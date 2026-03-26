Mỹ đưa thêm quân đến Trung Đông

Binh sĩ Mỹ (Ảnh: SIPA).

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 25/3 cho biết, Mỹ đã ra lệnh triển khai khoảng 2.500 binh sĩ từ Sư đoàn Dù 82 tới Trung Đông.

Theo quan chức này, lực lượng dự kiến được triển khai bao gồm các chỉ huy và các thành phần hỗ trợ hậu cần từ Lữ đoàn Chiến đấu số 1 của sư đoàn.

Ngoài ra, khoảng hơn 2.000 lính thủy đánh bộ của Mỹ cùng tàu USS Tripoli dự kiến đến khu vực vào ngày mai.

Động thái triển khai diễn ra ngay cả trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu ban đầu về các cuộc đàm phán ngừng bắn.

Sau khi đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz hoặc đối mặt với việc hệ thống điện bị phá hủy, Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tuần này bất ngờ tuyên bố hoãn thực thi tối hậu thư với lý do ông đã có “các cuộc trao đổi mang tính xây dựng” với giới lãnh đạo Iran, “liên quan đến một giải pháp hoàn toàn và triệt để cho các hành động thù địch ở Trung Đông”.

Iran đã phủ nhận việc các cuộc đàm phán này đã diễn ra mặc dù cho biết đã có tiếp xúc thông qua trung gian. Một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các phát biểu của ông Trump về đàm phán nhằm “giảm giá năng lượng và câu giờ để triển khai các kế hoạch quân sự của Mỹ”.

Bình luận về việc Mỹ đã gửi đề xuất hòa bình gồm 15 điểm, Iran nêu rõ, các điều khoản chấm dứt xung đột phải do Tehran đưa ra.

Hãng tin PressTV dẫn lời một quan chức Iran đã vạch ra 5 điều kiện mà Tehran sẽ đồng ý chấm dứt xung đột.

Các điều kiện bao gồm chấm dứt “hành động gây hấn và sát hại”, đưa ra các đảm bảo cụ thể để ngăn chặn xung đột tái diễn, bồi thường thiệt hại do xung đột gây ra cho Iran, chấm dứt cuộc chiến chống lại Iran và “tất cả các nhóm kháng chiến” trên khắp Trung Đông, công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Nhà Trắng đã đưa ra một thông điệp cứng rắn gửi tới Iran, cho biết Tổng thống Donald Trump ưu tiên con đường hòa bình, nhưng sẵn sàng leo thang quân sự nếu cần thiết.

“Ưu tiên của Tổng thống luôn là hòa bình. Không cần phải có thêm cái chết và sự tàn phá nào nữa”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên.

Bà nhấn mạnh: “Tuy nhiên, nếu Iran không chấp nhận thực tế hiện tại, nếu họ không hiểu rằng họ đã bị đánh bại về mặt quân sự và sẽ còn tiếp tục như vậy, Tổng thống Trump sẽ đảm bảo họ bị tấn công mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đây”.

Hiện có những đồn đoán rằng nếu đàm phán thất bại, Mỹ sẽ tấn công vào lưới điện Iran, đưa lực lượng đổ bộ vào đảo huyết mạch dầu mỏ Kharg của Iran.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Nancy Mace, ngươi đã dự một cuộc họp báo cáo an ninh về cuộc chiến Iran, tuyên bố: “Tôi sẽ không ủng hộ việc triển khai quân trên bộ tại Iran, đặc biệt là sau cuộc họp này”.

Bà Mace cũng nói với các phóng viên bên ngoài Điện Capitol rằng bà sẽ phản đối bất kỳ khoản tài trợ mới nào nếu liên quan đến việc triển khai binh sĩ Mỹ trên bộ ở Iran.

Mỹ đã tiêu tốn hơn 11,3 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu tiên của cuộc chiến. Lầu Năm Góc đang yêu cầu bổ sung thêm 200 tỷ USD.