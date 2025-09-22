Tổng thống Mỹ Donald Trump hối thúc đồng minh châu Âu ngừng mua dầu Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Phát biểu trong một bữa tối tại Mount Vernon, bang Virginia vào ngày 21/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các nước châu Âu ngừng nhập khẩu dầu từ Nga. Ông cho rằng hoạt động mua bán dầu sẽ không giúp ích cho các nỗ lực hòa bình hiện tại, đồng thời đóng góp một phần vào nền kinh tế thời chiến của Nga.

“Châu Âu đang mua dầu từ Nga. Điều này đáng lẽ không nên xảy ra, đúng không?", ông Trump nói.

Sau đó, Tổng thống Mỹ đã trao đổi với Đại sứ Mỹ tại NATO Matt Whitaker, thúc giục ông tăng cường gây áp lực lên các đối tác châu Âu.

"Họ phải ngừng mua dầu từ Nga", Tổng thống Trump nói với Đại sứ Matt.

Trước đó, vào ngày 13/9, Tổng thống Trump đã gửi thư tới các quốc gia NATO, kêu gọi họ ngừng mua dầu của Nga. Ông cũng cho biết sẽ sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt lớn để khiến xung đột ở Ukraine khép lại.

“Tôi sẵn sàng thực hiện các lệnh trừng phạt lớn đối với Nga khi tất cả các quốc gia NATO đồng ý, bắt đầu làm điều đó, và khi tất cả các quốc gia NATO ngừng mua dầu từ Nga", ông viết trên mạng xã hội.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố sự kiên nhẫn của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin "đang cạn kiệt" và “cạn kiệt rất nhanh”.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo gây sức ép về kinh tế với Nga.

"Các biện pháp trừng phạt (đối với) các ngân hàng, cũng như dầu mỏ và thuế quan sẽ rất nặng nề", ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Trump khẳng định ông đã "làm rất nhiều" để gây sức ép với Nga, đề cập đến việc tăng thuế quan đối với Ấn Độ vì mua dầu của Nga. Ông cũng lập luận rằng "đây là vấn đề của châu Âu, chứ không phải vấn đề của Mỹ".

Chính quyền Tổng thống Trump được cho là đã hối thúc các thành viên khác trong nhóm G7 áp mức thuế 50-100% đối với Trung Quốc và Ấn Độ - những nước mua dầu hàng đầu của Nga - để gây áp lực buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán.

Đây không phải là lần đầu tiên trong tháng 9, Tổng thống Trump nói rằng ông "thất vọng" với nhà lãnh đạo Nga. Vào ngày 2/9, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố sẽ thực hiện "một số biện pháp nhất định".

Vài ngày sau, ông Trump cho biết đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn trừng phạt thứ hai đối với Nga.

Yêu cầu của ông Trump về việc châu Âu ngừng hoàn toàn việc mua dầu từ Nga đang được coi là điều kiện tiên quyết cho các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn của Mỹ.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban, đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, và Thủ tướng Slovakia Robert Fico là những nhà lãnh đạo phản đối mạnh mẽ nhất việc cắt đứt quan hệ năng lượng với Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 21/9 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) sẽ không áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ và Trung Quốc, bất chấp yêu cầu của Tổng thống Mỹ.

"EU sẽ tự đưa ra quyết định", bà von der Leyen nói, đồng thời nhấn mạnh gói trừng phạt "tham vọng và đáng kể" mới nhất của khối này là đủ để đưa Nga vào bàn đàm phán.

Bà nhấn mạnh rằng "môi trường địa chính trị ngày càng phức tạp" buộc các quốc gia thành viên EU phải "tăng cường quan hệ đối tác dựa trên lợi ích chung", đồng thời cho biết "sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa EU và Ấn Độ là điều cần thiết hơn bao giờ hết".

Bà cũng cho biết EU sẽ tiếp tục phối hợp các nỗ lực ở cả hai bờ Đại Tây Dương cũng như với các nước G7 để giúp chấm dứt xung đột Ukraine.