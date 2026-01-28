Ả rập Xê út cam kết không để bên nào dùng lãnh thổ để tấn công Iran

Thái tử Ả Rập Xê út Mohammed bin Salman (Ảnh: Reuters).

Thái tử Ả Rập Xê út Mohammed bin Salman nói với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian rằng Riyadh sẽ không cho phép không phận hoặc lãnh thổ của mình bị sử dụng cho các hành động quân sự nhằm vào Tehran, hãng thông tấn nhà nước SPA đưa tin hôm 27/1.

Trong cuộc điện đàm với ông Pezeshkian, Thái tử bin Salman khẳng định Ả Rập Xê út ủng hộ mọi “nỗ lực giải quyết bất đồng thông qua đối thoại” nhằm tăng cường an ninh và ổn định trong khu vực.

Trước đó, truyền thông Iran đưa tin Tổng thống Pezeshkian nói với ông bin Salman rằng Tehran hoan nghênh bất kỳ tiến trình nào, trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, có thể ngăn chặn chiến sự nổ ra.

Tuyên bố của Thái tử Ả rập Xê út được đưa ra sau tuyên bố tương tự của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), trong đó nước này cho biết sẽ không cho phép bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran sử dụng không phận hoặc vùng biển thuộc chủ quyền của mình.

Sự bất định về kịch bản xảy ra hành động quân sự đối với Iran vẫn đang diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói vào tuần trước rằng một “hạm đội” đang hướng về nước này, dù ông bày tỏ hy vọng sẽ không phải sử dụng đến.

Một tàu sân bay của Mỹ cùng các tàu chiến hộ tống đã tới Trung Đông, hai quan chức Mỹ nói với Reuters hôm 26/1, qua đó mở rộng khả năng của ông Trump trong việc bảo vệ lực lượng Mỹ, hoặc có thể tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran.

Tình trạng bất ổn ở Iran bắt đầu vào cuối tháng 12 năm ngoái sau khi làn sóng biểu tình phản đối việc đồng rial mất giá lan rộng đến hầu hết các thành phố lớn. Tehran cáo buộc Israel và Mỹ có liên quan tới các cuộc bạo loạn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tục cảnh báo về khả năng can thiệp quân sự vào Iran nếu chính quyền nước này dùng vũ lực để trấn áp các cuộc biểu tình.