Điện Kremlin xác nhận đang chuẩn bị cho cuộc gặp của Tổng thống Nga - Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2019 (Ảnh: Nhà Trắng/DPA).

Trợ lý cấp cao của Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, hôm nay 7/8 cho biết một thỏa thuận đã đạt được về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin "trong những ngày tới".

Ông Ushakov nói thêm rằng các bên đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho cuộc gặp.

Theo ông Ushakov, khó có thể nói quá trình chuẩn bị này sẽ mất bao lâu, nhưng mục tiêu là cuộc gặp sẽ diễn ra vào tuần tới, theo hãng tin Nga RIA Novosti.

Hãng tin Tass (Nga) dẫn lời ông Ushakov cho biết địa điểm tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã được thống nhất và sẽ được công bố sau.

"Chúng tôi đang cùng các đồng nghiệp Mỹ thảo luận về các chi tiết của cuộc gặp và địa điểm tổ chức", ông Ushakov nói thêm.

Theo quan chức Điện Kremlin, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cũng đề xuất ý tưởng về một cuộc gặp 3 bên với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng Moscow từ chối bình luận về vấn đề này.

Kỳ vọng về một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga và Mỹ đã tăng lên sau chuyến thăm Moscow của Đặc phái viên Steve Witkoff hôm 6/8. Chuyến thăm được Nhà Trắng mô tả là mang lại kết quả tốt hơn mong đợi.

Tổng thống Trump đã ca ngợi kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Đặc phái viên Witkoff, mô tả đây là cuộc gặp "rất hiệu quả".

“Cả hai bên sẽ nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine trong những ngày và tuần tới", nhà lãnh đạo Mỹ viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, vài giờ sau khi cuộc gặp kết thúc.

Theo ông Trump, "tiến triển lớn" đã đạt được trong cuộc đàm phán kéo dài 3 giờ giữa quan chức Mỹ và nhà lãnh đạo Nga.

Trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, ông Yuri Ushakov, cho biết hai bên đã trao đổi "tín hiệu" về vấn đề Ukraine và thảo luận về khả năng phát triển hợp tác chiến lược giữa Moscow và Washington.

Ông Ushakov nói với các nhà báo rằng "Tổng thống Putin đã truyền đạt một số tín hiệu về vấn đề Ukraine" và "Tổng thống Trump cũng đã nhận được những tín hiệu tương ứng".

Trong cuộc gặp với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 6/8, vài giờ sau cuộc hội đàm của Đặc phái viên Mỹ và Tổng thống Nga, Tổng thống Trump đã được hỏi về hội nghị thượng đỉnh tiềm năng giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine. Ông Trump nói rằng cuộc gặp này có thể diễn ra “rất sớm”.

"Có triển vọng rất tốt là họ sẽ gặp nhau, chúng tôi vẫn chưa xác định địa điểm, nhưng chúng tôi đã có cuộc hội đàm rất tốt với Tổng thống Putin hôm nay. Khả năng cao là sẽ có một cuộc gặp rất sớm", ông Trump nói thêm.

Truyền thông Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang lên kế hoạch cho một cuộc gặp với Tổng thống Putin vào tuần tới và đã đề xuất gửi lời mời tới Tổng thống Zelensky. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố ông cần nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Nga để đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình.