Mệnh lệnh của Lãnh tụ Tối cao Iran khi Mỹ tuyên bố ngừng bắn

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: AFP).

Theo một tuyên bố trên kênh truyền hình nhà nước Iran ngày 7/4, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã chỉ thị tất cả các đơn vị quân đội ngừng bắn.

“Đây không phải là sự kết thúc của chiến tranh, nhưng tất cả các binh chủng quân đội phải tuân theo mệnh lệnh của Lãnh tụ Tối cao và ngừng bắn”, tuyên bố nêu rõ.

Ông Mojtaba vẫn chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi nhậm chức cách đây 1 tháng, mặc dù vẫn đưa ra các tuyên bố chính thức. Một số nguồn tin cho rằng ông đã bị thương trong cuộc tập kích của Mỹ - Israel và không xuất hiện vì lý do an ninh.

Tuyên bố của Lãnh tụ Tối cao Iran được đưa ra khoảng 2 giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Iran để mở đường cho một thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn xung đột.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington "đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran và tin rằng đó là một cơ sở khả thi để đàm phán".

"Hầu hết các điểm tranh chấp khác nhau trước đây đã được thống nhất giữa Mỹ và Iran, nhưng khoảng thời gian 2 tuần sẽ cho phép thỏa thuận được hoàn tất và ký kết chính thức”, ông Trump cho biết.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố Mỹ đã buộc phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm của Tehran làm cơ sở cho các cuộc đàm phán.

Kế hoạch 10 điểm được cho là bao gồm các cam kết của Mỹ về việc không gây hấn, Iran tiếp tục kiểm soát eo biển Hormuz, chấp nhận việc làm giàu uranium của Iran, dỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt Iran, chấm dứt các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), thanh toán bồi thường chiến tranh, rút ​​quân đội Mỹ khỏi khu vực và chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, bao gồm việc chống lại Phong trào Kháng chiến Hồi giáo ở Li Băng.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã ra tuyên bố nêu rõ, kế hoạch 10 điểm của Iran “nhấn mạnh các vấn đề cơ bản” như “việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz dưới sự phối hợp của lực lượng vũ trang Iran”.

Tuyên bố cho biết điều này sẽ mang lại cho Iran “vị thế kinh tế và địa chính trị độc nhất vô nhị”.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Aragachi cũng thông báo, trong 2 tuần tới, “việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ có thể thực hiện được thông qua sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran và có tính đến các hạn chế về mặt kỹ thuật”.

NBC dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ đã nhận được lệnh ngừng ngay lập tức các hoạt động tấn công quân sự nhằm vào Iran.

Bất chấp tuyên bố của Iran và Mỹ về lệnh ngừng bắn, còi báo động vẫn vang lên khắp Vùng Vịnh và ở Israel khi một số nước ghi nhận các cuộc tấn công tên lửa rạng sáng 8/4.

Cả Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất đều thông báo đang nỗ lực đánh chặn các mối đe dọa từ máy bay không người lái và tên lửa.

Bộ Nội vụ Bahrain cho biết còi báo động đang vang lên và khuyến cáo người dân tìm nơi an toàn, trong khi Cơ quan Phòng vệ Dân sự Ả rập Xê út đưa ra cảnh báo sớm về nguy hiểm tiềm tàng ở tỉnh Al-Kharj.

Quân đội Israel cũng thông báo phát hiện một số loạt tên lửa được phóng từ Iran và đang nỗ lực đánh chặn các mối đe dọa. Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự Israel (MDA), các đội cứu hộ đang ứng phó tại một số địa điểm bị ảnh hưởng ở miền trung Israel.