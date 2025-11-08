Campuchia đột kích hang ổ lừa đảo trực tuyến, bắt 658 nghi phạm

Campuchia đã triệt phá nhiều hang ổ lừa đảo trực tuyến trong thời gian qua (Ảnh: Khmer Times).

Ít nhất 658 nghi phạm, chủ yếu là người nước ngoài, đã bị lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ trong một cuộc truy quét tại 2 địa điểm có liên quan đến lừa đảo trực tuyến ở thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng.

Cuộc truy quét được ông Touch Sokha, Phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia, xác nhận vào tối ngày 7/11.

Theo ông Touch Sokha, chiến dịch do Tổ công tác của Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến thuộc Bộ Nội vụ, phối hợp với Cảnh sát Quốc gia và Cảnh sát tỉnh Svay Rieng thực hiện, dưới sự giám sát thủ tục của Phó Công tố viên Tòa án tỉnh Svay Rieng.

Mục tiêu đầu tiên là một tòa nhà trên con đường tại làng Bavet Kandal, phường Bavet, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng. Tại đây, cảnh sát phát hiện 57 người nước ngoài (trong đó có 15 phụ nữ) thuộc 6 quốc tịch, cùng 12 người Campuchia làm công việc dọn dẹp, bảo vệ và phiên dịch.

Mục tiêu thứ hai là tòa nhà 9 tầng trên đường Kampong Spean, cùng làng và phường nói trên. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 601 người nước ngoài mang 4 quốc tịch khác nhau.

Qua kiểm tra bằng chứng và giám định pháp y sơ bộ, Ủy ban Công tác Cảnh sát Bộ Nội vụ do Đại tướng Keo Vanthan, Quốc vụ khanh kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban, kết luận rằng, địa điểm thứ nhất là trụ sở thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến, giả danh cảnh sát để đe dọa nạn nhân.

Địa điểm thứ hai là cơ sở lừa đảo trực tuyến dưới nhiều hình thức, như đầu tư lợi nhuận cao, tạo ảnh giả giao dịch ngân hàng, lừa đảo quan hệ tình cảm, đăng ký các cuộc chạy marathon giả, và sử dụng công nghệ AI Deep Fake để làm giả video, hình ảnh nhằm đánh cắp danh tính.

Nhà chức trách Campuchia đã kiên quyết thực thi pháp luật đối với các vụ lừa đảo trực tuyến, bắt giữ tội phạm, chuyển hồ sơ truy tố, và trục xuất họ về nước.

Đặc biệt, Campuchia cũng phối hợp chia sẻ thông tin về mạng lưới chủ mưu với các quốc gia trong và ngoài khu vực trong nhiều vụ án.

Ông Touch khẳng định, chiến dịch này một lần nữa thể hiện ý chí thực chất và nỗ lực chân thành của Campuchia trong việc đóng góp vào giải quyết thách thức toàn cầu này.

Campuchia đã trục xuất hàng chục nghìn người nghi liên quan tới lừa đảo trực tuyến về nước trong thời gian qua.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, ông Touch Sokha cho biết Cảnh sát quốc gia Campuchia đã điều tra và triệt phá 48 vụ lừa đảo công nghệ, trục xuất tổng cộng 2.722 người nước ngoài khỏi Campuchia.