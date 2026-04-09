Mỹ dùng 3,6 triệu lít cà phê, 2 triệu lon nước tăng lực trong chiến sự Iran

Máy bay ném bom B-2 của Mỹ (Ảnh: Quân đội Mỹ).

Sau hơn một tháng xung đột ở Iran, lực lượng Mỹ đã tấn công hàng nghìn mục tiêu tại Iran, trong khi tiêu thụ hàng triệu khẩu phần ăn và đồ uống năng lượng, hàng triệu lít cà phê, vị tướng hàng đầu của Mỹ cho biết.

Mỹ, Israel và Iran đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn vào ngày 7/4, tạm dừng cuộc xung đột đã tác động mạnh mẽ tới thế giới trong hơn 1 tháng qua.

Tại một cuộc họp báo hôm 8/4, Tướng Không quân Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã chia sẻ các số liệu cập nhật từ Chiến dịch Cuồng nộ. Ông Caine cho biết lực lượng Mỹ đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu tại Iran. Trong số các mục tiêu đó, có hơn 4.000 mục tiêu động “xuất hiện trên chiến trường”, ông cho biết.

Ông Caine nói rằng tổng cộng 50.000 binh sĩ Mỹ đã tham gia chiến dịch này.

Trong suốt chiến dịch, ông nói: “Chúng tôi đã tiêu thụ hơn 6 triệu khẩu phần ăn, và theo ước tính của tôi, hơn 3,6 triệu lít cà phê, 2 triệu phần nước tăng lực, và nhiều nicotine. Nhưng tôi không nói rằng chúng tôi có vấn đề".

Theo ông, các mục tiêu Mỹ tập kích bao gồm từ hệ thống phòng không của Iran đến cơ sở hạ tầng chỉ huy - kiểm soát, các cơ sở hạt nhân, cũng như hệ thống tên lửa và các địa điểm công nghiệp quốc phòng.

Theo ước tính của ông, khoảng 80% hệ thống phòng không của Iran đã bị phá hủy, tương đương hơn 1.500 mục tiêu. Hơn 155 tàu hải quân Iran cũng đã bị hư hại hoặc bị phá hủy. Mỹ cũng đã tấn công hơn 700 mục tiêu thủy lôi hải quân, phá hủy hơn 95% số thủy lôi của Iran.

Năng lực công nghiệp quốc phòng của nước này cũng đã bị tác động. Ông Caine cho biết 450 cơ sở lưu trữ tên lửa đạn đạo và 800 cơ sở lưu trữ UAV tấn công một chiều đã bị phá hủy, bao gồm khoảng 90% các nhà máy sản xuất vũ khí của Iran, trong đó có các cơ sở sản xuất UAV Shahed.

Trong suốt chiến dịch, Mỹ và các đồng minh vùng Vịnh đã đánh chặn khoảng 1.700 tên lửa đạn đạo cùng nhiều UAV tấn công một chiều từ Iran.

Mỹ cũng đã tiêu hao thêm các loại vũ khí quan trọng vốn đã chịu áp lực về dự trữ, bao gồm ước tính hơn 850 tên lửa hành trình Tomahawk, mức sử dụng lớn nhất từ trước đến nay trong một chiến dịch quân sự đơn lẻ.

Quân đội Mỹ cũng ghi nhận tổn thất và thiệt hại về khí tài, với 3 tiêm kích có người lái bị bắn nhầm, 1 máy bay tiếp dầu bị rơi, và 2 máy bay bị hỏa lực đối phương bắn hạ. Nhiều UAV, đặc biệt là UAV Reaper, cũng đã bị mất. Ngoài ra, tàu sân bay hiện đại nhất USS Gerald R. Ford đã gặp một vụ cháy trên tàu khiến nó phải quay về cảng để sửa chữa.

Ngoài ra, Mỹ ghi nhận 13 binh sĩ tử vong, 365 quân nhân bị thương.

Theo các ước tính sơ bộ, hàng nghìn người đã thiệt mạng trên khắp Trung Đông, với hàng chục nghìn người khác bị thương. Bộ Y tế Iran ghi nhận hơn 2.000 người đã thiệt mạng, với hơn 20.000 người bị thương.

Khi lệnh ngừng bắn hiện đã có hiệu lực, lãnh đạo quân đội Mỹ cho biết lực lượng của họ sẽ tiếp tục ở lại khu vực để đảm bảo việc tuân thủ.

Mỹ đã tập trung một lực lượng đáng kể trong và xung quanh Trung Đông, bao gồm máy bay ném bom, tiêm kích, phương tiện tác chiến điện tử, máy bay tiếp dầu, các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và THAAD, công nghệ chống UAV và các tàu hải quân.

Các ước tính về chi phí chiến sự với Iran có sự khác nhau. Sáu ngày đầu của cuộc xung đột tiêu tốn khoảng 11,3 tỷ USD và tăng lên 16,5 tỷ USD vào ngày thứ 12, theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế.

Chi phí mỗi ngày của cuộc chiến đã giảm khi nhịp độ tác chiến ổn định hơn, nhưng tổng chi phí sẽ tiếp tục tăng, với một số ước tính dự đoán có thể lên tới 50 tỷ USD.