Thái Lan bắt 4 người nghi là trùm lừa đảo Trung Quốc chạy từ Campuchia sang

Các nghi phạm trốn sang Thái Lan sau khi Campuchia đẩy mạnh chiến dịch truy quét lừa đảo trực tuyến (Ảnh: Nation).

Bốn nghi phạm người Trung Quốc bị tình nghi tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến vừa từ Campuchia sang Thái Lan đã bị bắt trong một cuộc đột kích của cảnh sát tại một căn hộ chung cư ở Bangkok vào ngày 9/11.

Cuộc đột kích diễn ra lúc 12h30, tại một căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp trên Soi Sukhumvit 16, quận Klong Toei, Bangkok, nơi cảnh sát đã bắt giữ các đối tượng được cho là cầm đầu mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Các nghi phạm được xác định là Xiahou Xin (29 tuổi), Liu Ming (28 tuổi), Li Lei (22 tuổi) và Zeng Lingquan (21 tuổi).

Cảnh sát cho biết vụ bắt giữ diễn ra sau khi họ nhận được thông tin rằng nhiều đối tượng lừa đảo cấp cao người Trung Quốc đã chạy trốn khỏi chiến dịch truy quét ở Campuchia và đang ẩn náu tại Bangkok.

Phó tư lệnh Cục Cảnh sát Đô thị, Thiếu tướng Thiradej Thammasutee, trước đó đã triển khai các sĩ quan chìm cải trang thành thợ sửa chữa chung cư để theo dõi nhóm nghi phạm. Sau khi xác nhận rằng các nghi phạm đã thiết lập một đường dây lừa đảo trực tuyến ngay trong căn hộ, lực lượng chức năng đã mở cuộc đột kích.

Trung tướng Jirapop Phuridej, người chỉ đạo cuộc điều tra và chiến dịch này, cho biết các nghi phạm sở hữu công nghệ AI tiên tiến có khả năng dùng ảnh tĩnh để tạo ra các đoạn video chân thực cho thấy người trong ảnh quay đầu hoặc cử động. Những đoạn video do AI tạo ra này bị cáo buộc được dùng để vượt qua hệ thống bảo mật của các ngân hàng và nền tảng giao dịch, cho phép băng nhóm rút tiền từ tài khoản của nạn nhân.

Cảnh sát đã thu giữ các tang vật gồm: 2 máy tính để bàn có cài phần mềm AI dùng để chỉnh sửa và tạo video giả, 2 máy tính xách tay chứa hồ sơ giao dịch chuyển tiền từ Campuchia, 60 điện thoại di động, 2 gói ma túy đá.

Tướng Jirapop cho biết 4 nghi phạm này vừa mới từ Campuchia đến Thái Lan cách đây không lâu.

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan sẽ tổ chức họp báo vào ngày 10/11 để công bố thêm chi tiết về các nghi phạm và mạng lưới lừa đảo của các đối tượng này.