đi này hay không sẽ là một tín hiệu quan trọng.

Sự hoài nghi hiện hữu từ cả 2 phía. Lập trường của Iran về bản kế hoạch 10 điểm có thể sẽ không được Mỹ chấp nhận, và những yêu cầu tối đa từ phía Mỹ có thể cũng không được Iran đồng ý. Đây vẫn là một lệnh ngừng bắn mong manh, và là một thỏa thuận có thể tan vỡ nếu có bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào xảy ra ở bất cứ đâu trong khu vực.