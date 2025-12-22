Trung Quốc mua vàng nhiều kỷ lục từ Nga

Nga và Trung Quốc đã tăng cường giao thương trong những năm qua (Ảnh: Sputnik).

Theo RIA Novosti, doanh số bán vàng của Nga sang Trung Quốc trong tháng 11 đạt 961 triệu USD, vượt mức 930 triệu USD của tháng 10.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Moscow đẩy mạnh nỗ lực chuyển hướng xuất khẩu kim loại quý khỏi các thị trường phương Tây do các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga và Trung Quốc nổi lên như một khách hàng lớn.

Vào tháng 10 và tháng 11 năm ngoái, Nga không xuất khẩu bất kỳ lượng vàng nào sang Trung Quốc, và mức đỉnh trước đó trong cả năm cũng chỉ là 223 triệu USD.

Trong 11 tháng đầu năm 2025, nhập khẩu vàng Nga của Trung Quốc đạt 1,9 tỷ USD, gần gấp 9 lần giá trị ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu hải quan được dẫn. Số liệu cũng cho thấy tổng xuất khẩu kim loại quý của Nga sang Trung Quốc đã tăng gấp 2 khi so với cùng kỳ năm trước.

Quy mô thực sự của các thương vụ mua vàng của Trung Quốc có thể cao hơn nhiều so với dữ liệu chính thức, theo các nhà phân tích. Bloomberg ước tính xuất khẩu kim loại quý của Nga sang Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025 vào khoảng 1 tỷ USD, nhưng không nêu rõ bao nhiêu trong số đó là vàng.

Financial Times đưa tin hồi tháng 11 rằng lượng vàng Trung Quốc mua nhưng không thông báo có thể cao gấp hơn 10 lần các con số chính thức, khi nước này đang tìm cách đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Dữ liệu do Hội đồng Vàng Thế giới tổng hợp cho thấy Trung Quốc đã mua 23,95 tấn vàng từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay, song các nhà phân tích cho rằng con số thực tế lớn hơn nhiều khi Trung Quốc cắt giảm mức độ phụ thuộc vào dự trữ định danh bằng USD.

Nga và Trung Quốc đã tăng cường hợp tác kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2/2022. Hai nước mô tả quan hệ là quan hệ đối tác chiến lược “không giới hạn”, với kim ngạch thương mại song phương vượt 200 tỷ USD trong năm thứ 3 liên tiếp.

Moscow và Bắc Kinh về cơ bản đã loại bỏ việc sử dụng các đồng tiền phương Tây trong thương mại song phương, khi gần như toàn bộ thanh toán hiện nay được thực hiện bằng rúp và nhân dân tệ.