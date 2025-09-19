Ba Lan thừa nhận tên lửa từ F-16 bay vào nhà dân, cam kết bồi thường

Máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Ba Lan làm nhiệm vụ tuần tra trên không của NATO tại Latvia (Ảnh minh họa: Reuters).

Một tòa nhà dân cư ở làng Wyryki Wola, miền Đông Ba Lan, nhiều khả năng đã bị trúng tên lửa phóng từ tiêm kích F-16 của Ba Lan, chứ không phải UAV Nga, theo giới chức và các nhà phân tích.

Trước đó, Ba Lan cáo buộc vào đêm 10/9, 19 UAV Nga đã xâm nhập không phận Ba Lan khi Moscow không kích Ukraine. Máy bay NATO được cho là đã bắn hạ ít nhất 4 UAV, trong khi số còn lại dường như rơi mà không gây thiệt hại, ngoại trừ căn nhà ở Wyryki Wola.

Nga sau đó tuyên bố không nhằm vào bất cứ mục tiêu nào trong lãnh thổ Ba Lan.

Ban đầu, Ba Lan cáo buộc căn nhà bị hư hại là do UAV Nga. Tuy nhiên, điều phối viên tình báo Ba Lan Tomasz Siemoniak nói với kênh TVN hôm 18/9 rằng các thông tin hiện có cho thấy nguyên nhân vụ việc là do một tên lửa đánh chặn của chính Warsaw.

“Những gì chúng ta quan sát đều cho thấy đây là một quả tên lửa được phóng đi từ máy bay của chúng ta, để bảo vệ Ba Lan, bảo vệ đất nước và bảo vệ công dân của chúng ta", ông Siemoniak nói. Ông bổ sung rằng quân đội sẽ bồi thường thiệt hại cho chủ ngôi nhà.

Báo Rzeczpospolita của Ba Lan đưa tin cả F-16 của Ba Lan và F-35 của Hà Lan đã tham gia đánh chặn UAV.

Các chuyên gia nói rằng vụ việc tại Wyryki Wola là do tên lửa không đối không AIM-120 AMRAAM, gặp trục trặc dẫn đường và không phát nổ.

Trung tá Maciej Korowaj, một cựu sĩ quan tình báo quân sự, cho biết thiệt hại là do tên lửa va chạm động năng, chứ không có vụ nổ.

Người phát ngôn Văn phòng Công tố quận Lublin, bà Agnieszka Kępka, cho hay vụ việc vẫn đang được điều tra, và chờ kết luận của chuyên gia vũ khí quân sự.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng “không có mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan được lên kế hoạch để tấn công”. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga phủ nhận có liên quan tới vụ việc.

“Tầm bay tối đa của các UAV Nga bị cáo buộc là đã xâm nhập Ba Lan không vượt quá 700 km”, Bộ này cho biết trong một tuyên bố sau vụ việc.

Theo AP, một trong những UAV bay sâu vào lãnh thổ nhất đã được tìm thấy ở làng Mniszków, phía đông nam thành phố Łódź, cách biên giới Belarus khoảng 260km.

Sau vụ việc, Warsaw đã viện dẫn Điều 4 của Hiệp ước NATO, kêu gọi tham vấn về các mối đe dọa an ninh quốc gia. NATO sau đó phát động chiến dịch nhằm tăng cường phòng thủ ở sườn phía đông, và Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã cho phép triển khai quân NATO tại Ba Lan.

Theo War Zone, ngay cả những loại tên lửa tiên tiến nhất cũng có thể gặp sự cố. Công nghệ tên lửa không hoàn hảo, tỷ lệ không thành công vẫn tồn tại và vụ việc tên lửa AIM-120 AMRAAM là một ví dụ điển hình.