Iran bầu lãnh tụ mới trong vòng 24 giờ tới

Hội đồng Lãnh đạo Lâm thời Iran (từ trái sang): Chánh án Gholamhossein Mohseni Ejei, Tổng thống Massoud Pezeshkian và giáo sĩ Aliresa Arafi (Ảnh: Zuma Press).

Hãng tin Farss dẫn lời ông Ayatollah Mozaffari, một thành viên của Hội đồng Chuyên gia Iran, ngày 7/3 cho biết 88 giáo sĩ cấp cao của Hội đồng “đang nóng lòng chờ đợi” các điều kiện thích hợp để tổ chức một phiên họp nhằm lựa chọn lãnh tụ tiếp theo của đất nước.

“Chúng tôi có niềm hy vọng vững chắc rằng, với sự phù hộ thiêng liêng, công việc này sẽ diễn ra trong vòng 24 giờ tới”, ông Mozaffari nói.

Ông cũng cho biết việc lựa chọn lãnh tụ tối cao tiếp theo vẫn chưa diễn ra, đồng thời kêu gọi công chúng không suy đoán hoặc lan truyền tin đồn về vấn đề này.

Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei đã thiệt mạng hôm 28/2 sau khi cuộc không kích của Mỹ và Israel nhắm vào khu nhà ở của ông ở thủ đô Tehran. Cuộc tập kích cũng khiến một loạt nhân vật cấp cao của Iran thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng.

Sau cái chết của ông Khamenei, Iran đã lập ra Hội đồng Lãnh đạo Lâm thời gồm 3 thành viên, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Masoud Pezeshkian, chịu trách nhiệm điều hành các công việc của đất nước.

Israel cảnh báo, bất cứ nhân vật kế nhiệm nào cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công nếu giữ nguyên chính sách đối đầu, thù địch với Israel.

Ông Mojtaba, con trai cố Lãnh tụ Tối cao Khamenei, được cho là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí kế nhiệm.

Kênh 12 của Israel cho biết, ông Mojtaba đã sống sót trong cuộc không kích của Israel nhưng bị thương.

“Bất chấp các báo cáo ban đầu cho thấy khu phức hợp nơi ông đang ở bị thiệt hại nghiêm trọng, đánh giá hiện tại chỉ ra ông có thể đã sống sót sau cuộc tấn công, mặc dù tình trạng chính xác của ông chưa rõ ràng”, kênh truyền hình này cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua nhắc lại rằng ông muốn tham gia vào quá trình lựa chọn lãnh đạo tiếp theo của Iran, với lý do ông không muốn “phải quay lại làm điều này mỗi 10 năm”.

Đầu tuần này, ông Trump nói với truyền thông rằng ông phải “được tham gia vào việc bổ nhiệm” lãnh đạo tiếp theo của Iran.

Trước đó, ông cũng tuyên bố ông không phản đối việc Iran có một lãnh đạo tôn giáo.

Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ ý tưởng ông Trump sẽ tham gia vào quá trình chọn lãnh tụ mới.

"Iran là quốc gia độc lập và có chủ quyền. Chúng tôi không chấp nhận và sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ cường quốc nước ngoài nào can thiệp vào công việc nội bộ của mình", Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani nhấn mạnh.

Ông nêu rõ quá trình lựa chọn lãnh đạo sẽ diễn ra nghiêm ngặt theo các quy trình hiến pháp, hoàn toàn dựa trên ý chí của người dân Iran và không có hành vi can thiệp từ nước ngoài.