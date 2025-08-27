Ukraine tuyên bố làm mọi cách để chấm dứt xung đột với Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp nhau tại Pháp vào 2019 (Ảnh: WSJ).

"Tuần này, chúng tôi sẽ liên lạc với Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia vùng Vịnh và các nước châu Âu có khả năng tổ chức đàm phán với Nga. Chúng tôi sẽ làm mọi cách từ bên phía chúng tôi để chấm dứt chiến tranh. Điều quan trọng là các đối tác của chúng tôi cũng phải xác nhận điều này”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trong bài phát biểu vào tối 26/8.

“Và từ đó trở đi, mọi thứ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của các nhà lãnh đạo thế giới - trước hết là Mỹ - trong việc gây áp lực lên Nga. Cần có những bước đi mới, áp lực mới, tất cả những điều này phải được đưa ra bàn thảo”, ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Zelensky đã nhiều lần bày tỏ sự sẵn sàng cho các cuộc đàm phán trực tiếp để chấm dứt xung đột với Nga. Vào ngày 18/8, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã sẵn sàng thảo luận các vấn đề lãnh thổ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thụy Sĩ, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary đã được xem xét là những nước có thể tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga. Đầu năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức nhiều vòng đàm phán hòa bình giữa các phái đoàn Mỹ, Nga và Ukraine tại Istanbul.

Thời gian cụ thể cho các cuộc đàm phán trực tiếp giữa ông Zelensky và ông Putin vẫn chưa được ấn định.

Cuộc gặp này, nếu diễn ra, sẽ đánh dấu lần gặp mặt đầu tiên giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng vào tháng 2/2022.

Ông Putin và ông Zelensky đã gặp nhau lần gần đây nhất tại Paris vào tháng 12/2019 trong khuôn khổ các cuộc đàm phán theo Định dạng Normandy do Pháp và Đức làm trung gian.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp song phương giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, một động thái được các đồng minh châu Âu của Kiev ủng hộ, nhưng nỗ lực này đã vấp phải sự phản đối từ Moscow.

Tổng thống Trump cho rằng Tổng thống Putin đang tránh gặp Tổng thống Zelensky.

Ông Trump đã gặp riêng ông Putin và ông Zelensky hồi đầu tháng này như một phần trong nỗ lực làm trung gian hòa bình, nhưng các bên không đạt được bước đột phá nào. Trong khi đó, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn.

Nỗ lực chuẩn bị cho cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky đang được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Đặc phái viên Steve Witkoff, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Tổng thống Ukraine thực hiện.

Tổng thống Zelensky xác nhận các công tác chuẩn bị đang được tiến hành, trước tiên là cho cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo Nga, và sau đó là một cuộc gặp 3 bên bao gồm Tổng thống Mỹ.

Ông Zelensky ngày 24/8 tuyên bố "cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo là con đường hiệu quả nhất để tiến về phía trước", đồng thời nhắc lại lời kêu gọi về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương với chủ nhân Điện Kremlin.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz xác nhận ông Zelensky và ông Putin sẽ gặp nhau trong vòng 2 tuần tới.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ không loại trừ bất kỳ hình thức nào để giải quyết cuộc xung đột Ukraine, bao gồm cả song phương lẫn 3 bên.

Ngoại trưởng Nga khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán về xung đột Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào, miễn là quá trình đàm phán phải trung thực và không lôi kéo Mỹ vào chiến dịch gây căng thẳng của châu Âu.

Tổng thống Putin nhiều lần hoài nghi về tính chính danh của Tổng thống Zelensky khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024. Do bối cảnh xung đột, vẫn chưa có cuộc bầu cử tổng thống mới nào được tổ chức tại Ukraine, trong khi chính quyền Kiev khẳng định ông Zelensky vẫn là tổng thống hợp pháp.

Các quan chức Nga cho biết họ lo ngại rằng nếu Tổng thống Zelensky ký thỏa thuận với Nga, một nhà lãnh đạo tương lai của Ukraine có thể phản đối thỏa thuận này với lý do nhiệm kỳ của ông Zelensky về mặt kỹ thuật đã hết hạn.