Dấu hiệu đặc biệt trên F-35 Hà Lan đánh chặn UAV xâm nhập Ba Lan

Dấu hiệu ghi nhận chiến công trên chiếc F-35 của Hà Lan (Ảnh: Bộ Quốc phòng Hà Lan).

Ảnh do quân đội Hà Lan công bố cho thấy một tiêm kích tàng hình F-35 nước này mang dấu hiệu dường như ghi nhận nó đã đánh chặn thành công UAV, sau khi chiến đấu cơ tiên tiến này được sử dụng để bắn hạ các máy bay không người lái xâm nhập không phận của đồng minh Ba Lan.

Hình ảnh từ Bộ Quốc phòng Hà Lan cho thấy ký hiệu này được sơn trên thân máy bay, ngay bên dưới buồng lái. Dấu hiệu đó, vốn không xuất hiện trên các tiêm kích F-35 khác, có hình dạng rõ ràng giống với loại UAV tấn công một chiều có cánh tam giác.

Bộ Quốc phòng Hà Lan nói với Business Insider rằng dấu hiệu này được thêm vào “sau khi hạ nhiều UAV trong không phận Ba Lan vào tháng 9”. Bộ cho biết dấu hiệu đó chỉ được sơn lên một chiếc F-35 đã bắn hạ nhiều UAV, nhưng không tiết lộ số lượng cụ thể.

Ba Lan và một số nước NATO cáo buộc đây là UAV của Nga, nhưng Moscow nhiều lần tuyên bố họ không nhằm vào bất cứ mục tiêu nào trong không phận Ba Lan.

Các dấu hiệu chiến thắng được thêm vào máy bay để ghi nhận thành tích hạ mục tiêu. Truyền thống này bắt đầu từ Thế chiến I, khi hàng không quân sự ra đời, và vẫn được duy trì cho đến nay.

Ví dụ, năm ngoái, các tiêm kích Super Hornet của Mỹ cũng mang những dấu hiệu tương tự trong các chiến dịch tại Biển Đỏ chống lại lực lượng quân sự Houthi của người Yemen.

Tuy nhiên, việc NATO sử dụng F-35, loại máy bay được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa cấp cao, để bắn hạ các UAV giá rẻ đã làm dấy lên câu hỏi về khả năng phòng thủ bền vững của liên minh.

Đối phó với các mối đe dọa giá vài nghìn USD bằng các nền tảng và vũ khí đắt đỏ NATO rơi vào thế bất lợi về chi phí. Điều đó khiến việc phát triển các biện pháp phòng vệ giá thấp trở thành ưu tiên ngày càng cấp thiết tại liên minh.

Kể từ khi chiến sự ở Ukraine nổ ra vào năm 2022, các máy bay phương Tây, trong đó có F-35 của Hà Lan, đã nhiều lần được điều động khẩn cấp để phản ứng với hoạt động của lực lượng không quân Nga gần NATO.

Trong vụ việc ở Ba Lan, nếu các UAV thực sự là của Nga thì đây là lần đầu tiên tiêm kích NATO bắn hạ thiết bị bay của Nga trong không phận của liên minh.

Nhiều lãnh đạo và quan chức quốc phòng phương Tây cho rằng đây có thể là phép thử khả năng phòng không của NATO, một lĩnh vực mà chính liên minh thừa nhận còn thiếu sót. Tuy nhiên, Nga nhiều lần khẳng định họ không có kế hoạch tấn công vào NATO, nhấn mạnh Moscow không được lợi gì khi làm vậy.

Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết trong một bài đăng rằng việc bố trí F-35 của Hà Lan tại Ba Lan thể hiện cam kết sẵn sàng chiến đấu liên tục của nước này. Theo bộ, các tiêm kích F-35 của Hà Lan sẽ đồn trú ở Ba Lan từ ngày 1/9 đến 1/12, trong khi các quốc gia đồng minh khác cũng điều máy bay đến Ba Lan để tham gia nhiệm vụ tuần tra không phận NATO.

Bộ cũng cho biết rằng bắt đầu từ tháng 12, Hà Lan sẽ triển khai hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất tại Ba Lan nhằm tăng cường năng lực phòng không và bảo vệ trung tâm hậu cần then chốt phục vụ việc hỗ trợ Ukraine.