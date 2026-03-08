Sức chịu đựng của nền kinh tế Iran trước áp lực chiến tranh

Iran đã bị Mỹ và Israel tấn công suốt tuần qua (Ảnh: Reuters).

Bắt đầu từ cuối tháng 2, khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran, Tehran đã phản ứng bằng cách phong tỏa không chính thức eo biển Hormuz, dẫn đến gián đoạn nghiêm trọng trong dòng chảy dầu mỏ toàn cầu.

Điều này không chỉ làm tăng giá dầu thô lên hơn 15%, mà còn làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài tại Iran, với lạm phát có thể chạm mức siêu lạm phát và suy giảm GDP sâu sắc. Tuy nhiên, sức chịu đựng của Iran phụ thuộc vào khả năng thích ứng chiến lược và sự hỗ trợ từ các đối tác như Trung Quốc và Nga, dù những yếu tố này cũng đang đối mặt với giới hạn.

Nền tảng kinh tế mong manh trước chiến tranh

Trước khi xung đột bùng nổ, nền kinh tế Iran đã trong tình trạng “kiệt quệ” do tác động từ các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan vấn đề hạt nhân. Kể từ khi Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2018 và tiếp theo là việc Anh, Pháp, Đức khôi phục trừng phạt vào tháng 9/2025, Iran đã chứng kiến sự suy giảm nghiêm trọng trong nguồn dự trữ ngoại tệ và sức sống của tầng lớp trung lưu.

Theo Giáo sư Mohammad Farzanegan từ Đại học Philipps-Universität Marburg và chuyên gia Nader Habibi từ Đại học Brandeis (Mỹ), tầng lớp trung lưu của Iran đã giảm trung bình 17 điểm phần trăm mỗi năm từ 2012 đến 2019, với tổng mức giảm tích lũy lên tới 28 điểm phần trăm vào năm 2019. Những con số này phản ánh sự thu hẹp của một bộ phận xã hội vốn là động lực cho tiêu dùng nội địa và ổn định chính trị.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trưởng GDP thực tế của Iran chỉ ở mức 0,6% cho năm 2025 và 1,1% cho năm 2026 trước khi chiến tranh xảy ra. Tuy nhiên, với cuộc xung đột hiện tại, các chuyên gia từ IMF cảnh báo tăng trưởng có thể chuyển sang âm, phụ thuộc vào thời gian và mức độ thiệt hại hạ tầng.

Lạm phát cũng là một vấn đề nan giải, chạm mức 42,4% năm 2025 và tiếp tục tăng vọt lên 62,2% trong tháng 2 theo dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Iran. Sự kết hợp giữa trừng phạt và quản lý kinh tế nội tại đã làm suy yếu hệ thống ngân hàng, với các ngân hàng phải đối mặt với tình trạng mất cân đối tài chính và in tiền để bù đắp thâm hụt ngân sách.

Từ góc nhìn của chuyên gia báo The National (UAE), nền kinh tế Iran được mô tả là “mong manh” và khó có khả năng chịu đựng một cuộc chiến kéo dài. Các chuyên gia địa phương nhấn mạnh rằng Iran đã chuẩn bị về mặt quân sự, nhưng nền tảng kinh tế thiếu sự linh hoạt cần thiết. Trong khi đó, các nguồn Nga như Sputnik nhấn mạnh rằng Iran có thể dựa vào các liên minh kinh tế với Moscow và Bắc Kinh để giảm thiểu tác động, chẳng hạn qua việc xuất khẩu dầu mỏ qua các kênh, dù điều này không đủ để bù đắp mất mát từ eo biển Hormuz. Reuters lưu ý rằng nền kinh tế Iran đã co lại dưới các lệnh trừng phạt và cuộc xung đột với Mỹ - Israel hiện nay chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng này, với rủi ro lạm phát vượt 40% kéo dài.

Tác động trực tiếp của xung đột vũ trang

Cuộc chiến bắt đầu từ ngày 28/2 đã nhanh chóng làm lộ rõ điểm yếu kinh tế của Iran. Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân, kho tên lửa và lãnh đạo cấp cao của Iran, bao gồm cả Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng quân sự và dân sự.

Tehran phản ứng trả đũa bằng cách phóng tên lửa, UAV vào Israel, Mỹ và các mục tiêu quân sự của Mỹ tại khu vực, đồng thời ra lệnh phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thế giới. Theo dữ liệu từ Bloomberg, trước cuộc xung đột, hơn 50 tàu chở dầu đi qua eo biển hàng ngày; đến ngày 3/3, con số này giảm về 0 do lo ngại an ninh và các cuộc tấn công bằng UAV.

Kết quả là, xuất khẩu dầu mỏ của Iran - nguồn thu chính chiếm 3,3 triệu thùng mỗi ngày và là nhà sản xuất lớn thứ tư của OPEC, bị gián đoạn nghiêm trọng. Các lệnh trừng phạt trước đó đã buộc Iran phải bán dầu qua các kênh gián tiếp với giá chiết khấu, nhưng giờ đây, việc phong tỏa Hormuz tự làm tổn hại đến doanh thu của Tehran. Chuyên gia từ Al Jazeera cảnh báo một cuộc xung đột kéo dài sẽ làm gián đoạn mô hình ổn định kinh tế khu vực, tăng chi phí vận chuyển và làm giảm đầu tư.

Từ góc nhìn chuyên gia Nga, các nhà phân tích từ Moscow Times lưu ý rằng Nga có thể hưởng lợi từ giá dầu tăng, nhưng không đủ để “cứu vãn” nền kinh tế đang suy giảm của Moscow và Iran sẽ chịu thiệt hại nặng nề hơn. Báo New York Times nhấn mạnh rủi ro lạm phát toàn cầu do giá năng lượng tăng mạnh, có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế của Mỹ và châu Âu.

Biến động tỷ giá và nguy cơ siêu lạm phát

Khu nhà bị phá hủy do trúng hỏa lực từ Mỹ - Israel tại Tehran (Ảnh: Reuters).

Đồng nội tệ rial của Iran đã rơi vào vòng xoáy mất giá kể từ khi xung đột bùng nổ. Theo trrang Bonbast, trước ngày 26/2, tỷ giá chợ đen là khoảng 1,53 triệu rial đổi 1 USD; sau các cuộc tấn công, con số này tăng vọt lên 1,75 triệu rial/USD. Đến ngày 7/3, tỷ giá tiếp tục suy yếu, chạm mức lịch sử khoảng 1,66 triệu rial/USD theo dữ liệu từ Kurdistan24. Giáo sư Farzanegan cảnh báo rằng tác động của chiến tranh sẽ “vô cùng thảm khốc và không tuyến tính”, dẫn đến siêu lạm phát khi đồng rial mất giá trị, kèm theo “chảy máu chất xám” khi giới chuyên gia rời đất nước.

Theo đánh giá của Euronews, sự sụp đổ của đồng rial được liên hệ với sự kiểm soát kinh tế của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), vốn làm trầm trọng hóa lạm phát qua in tiền và thâm hụt ngân sách. Các nhà phân tích Nga từ hãng tin RT (dù không trực tiếp hưởng lợi lớn) nhấn mạnh rằng Iran có thể sử dụng các liên minh với Nga để ổn định hệ thống tiền tệ qua trao đổi hàng hóa, nhưng điều này không ngăn chặn được lạm phát nội tại.

Một số chuyên gia từ Hội đồng Atlantic phân tích rằng tình hình lạm phát của Iran là vấn đề cấu trúc, bắt nguồn từ chính sách tỷ giá và thống trị tài chính và cuộc chiến tiêu hao hiện nay giữa Iran chống lại Mỹ - Israel sẽ đẩy nhanh quá trình này. Đến nay, lạm phát Iran đã chạm 60%, giá thực phẩm tăng 110%.

Sự gián đoạn năng lượng và vai trò của eo biển Hormuz

Dầu mỏ là “huyết mạch” của Iran, nhưng cuộc chiến đang đe dọa nguồn thu này. Với sản lượng 3,3 triệu thùng mỗi ngày, Iran phụ thuộc vào xuất khẩu để duy trì nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, lệnh phong tỏa tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% dầu thế giới và 20% khí hóa lỏng (LNG), đã làm gián đoạn không chỉ xuất khẩu của Iran, mà còn của các nước láng giềng như Qatar và Ả rập Xê út. Theo báo cáo của NPR, việc đóng cửa eo Hormuz đã làm gián đoạn khoảng 20 triệu thùng dầu/ngày, dẫn đến giá dầu Brent tăng lên trên 80 USD/thùng vào đầu tháng 3.

Các nguồn tin Trung Đông như CNBC lưu ý rằng châu Á sẽ chịu tác động lớn nhất, với Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản phụ thuộc phần lớn vào dầu qua eo biển Hormuz. Các chuyên gia từ Special Eurasia (Nga) nhấn mạnh rằng phong tỏa này gây mất mát 3.200 tỷ USD giá trị cổ phiếu toàn cầu chỉ trong 96 giờ.

BBC cảnh báo rằng việc chặn hoàn toàn eo biển Hormuz có thể làm tăng giá hàng hóa toàn cầu, ảnh hưởng đến lạm phát và giảm tăng trưởng. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã tuyên bố kiểm soát eo biển, nhưng điều này tự làm tổn hại đến Iran, vì họ không thể xuất khẩu dầu mà không có tuyến đường này.

Các chuyên gia quốc tế đồng thuận rằng nền kinh tế Iran khó chống chịu nếu chiến tranh với Mỹ - Israel kéo dài. Giáo sư Farzanegan từ báo The National cho rằng Iran có thể thích ứng qua “nền kinh tế kháng cự”, nhưng quá trình phục hồi sẽ mất nhiều năm. Từ góc nhìn chuyên gia Nga, phần lớn cho rằng giá dầu tăng có thể giúp Nga tăng nguồn thu để duy trì cuộc chiến tại Ukraine, nhưng Iran sẽ suy kiệt hơn. IMF cảnh báo tác động phụ thuộc vào thời gian xung đột, với rủi ro lạm phát toàn cầu.

Với xu hướng cuộc chiến đang diễn ra đến nay, triển vọng kinh tế Iran sẽ tiếp tục ảm đạm. IMF điều chỉnh dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống do rủi ro năng lượng, nhưng Iran có thể đối mặt với “suy thoái sâu”. Sự hỗ trợ từ Trung Quốc (mua nhiều dầu Iran) và Nga có thể giúp Tehran cầm cự trong khoảng thời gian nhất định, nhưng không đủ để đảo ngược khủng hoảng.

Để chống chịu, Iran cần xem xét khả năng đàm phán, nhưng với mục tiêu hàng đầu của Mỹ và Israel hiện nay là thay đổi chính quyền thì điều này khó xảy ra. Sức chống chịu của kinh tế Iran trước áp lực chiến tranh là hạn chế và rủi ro khủng hoảng kéo dài nhiều năm. Xung đột này không chỉ thử thách Iran mà còn làm lung lay ổn định kinh tế toàn cầu, nhấn mạnh nhu cầu đối thoại để tránh thảm họa lớn hơn.