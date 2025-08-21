Ông Zelensky nêu điều kiện gặp ông Putin, đề xuất địa điểm đàm phán

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi muốn hiểu rõ về cấu trúc đảm bảo an ninh trong vòng 7-10 ngày. Và dựa trên sự hiểu biết đó, chúng tôi đặt mục tiêu tổ chức cuộc họp", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp báo vào ngày 21/8.

Trước đó, ông Zelensky cho biết trong vòng 7 đến 10 ngày tới, Ukraine hy vọng sẽ làm rõ "cấu trúc" của các đảm bảo an ninh "tương tự Điều 5" của Hiến chương NATO mà phương Tây có thể cung cấp cho Kiev.

Điều 5 của Hiến chương NATO là điều khoản về phòng thủ tập thể, trong đó bất kỳ cuộc tấn công hay mối đe dọa nào nhằm vào một thành viên của NATO đều bị coi là tấn công hay đe dọa toàn liên minh.

Sau thời hạn trên, Tổng thống Ukraine cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng một cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra trong vòng "một đến 2 tuần". Nếu cuộc gặp đó mang lại kết quả, một hội nghị thượng đỉnh 3 bên với sự tham gia của Tổng thống Trump có thể diễn ra sau đó.

Hôm 18/8, Tổng thống Trump tiếp đón Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine nhằm tìm hướng giúp chấm dứt xung đột. Ông Zelensky kêu gọi các nước ủng hộ Ukraine đưa ra những đảm bảo ràng buộc để ngăn Nga hành động quân sự trong tương lai.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 18/8 tuyên bố các đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ không liên quan đến tư cách thành viên NATO của Ukraine, thay vào đó là xây dựng lực lượng quân sự Ukraine hùng mạnh với sự hỗ trợ của một "liên minh tự nguyện" gồm hơn 30 quốc gia.

Về phần mình, Nga tuyên bố phản đối bất kỳ cuộc đàm phán nào về đảm bảo an ninh cho Ukraine mà không có sự tham gia của Moscow.

Các địa điểm đàm phán tiềm năng

Tổng thống Zelensky hôm nay cho biết Áo, Thụy Sĩ hoặc Thổ Nhĩ Kỳ là những địa điểm có thể tổ chức cuộc gặp 3 bên giữa Tổng thống Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Về việc chọn Budapest làm địa điểm tổ chức, tôi nghĩ điều đó không dễ dàng. Thành thật mà nói, Budapest cũng không ủng hộ chúng tôi", ông Zelensky nói thêm, và cũng loại trừ địa điểm Moscow.

Trước đó, một số quan chức Nhà Trắng tiết lộ, Nhà Trắng đang xem xét Hungary và Thụy Sĩ là những địa điểm có thể tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, cũng như hội nghị thượng đỉnh 3 bên tiếp theo với Tổng thống Trump.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết nước này đã nhiều lần đề nghị tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Nga và Ukraine tại Budapest.

"Hãy thông báo cho chúng tôi biết ít nhất một giờ trước khi các ngài đến, và chúng tôi sẵn sàng đảm bảo các điều kiện công bằng, an toàn và bình đẳng cho tất cả các bên tại Hungary", Ngoại trưởng Szijjarto nhấn mạnh.

Ông Szijjarto nhắc lại rằng vào năm 2022, ngay sau khi xung đột bắt đầu, ông đã đề xuất với Nga và Ukraine về việc tổ chức một cuộc đàm phán tại Budapest. Theo ông, kể từ đó, ông đã nhiều lần khẳng định Hungary sẵn sàng tổ chức một cuộc họp ở bất kỳ cấp độ nào để giải quyết xung đột Ukraine.

Lý do thứ hai, theo ông Szijjarto, là Hungary đã duy trì các kênh liên lạc mở với tất cả các bên và luôn kêu gọi tiếp tục đối thoại hòa bình.

Ngày 15/8, Tổng thống Putin và Tổng thống Trump đã gặp nhau tại căn cứ Elmendorf-Richardson ở Alaska.

Cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ, bao gồm một cuộc trao đổi riêng trên xe limousine của nhà lãnh đạo Mỹ và các cuộc đàm phán riêng.

Trong một tuyên bố với báo chí sau cuộc hội đàm, Tổng thống Putin cho biết giải quyết xung đột Ukraine là chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh ở Alaska.

Vào ngày 18/8, Tổng thống Trump đã có cuộc gặp tại Washington với Tổng thống Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng trao đổi qua điện thoại cho Tổng thống Putin.

Theo trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tiếp tục tham vấn trực tiếp giữa Moscow và Kiev. Ý tưởng nâng mức độ tham vấn cũng đã được xem xét.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sau đó cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán về xung đột Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào, miễn là quá trình đàm phán phải trung thực và không lôi kéo Mỹ vào chiến dịch gây căng thẳng của châu Âu.

Tổng thống Zelensky ngày 20/8 tuyên bố nếu Tổng thống Putin "chưa sẵn sàng" cho một cuộc gặp riêng nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev hy vọng Mỹ sẽ hành động bằng các biện pháp cứng rắn.

"Chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc gặp song phương. Nếu phía Nga chưa sẵn sàng, chúng tôi muốn thấy một phản ứng mạnh mẽ từ Mỹ", ông Zelensky nói, đồng thời cho biết ông đã kêu gọi Tổng thống Trump áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moscow nếu Nga từ chối đàm phán với Ukraine.

Nếu sự kiện này diễn ra, đây sẽ cuộc gặp đầu tiên giữa ông Zelensky và ông Putin kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022. Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau lần gần đây nhất tại Paris vào tháng 12/2019 trong khuôn khổ các cuộc đàm phán theo Định dạng Normandy do Pháp và Đức làm trung gian.

Ông Zelensky đã nhiều lần bày tỏ sẵn sàng đàm phán trực tiếp. Vào ngày 18/8, ông cho biết sẵn sàng thảo luận trực tiếp về các vấn đề lãnh thổ với ông Putin. Cho đến nay, Tổng thống Nga vẫn chưa xác nhận gặp nhà lãnh đạo Ukraine, mặc dù tuyên bố sẵn sàng đàm phán.