Campuchia triệt phá đường dây lừa đảo trực tuyến

Các nghi phạm bị bắt giữ (Ảnh: Khmer Times).

Cơ quan Chỉ huy Thống nhất của chính quyền quận Russey Keo và các chuyên gia từ Cảnh sát Quốc gia Campuchia, với sự điều phối thủ tục từ Kiểm sát viên Tòa án thủ đô Phnom Penh, hôm 6/12 đã tiến hành chiến dịch khám xét tại căn nhà số 14, đường 13, trong khu Borey Pibhu Thmey và bắt giữ các nghi phạm bị cho là liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Nhóm này bị cáo buộc đánh cắp thông tin từ tài khoản ngân hàng của nhiều nạn nhân và làm giả giấy tờ tùy thân để lừa đảo thông qua các hệ thống công nghệ, với mục đích đưa hoạt động đến các quốc gia khác.

Trong số 9 nghi phạm có 7 người Hàn Quốc (2 phụ nữ) và 2 người Campuchia là các tài xế.

Nhà chức trách cũng đã thu giữ các tang vật, gồm 6 máy tính xách tay, 4 máy tính, 6 màn hình, 8 iPad, cùng các giấy tờ giả có con dấu của cơ quan thuế Hàn Quốc, ảnh của nhiều vật dụng khác nhau, ảnh thẻ căn cước giả và các kịch bản dùng để giao tiếp với khách hàng.

Các nghi phạm đã được bàn giao cho Đồn Cảnh sát Phnom Penh và các cơ quan chức năng liên quan để xử lý theo quy trình pháp luật.

Sau cuộc trấn áp này, các cơ quan liên quan đang phối hợp với các bên hữu quan để tiếp tục điều tra nhằm xác định và truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với kẻ chủ mưu của hoạt động lừa đảo công nghệ này.