Lãnh tụ Iran bị không kích: Lỗ hổng từ camera giao thông Tehran?

Một camera an ninh giao thông ở Tehran, Iran (Ảnh: AFP).

Các camera tại Iran được cho là một phần trong hệ thống giám sát của nhà nước, cho phép chính quyền nhận diện và truy đuổi người biểu tình cũng như các đối thủ chính trị. Tuy nhiên, báo Financial Times dẫn nguồn thạo tin ngày 3/3 cho biết, cơ quan tình báo Mossad của Israel đã khai thác chính hệ thống này để theo dõi các quan chức cấp cao của Iran.

Israel đã tiếp cận hệ thống camera này từ nhiều năm trước và phát hiện một camera có góc quay cho thấy nơi các thành viên đội an ninh của ông Khamenei đỗ xe. Thông qua các camera, tình báo Israel đã xây dựng hồ sơ về địa chỉ, lịch làm việc và đối tượng bảo vệ của các cận vệ.

Theo bài báo, Israel và và cơ quan tình báo CIA của Mỹ cũng đã làm gián đoạn dịch vụ di động trên phố Pasteur ở Tehran, nơi ông Khamenei bị ám sát, khiến những người cố liên lạc với đội cận vệ hoặc đưa ra cảnh báo nhận được tín hiệu bận.

“Chúng tôi biết Tehran như cách chúng tôi biết Jerusalem. Và khi bạn biết một nơi rõ như con phố nơi mình lớn lên, bạn sẽ nhận ra ngay một chi tiết duy nhất không đúng chỗ”, một quan chức tình báo Israel nói với Financial Times.

Mỹ, Israel và Iran chưa bình luận về thông tin trên.

Sáng 28/2, Mỹ và Israel đã phối hợp không kích các mục tiêu cấp cao bên trong lãnh thổ Iran sau nhiều tháng tập trung nguồn lực tình báo để theo dõi Lãnh tụ Tối cao Khamenei.

Chiến dịch tập kích ban đầu dự kiến diễn ra vào ban đêm. Tuy nhiên, khi nắm được thông tin quan trọng về một cuộc họp sẽ diễn ra vào sáng 28/2 tại một khu phức hợp chính phủ nằm giữa lòng thủ đô Tehran, nơi đặt văn phòng Tổng thống Iran, Lãnh tụ Tối cao và Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, Mỹ và Israel quyết định chuyển sang ban ngày.

Cuộc không kích nhắm vào cuộc họp có sự tham gia của hàng loạt quan chức cấp cao Iran.

Theo nguồn tin này, Israel đã sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) và thuật toán do họ phát triển để xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ thu thập được về giới lãnh đạo Iran và các hoạt động di chuyển của họ.

Điều đó giúp họ xác định được sự hiện diện của ông Khamenei tại cuộc họp, đồng thời bảo đảm cho Mossad và CIA rằng các quan chức cấp cao đang trên đường tới cuộc họp. CIA cũng được cho là có một nguồn tin con người cung cấp thông tin tình báo quan trọng.

Cuộc tập kích khiến Lãnh tụ Tối cao Iran và một số nhân vật cấp cao khác của Iran, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng, thiệt mạng.