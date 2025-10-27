Tổng thống Ukraine tuyên bố lập kế hoạch ngừng bắn "trong 10 ngày tới"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 27/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev và các đồng minh đã quyết định chủ động xây dựng kế hoạch ngừng bắn "trong tuần tới hoặc 10 ngày tới".

Tổng thống Ukraine kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục ủng hộ Kiev sau khi Washington áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn đối với các tập đoàn dầu khí của Nga vào tuần trước.

Tổng thống Zelensky cho biết ông hoan nghênh quyết định của Mỹ khi trừng phạt Rosneft và Lukoil, 2 tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, nhưng nói rằng ông sẽ ngồi vào bàn đàm phán mà không cần thêm "áp lực".

"Tổng thống Trump lo ngại xung đột leo thang. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu không có đàm phán, xung đột vẫn leo thang. Tôi nghĩ rằng nếu Nga không dừng lại, chúng tôi cần một thứ gì đó để ngăn chặn họ. Trừng phạt là một trong những vũ khí như vậy, nhưng chúng tôi cũng cần tên lửa tầm xa”, ông Zelensky nói thêm.

“Chúng tôi không chỉ nói về tên lửa Tomahawk. Mỹ có rất nhiều vũ khí tương tự mà không cần nhiều thời gian huấn luyện. Tôi nghĩ cách làm việc hiệu quả với Nga chỉ có thể là thông qua áp lực”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.

Tổng thống Trump từng nói rằng ông có thể cung cấp cho Ukraine các tên lửa Tomahawk mà Kiev đang cần. Nhưng sau cuộc điện đàm với Tổng thống Putin hồi đầu tháng này, ông đã tỏ ra thận trọng hơn.

Tại cuộc gặp với Tổng thống Zelensky vào ngày 19/10, Tổng thống Trump cho biết ông cảm thấy việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine có thể dẫn đến "sự leo thang".

Một cuộc thảo luận riêng giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Ukraine sau đó đã biến thành một "cuộc cãi vã", theo nguồn tin của FT.

“Nội dung các cuộc trao đổi của tôi với Tổng thống Trump là về việc gây áp lực lên Nga. Tôi nghĩ ông ấy muốn gây áp lực lên họ, nhưng không muốn leo thang căng thẳng hay đóng lại cánh cửa ngoại giao”, ông Zelensky giải thích.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 26/10 tuyên bố Ukraine và phương Tây tìm cách “câu giờ” khi đề xuất ngừng bắn, đồng thời kêu gọi giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Ông Lavrov nói rằng việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine là chìa khóa để chấm dứt cuộc khủng hoảng này.

Phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Thụy Điển vào ngày 22/10, Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng ngừng bắn và thực hiện các bước đi ngoại giao để chấm dứt xung đột với Nga. Tuy nhiên, ông Zelensky bác bỏ việc trao đổi lãnh thổ với Nga.

Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau khi Tổng thống Trump kêu gọi Nga và Ukraine đóng băng tiền tuyến hiện tại ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine trong bối cảnh Moscow đang kiểm soát gần như toàn bộ khu vực này.

Tổng thống Trump đề xuất vùng Donbass nên được “cắt ra”, với Nga kiểm soát phần lớn diện tích khu vực này, để chấm dứt xung đột. Theo Tổng thống Trump, Ukraine và Nga “có thể đàm phán về sau”, nhưng hai nước nên "dừng lại ở chiến tuyến hiện nay".

Tổng thống Nga Putin từng tuyên bố, để lệnh ngừng bắn có hiệu lực, quân đội Ukraine phải rút khỏi toàn bộ vùng Donbass. Ông cũng nêu rõ việc công nhận biên giới mới của Nga sau khi sáp nhập là một trong những điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài.

Theo dự án DeepState, Nga hiện kiểm soát khoảng 19% diện tích Ukraine.

Năm 2022, Moscow đã tuyên bố sáp nhập và yêu cầu Ukraine nhượng lại các tỉnh Donetsk, Lugansk (hay còn gọi là Donbass), Kherson và Zaporizhia, mặc dù Nga chưa kiểm soát được hoàn toàn các vùng lãnh thổ này. Nga cũng sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý.