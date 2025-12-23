Ngoại giao “không cà vạt” của Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm cấp nhà nước hôm 5/12 (Ảnh: Reuters).

Khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm cấp nhà nước Trung Quốc vào đầu tháng này, chương trình nghị sự khởi đầu bằng những nghi thức quen thuộc với lễ đón trên thảm đỏ tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh và các cuộc hội đàm cấp cao với Chủ tịch Tập Cận Bình về thương mại, công nghệ và Ukraine.

Tuy nhiên, hình ảnh mang tính biểu tượng nhất của chuyến đi ngoại giao này lại không diễn ra ở Bắc Kinh, mà ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, cách đó 1.600km.

Tại đây, ông Tập đã tiếp đón ông Macron bằng “ngoại giao không cà vạt”, thuật ngữ mà truyền thông Trung Quốc dùng để mô tả phong cách ngoại giao thoải mái, không quá nghi thức.

Ông Tập đích thân dẫn ông Macron đi dạo giữa những dãy núi phủ sương mù của Tứ Xuyên. Chuyến đi bộ này mang ý nghĩa đặc biệt: Đây là lần đầu tiên ông Tập tiếp một nguyên thủ nước ngoài trong một cuộc gặp tham quan không chính thức bên ngoài thủ đô, với lịch trình bao gồm hệ thống thủy lợi, thăm đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc và cơ sở nghiên cứu nuôi gấu trúc lớn ở Thành Đô.

Ngoài chương trình nghị sự như thuế quan thương mại, xung đột ở Ukraine và năng lượng hạt nhân, chuyến thăm này mang lại một góc nhìn quan trọng về chiến lược ngoại giao của Bắc Kinh. Bằng việc làm nổi bật những yếu tố như công trình thủy lợi cổ đại hay bóng bàn, Trung Quốc đang triển khai một hình thức “ngoại giao văn hóa” nhằm làm mềm đi những cạnh sắc của bối cảnh địa chính trị.

“Ngoại giao tại gia”

Việc chọn Thành Đô để tiếp đón ông Macron không phải là ngẫu nhiên, mà là một hành động đối ứng ngoại giao được lên kế hoạch cẩn thận. Tháng 4/2024, ông Macron từng mời ông Tập tới khu nghỉ dưỡng riêng của mình ở dãy Pyrenees của Pháp, một cử chỉ nhằm nuôi dưỡng sự gắn kết cá nhân.

Trong chuyến thăm mới nhất, ông Tập được cho là đã nhắc lại cuộc gặp trước đó và nói với nhà lãnh đạo Pháp rằng: “Năm ngoái, ông đã mời tôi tới quê hương của ông ở Hautes-Pyrénées. Tôi tin rằng chuyến thăm lần này sẽ giúp ông hiểu sâu hơn về Trung Quốc”.

Bằng việc đưa ông Macron tới Tứ Xuyên, ông Tập đã “đáp lễ”, chuyển mối quan hệ sang cá nhân. Điều này phản ánh sự chuyển dịch trong ngoại giao của Trung Quốc sang cách tiếp cận mang tính quan hệ hơn với các đối tác châu Âu chủ chốt. Việc đầu tư thời gian cho một chuyến thăm cấp tỉnh như vậy cho thấy Bắc Kinh coi Pháp không chỉ là đối tác thương mại, mà là một quốc gia xứng đáng để xây dựng sự gắn kết sâu sắc, mang tính cá nhân.

Cách tiếp cận này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh quan hệ thương mại Trung Quốc - Mỹ vẫn căng thẳng, khi Bắc Kinh ngày càng xem Liên minh châu Âu là một thành tố then chốt trong chiến lược rộng hơn.

Trung tâm của chuyến tham quan văn hóa của ông Macron tại Trung Quốc là hệ thống thủy lợi Đô Giang Yển. Được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên, di sản thế giới UNESCO này vẫn là công trình thủy lực không đập lớn lâu đời nhất còn hoạt động trên thế giới.

Bằng việc giới thiệu địa điểm này, Bắc Kinh gửi thông điệp tới Pháp khá rõ ràng: Hợp tác không nên bị trói buộc bởi những đối lập cứng nhắc giữa Đông và Tây, cũng không nên bị định hình bởi logic kiềm chế. Thay vào đó, hợp tác nên thuận theo “dòng chảy” tự nhiên của lợi ích chung, từ thương mại và hành động vì khí hậu đến trao đổi văn hóa và giáo dục.

Ngoại giao bóng bàn 2.0

Ông Macron giao lưu bóng bàn khi thăm Trung Quốc (Ảnh: AFP).

Nếu Đô Giang Yển đại diện cho trí tuệ cổ xưa, thì chuyến thăm Nhà thi đấu tỉnh Tứ Xuyên đã đưa ngoại giao vào không gian thể thao hiện đại, đầy năng lượng.

“Ngoại giao bóng bàn” nguyên bản vào đầu thập niên 1970 đã giúp phá băng quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, mở đường cho chuyến thăm lịch sử năm 1972 của Tổng thống Richard Nixon. Nhà sử học Pete Millwood lập luận, những cuộc giao lưu thể thao này đã tạo ra một không gian an toàn về chính trị và dễ được công chúng chấp nhận, qua đó 2 nước có thể phát đi tín hiệu về một sự thay đổi lớn trong quan hệ ngoại giao.

Ngày 5/12, ông Macron đã khai thác di sản này khi tới thăm địa điểm tổ chức Giải vô địch thế giới đồng đội hỗn hợp ITTF 2025 và tham gia một trận đấu ngẫu hứng. Đánh cặp cùng các tay vợt Pháp Félix Lebrun và Prithika Pavade đấu với các ngôi sao Trung Quốc, ông Macron đã tham gia một loạt bóng vui nhộn. Những hình ảnh này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc.

Trong thời đại mà các tương tác ngoại giao thường được sắp xếp chặt chẽ và mang sắc thái nghiêm nghị, những khoảnh khắc như vậy giúp tạo ra một nguồn thiện cảm mà các nhà lãnh đạo có thể dựa vào khi phải xử lý những thỏa hiệp chính trị khó khăn.

Ngoại giao gấu trúc

Trong khi 2 nhà lãnh đạo gắn kết qua những cây vợt, Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron lại tiếp cận một tài sản sức mạnh mềm lâu bền nhất của Trung Quốc: gấu trúc.

“Ngoại giao gấu trúc” là một dấu ấn trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh từ thập niên 1950. Việc cho mượn những con vật này là thước đo mức độ ấm áp chính trị, việc thu hồi chúng có thể báo hiệu sự lạnh nhạt.

Đệ nhất phu nhân Pháp đã thăm Cơ sở nghiên cứu gây nuôi gấu trúc ở Thành Đô để gặp chú gấu trúc đầu tiên sinh ra tại Pháp, từ bố mẹ được Trung Quốc cho mượn.

Sau chuyến thăm của bà Brigitte Macron, việc công bố một thỏa thuận mới đưa thêm 2 con gấu trúc sang Pháp vào năm 2027 đã trở thành một kết quả cụ thể của hội nghị thượng đỉnh.

Dù văn hóa không thể thay thế ngoại giao cứng, chuyến thăm của ông Macron cho thấy rằng vào năm 2025, con đường dẫn tới đồng thuận chính trị ở Bắc Kinh rất có thể sẽ đi qua khu nuôi gấu trúc và nhà thi đấu bóng bàn.