Người Hong Kong chạy đua chuyển hàng cứu trợ, hỗ trợ nạn nhân vụ cháy

Người dân tại điểm tập kết hàng cứu trợ do các tình nguyện viên lập ra để cung cấp nhu yếu phẩm cho cư dân bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn (Ảnh: Reuters).

Theo đó, các tình nguyện viên đã tập trung đến khu vực xung quanh cụm tòa nhà chung cư gặp nạn, phân loại và phân phát các mặt hàng từ tã lót đến thức ăn nóng và cung cấp tư vấn miễn phí cho các gia đình gặp nạn ở khu Wang Fuk.

Trong khi đó, các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người còn sống sót trong vụ việc khi hàng chục người mất tích sau vụ cháy.

Các tình nguyện viên đã thành lập các nhóm thu thập tiền quyên góp và hàng cứu trợ, tổ chức vận chuyển và phân phối hàng hóa cũng như phân công nhân viên làm việc ca ngày và ca đêm nhằm hỗ trợ các nạn nhân.

Đối diện với khu nhà ở Wang Fuk bị hư hại do hỏa hoạn, các tình nguyện viên đã dựng lên một khu trại hỗ trợ rộng lớn cho những người dân phải di dời bên cạnh một trung tâm mua sắm.

Các tấm biển màu xanh và đỏ đã được dựng lên trong ngày 28/11 khi các tình nguyện viên phân phát hàng cứu trợ, trong khi cầm trên tay các bản đồ vẽ tay trên bìa các tông nhằm chỉ dẫn cách nhận các mặt hàng như đồ vệ sinh cá nhân, chăn ga gối đệm, quần áo và đồ dùng cho thú cưng.

"Đây là nỗ lực thực sự hết mình vì cộng đồng của các công dân", cô Helena, 22 tuổi, người điều phối các tình nguyện viên, cho biết.

Tại ga tàu Tai Po gần đó, các tình nguyện viên đã thiết lập một điểm thu gom vật dụng quyên góp như gối, tất, bình nước và túi đựng rác. Từ đó, các đội sẽ chuyển các vật dụng này đến các nơi trú ẩn và một trường mẫu giáo được chuyển đổi thành trung tâm hỗ trợ và cứu trợ.

"Có rất nhiều tình nguyện viên đang hỗ trợ tại các trạm như vậy. Đó là lý do tại sao chúng tôi nảy ra ý tưởng này", Bosco Pang, 40 tuổi, làm việc tại công ty xe điện BYD, cho biết.

Pang đã thiết lập một trạm sạc để mọi người sạc pin dự phòng ở phía sau xe của mình. Người dân của trung tâm tài chính châu Á này cũng đã xếp hàng tại các trung tâm hiến máu để giúp đỡ những người bị thương nặng.

Hỗ trợ từ các doanh nghiệp và chính quyền

Hôm 27/11, nhà lãnh đạo Hong Kong Lý Gia Siêu đã công bố quỹ hỗ trợ 300 triệu đôla Hong Kong cho cư dân khu chung cư, với mỗi hộ gia đình sẽ nhận được khoản cứu trợ khẩn cấp 10.000 đôla Hong Kong.

Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Ma Cao của Trung Quốc cho biết đã phối hợp với tỉnh Quảng Đông nhằm nhanh chóng chuyển thiết bị cứu hộ và vật tư y tế đến khu vực gặp nạn.

Hàng chục tập đoàn kinh doanh và quỹ từ thiện đã công bố các khoản quyên góp, bao gồm cả các khoản quyên góp của các ông trùm bất động sản như Lý Gia Thành, Lý Triệu Cơ và các công ty bất động sản lớn như Hang Lung và Shangri-la Group.

Trong một tuyên bố, công ty logistics quy mô lớn của Trung Quốc SF Express cho hay tất cả 146 cửa hàng của họ sẽ tự nguyện thu gom các nguồn lực khẩn cấp như dầu gội, khăn giấy và vật tư y tế mà người dân hỗ trợ để vận chuyển miễn phí đến cho các tổ chức từ thiện.

Một số công ty lớn nhất của Trung Quốc, chẳng hạn như nhà sản xuất ô tô Xiaomi, Xpeng và Geely cũng như quỹ từ thiện của nhà sáng lập Alibaba Jack Ma và Tencent cũng đã công bố các khoản quyên góp.

Một đại diện của Central Cove, văn phòng gia đình của doanh nhân người Chile Jean Salata, đã đề nghị quyên góp 10 triệu đôla Hong Kong cho các hoạt động hỗ trợ chấn thương và tư vấn, hỗ trợ giáo dục cho trẻ em di dời và hỗ trợ tài chính cho các gia đình.

Hãng hàng không Hong Kong Airlines cam kết sẽ hỗ trợ 10 triệu đôla Hong Kong cho các nỗ lực cứu trợ hỏa hoạn, đồng thời cho biết sẽ cung cấp hỗ trợ hậu cần và sắp xếp các chuyến bay để vận chuyển hàng hóa cũng như giúp các nạn nhân xây dựng lại nhà cửa.

"Người dân Hồng Kông phải đoàn kết", anh Jason Lau, một tình nguyện viên 25 tuổi đang phân loại hàng hóa, chia sẻ. "Tôi cảm thấy mình phải làm gì đó... càng có nhiều người làm càng tốt".