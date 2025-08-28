Điện Kremlin nêu lý do Tổng thống Nga, Ukraine chưa thể gặp nhau

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: TASS).

Tại cuộc họp báo ngày 27/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, bất cứ cuộc gặp nào giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều phải được “chuẩn bị kỹ lưỡng”.

Do vậy, Điện Kremlin bác bỏ khả năng sớm diễn ra một hội nghị thượng đỉnh hòa bình giữa 2 nhà lãnh đạo Nga, Ukraine.

“Bất kỳ cuộc tiếp xúc nào ở cấp cao hay tối cao đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng thì mới hiệu quả”, ông Peskov nói với các phóng viên.

Ông Peskov cũng cho biết các trưởng đoàn đàm phán của Nga và Ukraine vẫn “giữ liên lạc”, song chưa có ngày cụ thể nào được ấn định cho các vòng đối thoại tiếp theo.

Trước đó, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, cho hay, trong một cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ ủng hộ việc tiếp tục các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev, đồng thời thảo luận về khả năng nâng cấp cấp độ của các cuộc đàm phán này.

Sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga tại Alaska hôm 15/8, Tổng thống Trump tuyên bố ông và đội ngũ đang thu xếp một cuộc họp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky. Chủ nhân Nhà Trắng cảnh báo sẽ có hậu quả rất lớn nếu không có cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 nhà lãnh đạo Nga, Ukraine.

Ông Zelensky cũng kêu gọi đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga dưới bất cứ hình thức nào và vô điều kiện. Theo ông, đây là cách hiệu quả nhất nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua giữa Nga và Ukraine.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc ông Zelensky kêu gọi tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin là không khả thi.

Nhà ngoại giao Nga cho biết Tổng thống Putin sẵn sàng gặp người đồng cấp Ukraine Zelensky “với điều kiện là cuộc gặp này thực sự quyết định được điều gì đó”. Ông nhấn mạnh, những bước chuẩn bị cần thiết cho một cuộc họp như vậy vẫn chưa được thực hiện, bởi hiện nay chưa có bất kỳ chương trình nghị sự thực sự nào cho một cuộc gặp cấp cao như vậy.

Theo ông Lavrov, Nga không thấy có lý do gì để tham gia các cuộc đàm phán vốn sẽ không đem lại kết quả.

“Ông Zelensky đã nói không với tất cả mọi thứ. Ông ấy tuyên bố rõ ràng rằng không ai có thể cấm ông ấy gia nhập NATO và ông ấy công khai tuyên bố sẽ không bàn đến bất kỳ vùng lãnh thổ nào”, Ngoại trưởng Nga nêu ra những yếu tố đang cản trở một hội nghị thượng đỉnh giữa Nga và Ukraine.

Ngoài ra, Moscow nhiều lần nhấn mạnh đến "tính chính danh" của ông Zelensky khi nhiệm kỳ của ông đã kết thúc từ tháng 5/2024.

Moscow sẵn sàng đàm phán với ông Zelensky nhưng vấn đề là "ai sẽ ký vào thỏa thuận từ phía Ukraine là một vấn đề rất nghiêm trọng". "Chúng tôi cần sự hiểu rõ ràng từ tất cả rằng người ký kết đó là hợp pháp”, Ngoại trưởng Lavrov nói.