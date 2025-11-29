Giây phút sinh tử trong căn phòng "hỏa ngục" chung cư Hong Kong

Một bức ảnh do Lim ALim, cư dân chung cư Wang Fuk Court, chụp bên trong căn hộ của mình khi đám cháy bùng phát vào ngày 26/11 (Ảnh: Lim ALim/Facebook).

Vụ cháy khu chung cư Wang Fuk Court đã trở thành vụ hỏa hoạn chết chóc nhất ở Hong Kong trong hơn 70 năm qua, khiến ít nhất 128 người thiệt mạng. Con số này dự kiến tiếp tục tăng lên khi các nhà chức trách xác nhận vẫn còn nhiều trường hợp mất tích sau 3 ngày xảy ra vụ cháy.

“Lim ALim", một cư dân của tòa nhà, đã chia sẻ câu chuyện chi tiết về cuộc thoát hiểm nghẹt thở khi vụ hỏa hoạn diễn ra.

“Vào ngày xảy ra vụ cháy, tôi đang nghỉ ngơi ở nhà. Khi vợ tôi gọi điện báo tin hỏa hoạn, tôi lập tức mặc quần áo và chuẩn bị rời đi. Vừa mở cửa, mọi thứ tối sầm lại, lớp khói dày đặc bao trùm lấy tôi. Tôi cố gắng bật đèn pin trên điện thoại, nhưng không nhìn thấy tay mình đâu, và tôi còn khó thở nữa! Tôi vội vàng đóng cửa lại và chạy vào trong”, Lim nhớ lại.

Vào khoảnh khắc đó, Lim bị mất phương hướng. Khi Lim gọi lại cho vợ, vợ anh cũng bị hoảng loạn.

"Nếu anh cố gắng chạy ra khỏi cầu thang thoát hiểm và chạy đến sảnh chính, anh có thể ra ngoài được không?", Lim hỏi vợ qua điện thoại.

“Cô ấy nói với tôi rằng sảnh chính đã biến thành địa ngục! Ngay lúc đó, tôi biết lối thoát hiểm cuối cùng của mình đã bị chặn. Tôi bị nhốt bên trong “địa ngục” là chính căn nhà của mình. Tất cả những gì tôi có thể làm là chờ đợi một cách bị động và bất lực. Chờ đợi được giải cứu”, Lim chia sẻ thêm.

Lim cố gắng bình tĩnh, tìm khăn tắm và ngâm chúng trong nước. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng la hét ngoài hành lang. Nắm chặt chiếc khăn ướt, Lim lao ra ngoài không chút do dự.

“Chưa đầy 10 giây, mắt tôi đã ngấn nước, cổ họng khô rát. Ngay lúc đó, tôi biết chắc chắn rằng nếu tôi không cứu những người trong hành lang, hậu quả mà họ phải gánh chịu trong bối cảnh kinh hoàng đó thật không thể tưởng tượng nổi”, Lim cho biết.

Người đàn ông đã lần theo bức tường hành lang, vừa đi vừa hét lớn: "Đến đây nhanh lên!".

“Ngay lúc đó, tôi chạm vào người họ! Tôi lập tức kéo họ trở lại căn hộ của mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình không còn phải chiến đấu một mình nữa... Tôi ở trong hành lang đó chưa đầy một phút, nhưng cảm giác thật kinh khủng! Đó chính là cảm giác bị khói đặc bủa vây”, Lim cho biết thêm.

Lim đã đưa cho những người hàng xóm của mình khăn tắm và nước uống. Họ chỉ mặc quần áo mỏng và dép tông, trang phục hoàn toàn không phù hợp để thoát hiểm. Anh cũng giúp họ đi tất và giày, thay quần dài và đội mũ.

“Tôi nói với họ rằng nếu trong tình huống khẩn cấp, chúng tôi sẽ cố gắng nhảy ra ngoài cửa sổ. Chúng tôi chỉ ở tầng hai thôi; điều đó hoàn toàn có thể! Tôi đưa họ vào phòng nghỉ ngơi, dặn họ đừng lo lắng, rằng chúng tôi sẽ không chết đâu!”, Lim kể lại.

Lính cứu hỏa dập lửa trong vụ cháy chung cư Hong Kong (Ảnh: Reuters).

Lim nhìn ra ngoài qua lớp kính cửa sổ, những mảnh vỡ đang cháy như những bông tuyết đen, tia lửa rơi xuống như mưa từ trên trời.

“Mọi thứ trông như một trận đại hồng thủy tuyệt vọng; cảnh tượng ấy khiến tôi ngạt thở đến tàn khốc”, Lim nhớ lại.

Trong khoảnh khắc sinh tử, Lim nhấc điện thoại lên để chào tạm biệt những người thân của mình. Mẹ anh, hiện sống ở nước ngoài, đã gọi cho con trai sau khi nghe tin.

“Tôi nói với mẹ rất bình tĩnh: "Mẹ ơi, đừng lo, lính cứu hỏa đang cứu con, con ổn mà! Con sẽ nhanh chóng lấy đồ đạc và chạy ngay!". Ngay khi cúp máy, mắt tôi ngấn lệ; cảm giác như đó là cuộc chia ly cuối cùng”, Lim nói.

Lim liên tục nghe thấy những tiếng nổ lớn và nhìn thấy ngọn lửa dữ dội qua cửa sổ. Anh nghĩ rằng “sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi”.

Chung cư Hong Kong chìm trong lửa

Đúng lúc đó, Lim nhìn thấy một lính cứu hỏa bên ngoài cửa sổ. Anh vẫy tay cuống cuồng và dùng đèn từ điện thoại để ra tín hiệu.

Lính cứu hỏa đã nhìn thấy Lim và nói rằng họ đang sắp xếp công tác cứu hộ. Lúc đó, Lim nhận ra rằng anh đã an toàn và ngồi chờ được giải cứu.

“Cảm giác bất lực hoàn toàn này còn ngột ngạt hơn cả khói. Tôi chỉ có thể ngồi đây. Hai người trong nhà bắt đầu thở hổn hển, dù sao thì chúng tôi cũng đã bị kẹt bên trong hàng giờ đồng hồ, và ngay cả một hơi thở trong lành cũng là một điều xa xỉ”, Lim nói thêm.

Mãi đến 18h, lính cứu hỏa mới nhấc thang lên, nói với Lim và hai người hàng xóm rằng họ sẽ giải cứu từng người một. Người phụ nữ bảo Lim đi trước, nhưng anh nói: "Tôi còn trẻ, tôi có thể chịu đựng thêm một chút. Hai người đi trước đi”.

Cuối cùng, lính cứu hỏa cũng đưa Lim rời khỏi căn hộ đang cháy. Sau đó, anh được đưa tới bệnh viện.

“Dù tình huống khó khăn thế nào, nhưng tinh thần của chúng ta phải kiên cường hơn. Hãy cùng nhau chữa lành và xây dựng lại”, Lim gửi thông điệp sau vụ cháy.