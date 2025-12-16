Phản ứng của Nga với kế hoạch đảm bảo an ninh của phương Tây cho Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov (Ảnh: TASS).

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ phân tích tuyên bố chung của EU về các bảo đảm an ninh dành cho Ukraine sau khi được tiếp cận văn bản chính thức.

Ông cho biết Moscow hiện mới chỉ biết đến tuyên bố chung của các lãnh đạo EU về bảo đảm an ninh cho Kiev thông qua các thông tin trên truyền thông.

“Chúng tôi chưa thấy bất kỳ văn bản nào. Khi nào thấy, chúng tôi sẽ phân tích”, ông Peskov nói khi được hỏi Điện Kremlin đánh giá thế nào về tuyên bố của các lãnh đạo EU.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng, trong mọi trường hợp, Nga sẽ không đồng ý với việc triển khai quân đội phương Tây tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào.

“Chúng tôi cởi mở trong việc xem xét những quyết định có thể được đưa ra. Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ ủng hộ, đồng ý hay thậm chí chấp nhận bất kỳ sự hiện diện nào của quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraine”, nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Khi được hỏi thêm liệu Nga có sẵn sàng đồng ý với việc triển khai lực lượng châu Âu tại Ukraine ngoài khuôn khổ NATO hay không, ông Ryabkov trả lời: “Không. Liên minh sẵn sàng về bản chất cũng giống như vậy. Thậm chí còn có thể tệ hơn”.

Sau các cuộc đàm phán tại Berlin đầu tuần này, các lãnh đạo EU đã đưa ra một tuyên bố chung về đảm bảo an ninh cho Ukraine gồm 6 điểm.

Theo cam kết thứ nhất, châu Âu và Mỹ sẽ cung cấp sự hỗ trợ lâu dài và đáng kể nhằm tái thiết lực lượng vũ trang Ukraine. Quân đội Ukraine sẽ được duy trì ở mức thời bình với khoảng 800.000 binh sĩ, nhằm răn đe các hành động gây hấn trong tương lai và bảo vệ lãnh thổ của nước này.

Điểm thứ hai của tuyên bố kêu gọi thành lập một lực lượng đa quốc gia do châu Âu dẫn đầu, bao gồm các đóng góp từ những quốc gia sẵn sàng tham gia trong “Liên minh sẵn sàng”, với sự hỗ trợ của Mỹ. Lực lượng này sẽ giúp tái tạo lực lượng vũ trang Ukraine, bảo đảm an ninh không phận và vùng biển của nước này, đồng thời hoạt động ngay trên lãnh thổ Ukraine.

Theo cam kết thứ ba, Mỹ sẽ dẫn dắt một hệ thống giám sát và xác minh lệnh ngừng bắn với sự tham gia của quốc tế. Hệ thống này sẽ cung cấp cảnh báo sớm về bất kỳ cuộc tấn công tái diễn nào, xác định các vi phạm và hỗ trợ điều phối các biện pháp ứng phó. Hệ thống cũng bao gồm một quy trình nhằm giảm căng thẳng và ngăn chặn leo thang.

Điểm thứ tư bao gồm một cam kết mang tính ràng buộc pháp lý, tùy thuộc vào sự phê chuẩn ở cấp quốc gia, theo đó các nước tham gia sẽ hành động nếu Ukraine bị tấn công trở lại. Những hành động này có thể bao gồm việc sử dụng lực lượng vũ trang, cũng như hỗ trợ về tình báo, hậu cần, kinh tế và ngoại giao.

Cam kết thứ năm tập trung vào quá trình phục hồi lâu dài và tương lai kinh tế của Ukraine. Nội dung này bao gồm các khoản đầu tư lớn cho tái thiết, hỗ trợ các thỏa thuận thương mại và các biện pháp giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại do chiến tranh gây ra. Các lãnh đạo lưu ý rằng tài sản có chủ quyền của Nga trong EU vẫn đang bị đóng băng.

Cam kết thứ sáu tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc Ukraine gia nhập EU.

Các lãnh đạo cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Volodymyr Zelensky và cho biết họ sẽ hậu thuẫn bất kỳ quyết định nào mà ông cuối cùng đưa ra liên quan đến các vấn đề cụ thể của Ukraine. Họ tái khẳng định các đường biên giới quốc tế không thể bị thay đổi bằng vũ lực và kêu gọi Nga thể hiện thiện chí hướng tới một nền hòa bình bền vững bằng cách đồng ý với kế hoạch hòa bình được đề xuất và một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.