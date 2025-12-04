Myanmar sẽ đánh sập 60 tòa nhà nghi là hang ổ lừa đảo trực tuyến

Một tòa nhà bị Myanmar giật sập do nghi là hang ổ lừa đảo (Ảnh: Nation).

Ngày 4/12, quân đội Myanmar do Sư đoàn Bộ binh 44 dẫn đầu, phối hợp với Lực lượng Biên phòng (BGF) và cơ quan các vấn đề biên giới bang Kayin, đã phá dỡ một tòa nhà 13 tầng bên trong khu kinh tế đặc biệt Shwe Kokko, thuộc huyện Myawaddy.

Khu vực này nằm ngay đối diện huyện Mae Sot của Thailand, thuộc tỉnh Tak, và là một cửa ngõ quan trọng cho thương mại xuyên biên giới.

Ngày 3/12, lực lượng Myanmar và bang Kayin đã phá hủy thành công một tòa nhà khác, thu hút sự chú ý từ người dân Thái Lan và Myanmar. Việc phá dỡ này là một phần trong chiến lược liên tục của Myanmar nhằm loại bỏ các tài sản nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia điều hành.

Các cuộc điều tra ban đầu của giới chức Thái Lan cho thấy không có thương vong hay thiệt hại nào xảy ra bên phía Thái Lan.

Giới chức Myanmar đã xác nhận ý định tiếp tục phá dỡ 63-64 tòa nhà như vậy trong khu vực. Chiến dịch này, nhằm vào các công trình bị cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo, dự kiến sẽ kéo dài nhiều tháng.

Giới chức an ninh Thái Lan dự đoán sẽ có thêm các vụ phá dỡ, với kế hoạch được tính toán cẩn trọng nhằm bảo đảm không ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư gần khu Shwe Kokko.