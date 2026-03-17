Iran xác nhận tình trạng sức khỏe của Lãnh tụ Tối cao

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei (Ảnh: Tass).

"Tôi có thể nói với các bạn rằng ông ấy đang khỏe mạnh”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei nói với NDTV về tình trạng sức khỏe của tân Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei.

"Các bạn đã nghe bài phát biểu của ông ấy rồi, và tôi hy vọng, rất sớm thôi ông ấy sẽ có một bài phát biểu khác trước công chúng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói thêm.

Ông Baghaei lưu ý rằng cuộc xung đột ở Trung Đông là "một cuộc chiến do Mỹ và Israel áp đặt lên Iran".

"Người dân Iran quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của mình, và đó chính xác là những gì chúng tôi đang làm hiện nay", ông Baghaei nhấn mạnh.

Theo một bài viết đăng trên báo Washington Post, các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng ban lãnh đạo Iran vẫn duy trì quyền kiểm soát đất nước và không có dấu hiệu chia rẽ nội bộ, bất chấp chiến dịch quân sự của liên minh Mỹ - Israel.

Nguồn tin của báo Mỹ cho biết, tình báo Mỹ đánh giá rằng chính quyền Iran đang củng cố quyền lực. Theo các đánh giá tình báo của Mỹ được chuẩn bị sau khi xung đột bắt đầu, chính quyền Iran sẽ vẫn vững mạnh, thậm chí có thể trở nên mạnh mẽ hơn, vì họ tin rằng đã đối phó được với Mỹ.

Kể từ khi được bổ nhiệm, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn chưa xuất hiện trước công chúng, ngoại trừ một thông điệp được phát trên truyền hình quốc gia hôm 12/3.

Truyền thông Iran cho biết, ông Mojtaba chỉ bị thương nhẹ sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, và vẫn tiếp tục điều hành công việc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng, tân Lãnh tụ Tối cao Iran đã bị thương nặng và có khả năng bị “biến dạng”. Điều này làm dấy lên những câu hỏi mới về hệ thống chỉ huy của Tehran trong bối cảnh cuộc tấn công của Mỹ và Israel đang tiếp diễn.

Theo ông Hegseth, việc Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei không xuất hiện trước công chúng mà chỉ đưa ra tuyên bố bằng văn bản có thể liên quan đến việc ông chấn thương và lo ngại về an ninh.

Các quan chức Iran nhấn mạnh vai trò lãnh đạo vẫn được duy trì liên tục, dù 6 thành viên gia đình Lãnh tụ Tối cao Mojtaba, bao gồm cả cha ông, cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công ngày 28/2 của Mỹ và Israel.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rằng Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei bị thương nặng.

Theo Ngoại trưởng Araghchi, Lãnh tụ Tối cao Iran đang “thực hiện nhiệm vụ của mình theo hiến pháp”.