Tổng thống Zelensky sẵn sàng thảo luận về lãnh thổ với Tổng thống Putin

Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Ukraine Sergey Kislitsa (Ảnh: AFP).

Ukraine sẵn sàng thảo luận về lãnh thổ với Nga trong khuôn khổ các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.

Ông đồng thời nhấn mạnh rằng ranh giới hiện tại nên là điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News hôm 22/8, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Ukraine Sergey Kislitsa nhắc lại rằng người dân nước này “dứt khoát phản đối việc đem đất đai đổi lấy hòa bình”.

“Tôi nghĩ Tổng thống Zelensky đã nói rất rõ rằng ông ấy sẵn sàng ngồi xuống với Tổng thống Putin và thảo luận, và điểm khởi đầu của các cuộc trò chuyện về vấn đề lãnh thổ là đường tiếp xúc hiện nay”, ông nói.

Ông Kislitsa cũng đề cập tới vấn đề bảo đảm an ninh của phương Tây dành cho Ukraine, lưu ý rằng các quan chức Mỹ đang “làm việc rất chăm chỉ” để soạn thảo một thỏa thuận.

“Lý tưởng nhất là chúng ta có thể có bản dự thảo đầu tiên vào đầu tuần tới, sau đó ban lãnh đạo chính trị sẽ quyết định cách thức làm việc với các bản dự thảo này", ông bổ sung.

Bình luận của ông được đưa ra sau các thông tin rằng các quốc gia châu Âu có thể sẽ cung cấp “phần lớn lực lượng” trong bất kỳ cam kết bảo đảm an ninh nào, trong khi Mỹ có thể đảm nhận vai trò chỉ huy tổng thể.

Moscow chưa loại trừ khả năng đưa ra các bảo đảm an ninh cho Kiev nhưng cũng khẳng định rằng việc triển khai binh sĩ phương Tây tới Ukraine là điều không thể bàn tới.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow có thể đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp với ông Zelensky, nhưng trước khi bất kỳ cuộc gặp nào có thể diễn ra, “tất cả các vấn đề cần được cân nhắc ở cấp cao nhất phải được giải quyết trước”.

Trong một diễn biến khác, Đô đốc Giuseppe Cavo Dragone, người đứng đầu Ủy ban Quân sự NATO, cho biết các cuộc thảo luận về việc triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tới Ukraine vẫn còn quá sớm để được tiến hành

Trước đó, các quan chức châu Âu đã thảo luận kế hoạch triển khai binh sĩ Anh và Pháp tới Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình, với khoảng 10 quốc gia được cho là sẵn sàng cử quân nhân.

“Chúng tôi hoàn toàn chưa hề bàn về vấn đề này trong NATO, thậm chí chưa từng nhắc đến”, ông Cavo Dragone nói với báo Corriere della Sera trong chuyến thăm Kiev cùng Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Vị Đô đốc Italy nhấn mạnh sự hiện diện quân đội nước ngoài tiềm năng “là một phần của chính trị quốc tế và các cuộc đàm phán với Moscow”, nhưng NATO tự thân chưa tham gia thảo luận.

“Chúng tôi biết vấn đề lực lượng đã được một số quốc gia đề cập, có lẽ ở cấp song phương. Nhưng, tôi nhắc lại, nó vẫn ở giai đoạn bắt đầu”, ông nói.

Các quốc gia NATO đã cung cấp 99% tổng viện trợ quân sự cho Ukraine, đạt 50 tỷ USD trong năm 2024 và đã lên tới 33 tỷ USD kể từ tháng 1, theo ông Cavo Dragone. Liên minh dự kiến sẽ đạt mức tương tự năm ngoái vào cuối năm.