Ukraine tấn công dồn dập, phá hủy loạt máy bay, tàu chiến Nga

Ảnh chụp màn hình từ một video do Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố ngày 21/2 cho thấy cuộc tấn công vào một tàu tuần duyên của Nga (Ảnh: Kyiv Independent).

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào các thiết bị và địa điểm quân sự của Nga tại các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát ở Ukraine, phá hủy các tàu chiến, máy bay và hệ thống pháo phản lực phóng loạt hạng nặng.

"Là một phần trong nỗ lực có hệ thống nhằm làm suy yếu khả năng chiến đấu của đối phương, Lực lượng Phòng vệ Ukraine tiếp tục tấn công các địa điểm và thiết bị quân sự của Nga tại các vùng lãnh thổ bị kiểm soát tạm thời của Ukraine", tuyên bố cho biết.

Cụ thể, vào đêm 21/2, tại Crimea, gần Sevastopol, lực lượng Ukraine đã tấn công 2 tàu tuần tra lớp Rubin thuộc Dự án 22460 Hunter của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nga.

Trước đó, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào cùng lớp tàu này vào tháng 12 năm ngoái bằng xuồng không người lái.

Xa hơn về phía bắc trên bán đảo, Ukraine đã tấn công 2 máy bay Be-12 Chayka đóng tại Nhà máy Sửa chữa Hàng không Yevpatoria. Ukraine lần đầu tiên tấn công máy bay Be-12 vào tháng 9/2025, cũng tại Crimea.

Máy bay Be-12 Chayka do Liên Xô thiết kế là máy bay lưỡng dụng chống tàu ngầm được trang bị các hệ thống giá trị cao, được sử dụng để phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm. Chúng đã được sử dụng trong các hoạt động tác chiến trên Biển Đen.

Gần khu vực Astrakhanka ở vùng Zaporizhia, nơi Nga đang kiểm soát, máy bay không người lái của Ukraine đã phá hủy một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Tornado-S của Nga, tương đương với HIMARS. Hệ thống này có tầm bắn 120km sử dụng tên lửa tầm xa với độ chính xác cao.

"Tornado là cơn ác mộng đối với Kharkov, Zaporizhia, Sumy, Kherson, Nikopol và các thành phố yên bình khác của Ukraine", ông Robert Madyar Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine, cho biết.

Bộ Tổng tham mưu cho biết mức độ thiệt hại cuối cùng trên bán đảo Crimea vẫn đang được đánh giá.

"Thiệt hại của đối phương và mức độ thiệt hại đang được đánh giá. Lực lượng Quốc phòng Ukraine tiếp tục làm suy yếu một cách có hệ thống tiềm lực chiến đấu của đối phương, khiến họ không thể tiến hành các hoạt động tấn công", Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 14/2, lực lượng Ukraine đã đánh chìm một tàu Nga gần bán đảo Crimea. Máy bay không người lái đã tấn công tàu vận tải và đổ bộ BK-16, cũng như các thiết bị, hệ thống liên lạc và cơ sở hạ tầng hậu cần khác của đối phương.

Năm 2022, Nga tuyên bố sáp nhập các tỉnh Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia ở Ukraine sau các cuộc trưng cầu dân ý, mặc dù chưa kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ này.

Ukraine gần đây liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Nga trong bối cảnh các cuộc đàm phán chưa đạt được đột phá.

Đêm 21/2, lực lượng Ukraine đã phóng tên lửa hành trình Flamingo vào lãnh thổ Nga, tấn công nhà máy Votkinsk, nơi sản xuất tên lửa đạn đạo liên lục địa, cùng với một số mục tiêu khác.

Ngày 12/2, Ukraine thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự trọng yếu của Nga, bao gồm một kho vũ khí ở Kotluban, vùng Volgograd, và một nhà máy sản xuất tên lửa ở Michurinsk.

Đêm 11/2, lực lượng Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Volgograd và một số mục tiêu quân sự khác của Nga tại các vùng lãnh thổ mà Moscow đang kiểm soát.