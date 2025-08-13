Địa điểm có thể được chọn cho cuộc gặp thượng đỉnh của Tổng thống Nga - Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi bên lề hội nghị cấp cao APEC năm 2017 (Ảnh: Reuters).

Truyền thông Mỹ dẫn lời các quan chức Nhà Trắng cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 15/8 sẽ được tổ chức tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson, một căn cứ hỗn hợp của Không quân và Lục quân Mỹ tại Anchorage, bang Alaska.

Mùa du lịch cao điểm ở Alaska khiến việc tìm kiếm địa điểm phù hợp trở nên khó khăn. Sau khi cân nhắc các lựa chọn ở Juneau, Anchorage và Fairbanks, phía Mỹ đã xác định rằng chỉ Anchorage mới có cơ sở hạ tầng cần thiết để tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ.

Các nguồn tin cho biết Nhà Trắng từng muốn tránh tổ chức cuộc họp tại một cơ sở quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson cuối cùng đã chứng minh là địa điểm duy nhất đáp ứng tất cả các yêu cầu.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 12/8 xác nhận thành phố Anchorage, bang Alaska, sẽ là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và Nga vào cuối tuần này.

Washington đang phối hợp chặt chẽ với Moscow để hoàn thiện lịch trình cho hội nghị. Trước đó, Moscow cho hay Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio để trao đổi “một số khía cạnh” của hội nghị, song không tiết lộ chi tiết.

Bà cho biết thêm, ông Trump “mong chờ được tiếp đón Tổng thống Putin trên đất Mỹ”. Người phát ngôn Nhà Trắng nói thêm, mục tiêu của cuộc gặp là “tìm ra cách chấm dứt nhanh chóng” xung đột giữa Nga và Ukraine.

Mỹ đã tăng cường các biện pháp an ninh tại Anchorage trước thềm hội nghị thượng đỉnh.

“Các biện pháp phòng ngừa an ninh ở Alaska đã được siết chặt, phía Mỹ huy động rất nhiều lực lượng hành pháp. Họ kiểm soát an ninh cả các tòa nhà”, bà Anna Vernaya, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nga tại Alaska, cho biết.

Bà xác nhận nhiều nhân vật nổi tiếng vẫn đang tiếp tục đổ về Anchorage. Ví dụ, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. đã đến đây vào hôm 11/8. Các nhà ngoại giao Nga cũng được cho là đã có mặt tại Alaska.

Theo bà Vernaya, hội nghị thượng đỉnh sắp tới là sự kiện lớn đối với toàn bang. “Tất cả các kênh truyền hình địa phương đều mở đầu bản tin với chủ đề hội nghị này. Khách sạn đã kín phòng và người dân địa phương đang rao cho thuê chỗ ở”, bà cho hay.

Bà cũng nói rằng chính quyền và người dân địa phương đang làm hết sức để “tạo ra môi trường an toàn và thuận lợi cho các cuộc đàm phán”.

Một số nguồn tin cho hay, Mỹ sẽ hạn chế không phận ở khu vực Anchorage quanh thời điểm diễn ra cuộc hội đàm giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ, Nga.

Vị trí Nga, Mỹ và Alaska (Ảnh: FT).

Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Nga và Mỹ là hai nước láng giềng gần gũi, có chung đường biên giới. Vì vậy, có vẻ hoàn toàn hợp lý khi phái đoàn Nga chỉ cần bay qua eo biển Bering và tham gia hội nghị thượng đỉnh với phái đoàn Mỹ tại Alaska.

Ông Brandon Boylan, giáo sư tại Đại học Alaska Fairbanks, người đã nghiên cứu vai trò của Alaska trong quan hệ Mỹ - Nga, cho biết: “Văn hóa và lịch sử Nga đã ăn sâu vào Alaska. Tại đây có rất nhiều dấu tích của di sản Nga - Mỹ”.

Theo ông Boylan, vị trí của Alaska tại ngã ba châu Á và Bắc Mỹ từ lâu đã biến nơi đây thành một địa điểm chiến lược cho hoạt động ngoại giao. Chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden từng tiến hành các cuộc hội đàm cấp cao với Trung Quốc tại khách sạn Captain Cook ở Anchorage vào năm 2021.

Tổng thống Trump đã đến Alaska ít nhất 5 lần kể từ khi nhậm chức vào năm 2017, chủ yếu dừng chân tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage.