Binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 31 khai hỏa vào mục tiêu Nga (Ảnh: New York Times).

Ukraine tuyên bố giành lại 300km² trong cuộc phản công phía nam

Lực lượng Kiev đã giành lại 300km² lãnh thổ khỏi sự kiểm soát của Moscow trong một cuộc phản công mới ở phía nam, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với hãng thông tấn AFP trong một cuộc phỏng vấn ngày 20/2.

Báo cáo của ông được đưa ra trong bối cảnh Kiev đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ Mỹ về việc rút quân khỏi lãnh thổ do Ukraine kiểm soát như một phần của thỏa thuận với Moscow để chấm dứt chiến tranh.

"Bạn không thể nói rằng chúng tôi đang thua cuộc chiến. Thành thật mà nói, chúng tôi chắc chắn không thua, chắc chắn là vậy", ông Zelensky nói với AFP trong một cuộc phỏng vấn độc quyền tại Kiev. "Câu hỏi là liệu chúng tôi có thắng hay không", ông nói thêm.

“Tôi sẽ không đi vào quá nhiều chi tiết, nhưng hôm nay tôi có thể chúc mừng quân đội của chúng tôi trước hết - tất cả các lực lượng vũ trang - vì tính tới hôm nay, 300km² đã được giành lại”, ông tuyên bố nhưng không nêu rõ khung thời gian của cuộc phản công.

Hồi tháng 9/2025, ông Zelensky báo cáo rằng các hoạt động phản công của Ukraine đã giải tỏa 160km² lãnh thổ ở tỉnh Donetsk, cũng như 170km² ở những nơi khác trên chiến tuyến, mặc dù ông không cung cấp thêm chi tiết. Trong suốt năm 2025, lực lượng Moscow đã chiếm thêm được tổng cộng 4.336km², theo kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR).

Hàng trăm UAV Ukraine áp đảo phòng không Nga

Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine (AFU) liên tục tấn công lãnh thổ Nga trong nhiều ngày liền. Mỗi ngày, hàng trăm UAV được Kiev tung vào trận nhằm khiến hệ thống phòng không đối phương bị quá tải nhưng bất thành. Lực lượng Moscow sử dụng mọi phương tiện để đánh chặn, bao gồm cả trực thăng Ka-52M.

Trực thăng Ka-52M của Nga tích cực săn lùng, bắn hạ hàng loạt UAV Ukraine (Video: Telegram).

Nỗ lực chính của quân đội Nga (RFAF) đang tập trung vào các ngọn đồi phía đông Sloviansk. Một số nguồn tin ủng hộ Kiev báo cáo thêm các khu vực tranh chấp dọc theo kênh đào. Thị trấn quan trọng Kryva Luka hiện cũng bị lực lượng Moscow bao vây.

Giao tranh cũng được báo cáo ở Grishino (tây bắc Pokrovsk), nơi binh sĩ Moscow được cho là tiến sâu hơn vào trung tâm thị trấn, gần như đã chiếm được khu vực phía bắc. Hiện chưa có video ghi hình có định vị địa lý nào chứng minh điều này.

Binh sĩ Nga tràn ngập Konstantinovka từ phía nam

Theo kênh Readovka, RFAF đã chọc thủng vành đai phòng thủ án ngữ phía nam Konstantinovka, bắt đầu giao tranh giành các khu dân cư ở đây.

Cụ thể, lực lượng Moscow đạt được những thành công đáng kể trong giao tranh ở vùng ngoại ô phía nam thành phố. Lính xung kích của họ đã xâm nhập trung tâm đô thị lõi trước khi tàn dư của khu vực phòng thủ nông thôn bảo vệ các tuyến đường phía nam dẫn vào thành phố bị xóa sổ hoàn toàn.

Bộ chỉ huy Moscow tin tưởng rằng lực lượng Kiev sẽ không thể tiến hành các biện pháp phản công tích cực từ làng Dolgaya Balka và vùng đất thấp, phân nhánh Lozovaya Balka kéo dài về phía bắc.

AFU đã tập trung tất cả lực lượng có thể để tiến hành phản công ở cả 2 phía nam - bắc của cụm đô thị Sloviansk - Kramatorsk. Do đó, họ thiếu nguồn lực cần thiết để phản đòn ở Konstantinovka. Ở phía đông Kramatorsk, RFAF cũng đang gây áp lực, ngăn chặn đối phương cơ động lực lượng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Konstantinovka ngày 20/2. Moscow tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ. Những vạch vàng thể hiện tuyến công trình phòng thủ vững chắc của lực lượng Kiev (Ảnh: Readovka).

Mặc dù Bộ chỉ huy Kiev đã triển khai các nhóm xung kích ở Ilyinovka, lực lượng Moscow vẫn quyết định hành động táo bạo, bắt đầu tiến công vào khu vực tổ hợp nhà kính lớn "Perspektiva" cũng như các khu dân cư Berestovoy và Yuzhny.

Các đơn vị Moscow đã thâm nhập sâu vào phòng tuyến của đối phương, giống như họ từng làm trong giai đoạn đầu của cuộc tấn công Pokrovsk. Tập đoàn quân số 2 RFAF, sau khi phát hiện ra "khoảng trống lớn", đã tràn ngập thành phố, củng cố vị trí, bắt đầu phá vỡ hệ thống phòng thủ.

Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 100, Lữ đoàn Bộ binh số 112 AFU, Lữ đoàn Xung kích Độc lập số 5 và các đơn vị độc lập của Vệ binh Quốc gia Ukraine đang tập trung phòng thủ các quận phía đông - đông bắc thành phố.

Mối đe dọa trực tiếp từ Sư đoàn Dù Cận vệ số 98 RFAF đột phá mạnh phía bắc thành phố từ Novodmitrovka cũng tước đi cơ hội điều động lực lượng về phía nam của Ukraine. Một cuộc xâm nhập thành công vào Konstantinovka từ phía nam sẽ mở màn cho sự kết thúc của nhóm AFU. Kiev thiếu nguồn lực để chiến đấu trong nội đô.

Nga lật ngược thế cờ, giành thắng lợi cục bộ ở Kupyansk

Kênh Rybar đưa tin, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở khu vực Kupyansk, cả ở thành phố và đầu cầu phía đông Oskol. Một thời gian sau khi tình hình ổn định, các đơn vị Moscow đã đạt được những thắng lợi cục bộ ở một số khu vực.

Phía bắc Kupyansk, các nhóm nhỏ binh sĩ Moscow đang hoạt động ở các khu vực Radkovka, Kondrashovka, tiến vào các thị trấn này. Sự hiện diện của họ cũng đã được mở rộng ở khu vực Moskovka, ngoại ô phía bắc Kupyansk. Tình hình trong trung tâm thành phố vẫn căng thẳng.

Phía đông Oskol, các đơn vị Moscow đang hoạt động mạnh trong các cánh rừng, chiếm giữ nhiều vị trí mới ở Petrovpavlovka cũng như vùng lân cận. Giao tranh giành Peschanoye vẫn tiếp diễn: khu vực hoạt động của các nhóm nhỏ đang dần mở rộng, nhưng rất khó để kiểm soát toàn bộ khu vực rừng với chỉ 2 hoặc 3 đơn vị, đặc biệt là vào mùa đông.

Có một số tín hiệu tích cực theo hướng này. Tuy nhiên, những báo cáo quá lạc quan về điều kiện sống khắc nghiệt của Ukraine lại gây phản cảm: thời tiết khắc nghiệt như nhau đối với cả hai bên, lực lượng Moscow cũng đang phải chịu đựng tình trạng rét cóng hay ngập lụt tương tự tại các cứ điểm của họ.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 20/2. Kiev tiếp tục phản công, giành lại nhiều vị trí trong thành phố. Moscow nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát ở phía đông thành phố (Ảnh: Rybar).

Kênh AMK Mapping xác nhận, theo hướng Kupyansk, RFAF tiếp tục các cuộc đột kích, xâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương, đạt được những tiến bộ mới ở 4 khu vực khác nhau với tổng diện tích 4,83km².

Ở phía đông, lực lượng Moscow đã có mặt ở phía tây Stepova Novosilka, một lần nữa chiếm lại các công sự và cứ điểm kiên cố tại giao lộ đường sắt phía tây nam ngôi làng, từ đó họ đang cố gắng đột phá xa hơn tới Pishchane. RFAF cũng củng cố vị trí dọc theo các khu rừng ở phía tây - tây bắc Stepova Novosilka.

Về phía tây, quân đội Nga tiếp tục tiến chậm ở Pishchane, hoàn toàn đánh bật lực lượng Kiev khỏi khu vực trung tâm. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở các ngôi nhà phía đông nam, tuy nhiên hầu hết binh sĩ Ukraine đã rút lui về các hàng rào chắn gió đường sắt ở phía đông.

Xa hơn về phía tây, RFAF phát triển được một chút ở phía đông Kurylivka, ngay phía bắc hồ Kurylivske, mở rộng vị trí của họ trong khu định cư, đồng thời củng cố vị trí ở các bìa rừng ở phía bắc.

Ở phía tây nam, lực lượng Moscow tiếp tục tiến sâu vào Kivsharivka, đã cố thủ ở một số vị trí ngay bên ngoài thị trấn, từ đó họ đang xâm nhập vào các con phố phía đông bắc.

Sau một thời gian thất thế ở Kupyansk, quân đội Nga đã giành lại quyền chủ động, đạt thêm những tiến bộ mới theo các mũi tên đỏ (Ảnh: AMK Mapping).

Tình hình xấu đi với Ukraine ở Liman - Sloviansk

Tình hình ở Rai-Olesandrivka (hướng Sloviansk) hiện không mấy khả quan đối với Ukraine, kênh AMK Mapping cho hay.

RFAF đã tăng cường hoạt động, đang đột phá đều đặn qua một số khu vực kiên cố nhất. Các cuộc phản công của Ukraine nhằm làm chậm bước tiến của đối phương đã thất bại, các nhóm xung kích Moscow đang tiến sâu hơn về phía tây dọc theo bờ nam sông Siverskyi Donets, xuyên thủng các cứ điểm từng được Kiev hy vọng sẽ ngăn chặn thành công bất kỳ cuộc tấn công nào của đối phương ở phía tây Seversk (Siversk).

Một số đơn vị tiền tuyến RFAF đã tiến được 20km kể từ khi Seversk thất thủ, đang tiến gần đến thành phố chiến lược Mykolaivka từ 2 hướng.

Nếu Ukraine không sớm điều động đủ lực lượng đến đây, mặt trận này có thể bùng phát thành thảm họa không chỉ đối với hướng Liman (Lyman), mà còn đối với các thành phố Sloviansk - Kramatorsk, những nơi chưa được chuẩn bị cho chiến đấu và vẫn còn hơn 150.000 thường dân sinh sống.

Quân đội Nga tiếp tục đột phá ở về phía Sloviansk, mở rộng vùng kiểm soát tại các khu vực màu vàng, đang tiến gần đến thành phố chiến lược Mykolaivka từ hai hướng (Ảnh: AMK Mapping).

Cụm tác chiến phía Tây RFAF tiếp tục đột kích theo hướng Liman, giành được những thắng lợi trên một chính diện khá rộng của mặt trận phía bắc thành phố, theo kênh Rybar.

Binh sĩ Moscow đang tấn công trong Redkodub, đẩy lùi các cuộc phản công của đối phương ở Korovy Yar, giao tranh giành Aleksandrovka vẫn tiếp diễn.

Những thay đổi lớn đang diễn ra trên chiến tuyến dọc theo tuyến Svyatogorsk - Liman, nơi các đơn vị Moscow đang tiến lên ở một số khu vực.

Gần Svyatogorsk, AFU đã bị đẩy lùi khỏi ít nhất một phần Sosnovy, mở ra khả năng cho RFAF tiến về thành phố từ phía bắc. Còn quá sớm để nói về một cuộc bao vây toàn diện: rừng rậm không cho phép nhiều cơ hội để chiếm được chỗ đứng, và các hoạt động chủ yếu giới hạn ở các nhóm xung kích nhỏ.

Giao tranh vẫn tiếp diễn tại Yarovaya, với một phần đáng kể của thị trấn vẫn nằm trong "vùng xám". Từ vùng ngoại ô phía đông, Kiev đã phát động các cuộc phản công về phía Novosyolovka, theo một số báo cáo, đã tiến vào khu vực dân cư.

Đọ súng nảy lửa tiếp diễn ở Drobyshevo cũng như ngay trong thị trấn. Các đơn vị Moscow chiếm được một số vành đai rừng liền kề.

Sau khi đẩy lùi các cuộc phản công của AFU, tình hình đã có tiến triển ở khu vực Stavky. Một điểm kháng cự ở phía đông thị trấn vẫn còn, việc giải tỏa vị trí này vẫn chưa hoàn tất, nhưng dường như không ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tác chiến của RFAF.

Tại Liman, tình hình vẫn căng thẳng. Các nhóm xung kích nhỏ của Nga đang hoạt động ở vùng ngoại ô phía bắc và phía đông thành phố, nhưng còn quá sớm để nói về việc giữ vững vị trí. AFU thường xuyên tiến hành các cuộc phản công, có cả sự hỗ trợ của xe bọc thép.

Xét đến những vấn đề hậu cần, có thể giả định rằng một trong những mục tiêu của lực lượng Kiev là giữ vững vị trí cho đến mùa xuân, khi rừng xanh tươi mới mọc lên ở phía tây Liman sẽ lại gây khó khăn cho hoạt động của UAV Nga, tạo điều kiện thuận lợi cho các tuyến tiếp tế.

Yếu tố này rõ ràng cũng được phía Nga tính đến: Họ đang tập kích cả các điểm vận chuyển và "nút cổ chai". Các cuộc tấn công xuyên qua các khu rừng phía nam thành phố cũng không phải là hiếm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine trên trục Seversk - Liman - Sloviansk ngày 20/2. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev nỗ lực phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Giao tranh gần Novopavlovka

Khu vực Novopavlovka gần ngã ba Zaporizhia và Dnipropetrovsk từ lâu vẫn được xem là mối quan tâm thứ yếu của RFAF, nhưng việc thiếu thông tin từ đó không có nghĩa là không có hoạt động quân sự. Giờ đây, đã được xác nhận chắc chắn rằng nỗ lực tấn công ngôi làng vào cuối năm ngoái của Nga đã bất thành.

Mặc dù ban đầu các đơn vị Moscow hoạt động trên hầu hết ngôi làng, nhưng hiện tại họ chỉ còn giữ các vị trí ở phía nam, trong khi lực lượng Kiev kiểm soát phía bắc. UAV Nga đang hoạt động tích cực ở khu vực trung tâm, điều này được xác nhận bằng các đoạn phim giám sát khách quan.

Vào cuối tháng 1, Kiev đã phát động các cuộc phản công giữa Ivanovka và Novopavlovka, nhằm ngăn chặn lính xung kích Nga chiếm giữ các ngọn đồi phía tây ngôi làng, và đã củng cố được một số vị trí.

Tuy nhiên, hiện nay các tuyến phòng thủ này một lần nữa nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, sau đó cuộc tiến công dọc theo các ngọn đồi đã được nối lại. Từ Ivanovka, binh sĩ Nga cũng đang di chuyển về phía bắc xuyên qua các vành đai rừng, nhưng còn quá sớm để nói về việc mở rộng quy mô lớn vùng kiểm soát.

Ở các khu vực lân cận, AFU đã tập trung lực lượng đáng kể triển khai chống lại các tuyến phòng thủ phía bắc của Cụm tác chiến phía Đông RFAF. Do đó, việc hồi sinh hướng này cũng có thể xảy ra: trong thực tế, các cuộc tấn công đang được thực hiện với lực lượng nhỏ hơn nhiều so với trước đây, và cuộc tiến công cục bộ có thể xảy ra ngay cả ở những khu vực thứ yếu.