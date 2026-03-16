Rộ tin Lãnh tụ Tối cao Iran tới Moscow điều trị y tế, Nga nói gì?

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: AFP).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/3 từ chối bình luận về thông tin cho rằng Lãnh tụ Tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã đến Moscow để điều trị y tế.

"Chúng tôi không bao giờ bình luận về những thông tin như vậy", ông Peskov nói với các phóng viên khi được hỏi về bài viết đăng trên báo Al Jarida của Kuwait về vấn đề này.

Kể từ khi được bổ nhiệm, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng, ngoại trừ một thông điệp được phát trên truyền hình quốc gia hôm 12/3.

Truyền thông Iran cho biết, ông Mojtaba chỉ bị thương nhẹ sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, và vẫn tiếp tục điều hành công việc.

Một số báo cáo cho rằng ông bị gãy bàn chân, rách da mặt và bầm tím gần mắt trái, dù mức độ chính xác của những thông tin này chưa được xác nhận đầy đủ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng, tân Lãnh tụ Tối cao Iran đã bị thương nặng và có khả năng bị “biến dạng”. Điều này làm dấy lên những câu hỏi mới về hệ thống chỉ huy của Tehran trong bối cảnh cuộc tấn công của Mỹ và Israel đang tiếp diễn.

Theo ông Hegseth, việc Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei không xuất hiện trước công chúng mà chỉ đưa ra tuyên bố bằng văn bản có thể liên quan đến việc ông chấn thương và lo ngại về an ninh.

Các quan chức Iran nhấn mạnh vai trò lãnh đạo vẫn được duy trì liên tục, dù 6 thành viên gia đình Lãnh tụ Tối cao Mojtaba, bao gồm cả cha ông, cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công ngày 28/2 của Mỹ và Israel.

Trong cuộc phỏng vấn với MS NOW, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rằng Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei bị thương nặng.

Trong cuộc phỏng vấn với Al Araby Al Jadeed, Ngoại trưởng Iran tiếp tục khẳng định sức khỏe của Lãnh tụ Tối cao hiện vẫn tốt và ông vẫn giám sát tình hình tại Iran.

Theo Ngoại trưởng Araghchi, Lãnh tụ Tối cao Iran đang “thực hiện nhiệm vụ của mình theo hiến pháp”.

Trong thông điệp vào tối 15/3, Lãnh đạo tối cao Iran tiếp tục nhắc lại yêu cầu rằng đối phương phải bồi thường cho Tehran.

"Chúng tôi sẽ buộc đối phương phải bồi thường, và nếu họ từ chối, chúng tôi sẽ tịch thu số tài sản tương ứng với mức thiệt hại mà chúng tôi xác định. Nếu không làm được điều đó, chúng tôi sẽ phá hủy lượng tài sản tương đương của đối phương", Lãnh tụ Tối cao Iran cảnh báo.

Trước đó, trong thông điệp đầu tiên trước người dân Iran, ông Mojtaba Khamenei cảnh báo Mỹ và Israel rằng họ phải “bồi thường” cho những thiệt hại do chiến dịch quân sự của họ gây ra cho Iran. Ông tuyên bố, Iran sẽ "trả thù" cho những người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel.