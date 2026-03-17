Iran bác bỏ thông tin tân Lãnh tụ Tối cao sang Nga điều trị

“Thông tin cho rằng Lãnh tụ Tối cao đã được chuyển tới Nga để điều trị y tế chỉ là một hình thức mới của chiến tranh tâm lý. Các nhà lãnh đạo Iran không cần phải chạy trốn hay ẩn náu trong hầm trú ẩn, vị trí của họ là trên đường phố giữa nhân dân”, Đại sứ của Iran tại Nga Kazem Jalali viết trên X.

Bình luận được đưa ra sau khi báo Al-Jarida của Kuwait cuối tuần đưa tin, Lãnh tụ Tối cao mới Mojtaba Khamenei đã được đưa tới Moscow để điều trị theo lời mời cá nhân của Tổng thống Vladimir Putin sau khi ông bị thương trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Khi được hỏi về thông tin này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/3 từ chối bình luận.

"Chúng tôi không bao giờ bình luận về những thông tin như vậy", ông Peskov nói.

Kể từ khi được bổ nhiệm, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng, ngoại trừ một thông điệp được phát trên truyền hình quốc gia hôm 12/3.

Truyền thông Iran cho biết, ông Mojtaba chỉ bị thương nhẹ sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, và vẫn tiếp tục điều hành công việc.

Một số báo cáo cho rằng ông bị gãy bàn chân, rách da mặt và bầm tím gần mắt trái, dù mức độ chính xác của những thông tin này chưa được xác nhận đầy đủ.