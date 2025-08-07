Ông Zelensky lạc quan thận trọng về tiến triển đàm phán hòa bình với Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

"Nga dường như đang nghiêng về phía ngừng bắn hơn", Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu vào tối 6/8, chỉ vài giờ sau khi ông được Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tóm tắt về kết quả chuyến thăm Moscow của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

"Chúng tôi đã đề xuất rằng trong tương lai gần, các đại diện của chúng tôi từ Ukraine và các đối tác, các cố vấn an ninh quốc gia của chúng tôi, sẽ tổ chức các cuộc đàm phán để xác định lập trường của chúng tôi, lập trường chung của chúng tôi và tầm nhìn chung của chúng tôi", ông Zelensky nói thêm.

Các quan chức Mỹ ngày 6/8 cho biết Nga quan tâm đến việc hội đàm với Tổng thống Trump.

"Phía Nga đã bày tỏ mong muốn gặp Tổng thống Trump, và Tổng thống Trump sẵn sàng gặp cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Tổng thống Trump muốn cuộc chiến tàn khốc này chấm dứt", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết.

Tổng thống Trump đã ca ngợi kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff vào ngày 6/8 ở Moscow, gọi đây là cuộc gặp "rất hiệu quả".

Ông Trump cũng tiết lộ những tín hiệu tích cực của việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

“Cả hai bên sẽ nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine trong những ngày và tuần tới", nhà lãnh đạo Mỹ viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, vài giờ sau khi cuộc gặp kết thúc.

Theo ông Trump, "tiến triển lớn" đã đạt được trong cuộc đàm phán kéo dài 3 giờ giữa quan chức Mỹ và nhà lãnh đạo Nga.

Sau chuyến thăm Moscow của Đặc phái viên Witkoff, New York Times dẫn hai nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Trump dự định có cuộc gặp riêng với Tổng thống Putin sớm nhất vào tuần tới.

Tổng thống Ukraine cũng có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu về chuyến thăm Moscow của Đặc phái viên Mỹ. Ông Zelensky tuyên bố Kiev chỉ ủng hộ một lệnh ngừng bắn "ngay lập tức, hoàn toàn và vô điều kiện".

Kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022, Moscow và Kiev đã đồng ý một số lệnh ngừng bắn một phần. Tuy nhiên, cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn ngay sau khi chúng có hiệu lực.

Nga cho đến nay vẫn khẳng định rằng, một thỏa thuận hòa bình bền vững phải bao gồm cam kết của Ukraine về việc không gia nhập NATO, giải giáp quân sự, và công nhận thực tế lãnh thổ mới trên thực địa. Tuy nhiên, Kiev đã không đồng ý các điều kiện này.