Binh sĩ Ukraine trong một hầm ngầm (Ảnh minh họa: Skynews).

Nga bí mật bất ngờ đột nhập vào Pokrovsk giữa đêm

Rạng sáng 22/7, lực lượng đặc nhiệm quân đội Nga (RFAF) đã bất ngờ phát động một chiến dịch xâm nhập vào trung tâm thành phố Pokrovsk.

Đầu tiên, họ sử dụng tổ hợp gây nhiễu điện tử Mercury để phá vỡ hệ thống liên lạc của quân đội Ukraine (AFU), sau đó lực lượng đặc nhiệm sử dụng kính nhìn đêm thế hệ thứ ba lợi dụng bóng tối bí mật đột nhập vào Pokrovsk qua hệ thống cống ngầm.

Lữ đoàn 155 AFU, đảm nhiệm phòng thủ tại sườn đông nam Pokrovsk, buộc phải kéo dài tuyến phòng thủ do thiếu quân số, nhưng chỉ huy đơn vị đã phán đoán sai lầm rằng hướng tấn công chính của RFAF là khu công nghiệp ở phía bắc thành phố. Họ không ngờ quân Nga lại xuất hiện “như bóng ma” ở hướng phố Zverovo thuộc khu vực trung tâm thành phố.

Tình hình đột nhiên biến chuyển bất lợi khiến binh sĩ Ukraine hoảng loạn.

Sau khi đột nhập thành công vào trung tâm thành phố, binh sĩ Nga đã thiết lập một số điểm hỏa lực bí mật trên phố Shevchenko và các tuyến giao thông chính khác, sẵn sàng phục kích quân tiếp viện của đối phương bất cứ lúc nào.

Đồng thời, UAV trinh sát Orlan-10 của Nga bay lượn trên thành phố 24/24h, một khi phát hiện chuyển động của xe bọc thép Ukraine, nó sẽ ngay lập tức chỉ thị mục tiêu cho pháo tự hành Msta-S ở phía sau thực hiện một loạt đòn tấn công chính xác bằng đạn có điều khiển Krasnopol-M2, khiến đội hình thiết giáp đối phương không dám tiến lên dù chỉ một bước và phải rút lui ra xa khu vực thành phố.

Chiến thuật này của Nga khiến lực lượng Kiev ở Pokrovsk vốn đã thiệt hại nặng giờ đây càng thêm khó khăn do không thể bổ sung những phương tiện đột kích mạnh.

Sau đó Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố đã xóa sổ lực lượng RFAF xâm nhập trong vòng 72 giờ, nhưng điều này không chính xác. Trên thực tế, quân Nga không chỉ củng cố hiệu quả các cứ điểm hiện có, mà còn liên tục mở rộng phạm vi kiểm soát thông qua mạng lưới đường cống ngầm.

Trong khi đó, lực lượng chống xâm nhập Ukraine đã kiệt sức trong môi trường đô thị phức tạp, hiệu quả hoạt động truy quét của họ rất đáng lo ngại.

RFAF cũng đăng tải video ghi lại cảnh lực lượng Kiev co cụm trong chiến hào. Một số chuyên gia đánh giá rằng thiệt hại của AFU về tinh thần do đòn chiến tranh tâm lý này gây ra cao hơn 40% so với thương vong thực tế.

Quân Nga đã xây dựng những hỏa điểm hình tổ ong trên phố Shevchenko, mỗi “ổ” đều có đủ chỗ chứa vũ khí, đạn và lương thực cho 72 giờ chiến đấu, khiến mạng lưới đường cống ngầm của thành phố, giống như một cuộc chiến đường hầm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, tổ chức nhiều mũi xung kích đột phá thành công sâu vào trung tâm thành phố tại những khu vực màu hồng (Ảnh: Z-committee).

Quân Nga xuất hiện ở 4 khu vực chính của Pokrovsk

Theo các nhà quan sát quân sự, hiện lực lượng trinh sát đặc nhiệm RFAF đã xâm nhập Pokrovsk ở 4 khu vực chính.

Kênh ZOV Military cho biết, quân Nga đã tiến vào phía nam Pokrovsk trên đường Kievskaya. Tình hình liên quan đến phía tây nam thành phố vẫn chưa rõ ràng, nên nhiều khả năng chúng vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của AFU.

Kênh AMK Mapping xác nhận, lực lượng Moscow tiếp tục tấn công theo nhiều hướng và đã tiến vào trung tâm thành phố Pokrovsk.

Ở phía đông, RFAF khởi động lại các cuộc tấn công hướng về thành phố vệ tinh Mirnograd, và chiếm được các vị trí còn lại cùng chuỗi công sự trong những cánh rừng và vành đai phía nam thành phố. Lực lượng trinh sát đặc nhiệm Nga đang hoạt động ở phía nam với hai con phố đầu tiên nằm trong khu vực giao tranh (vùng xám).

Về phía tây, RFAF tiếp tục các cuộc tấn công từ khu vực Shevchenko và đột phá các vị trí của đối phương dọc theo tuyến đường sắt. Họ đã chiếm được hầu hết các cứ điểm còn lại trong khu vực giao lộ đường sắt, trước khi tiến xa hơn về phía đông dọc theo cả hai bờ sông Solonenkyi về phía làng Novoukrainka.

Sau đó, Novoukrainka nhanh chóng thất thủ, trong khi lực lượng Moscow cũng chiếm được các vị trí xung quanh và thiết lập quyền kiểm soát khoảng một nửa làng Chunyshyne. Mặc dù vậy, chuỗi công sự hình “cây đàn guitar” ở phía nam vẫn chưa bị chiếm giữ.

Về phía tây bắc, sau hoạt động mạnh mẽ trong và xung quanh Pokrovsk, lực lượng trinh sát - đặc nhiệm Nga đã kiểm soát hoàn toàn phần còn lại của Zvirove và vùng Terykon lân cận, trước khi thiết lập một vị trí vững chắc tại phố Kalynivka.

Các cánh rừng trồng ven đường và hệ thống công sự ở phía nam Pokrovsk cũng đã bị hạ gục. Ngoài ra, quân Nga còn chiếm được phần còn lại của khu vực trung tâm Leontovychi.

Quân Nga tiếp tục các hoạt động tấn công ở phía tây Pokrovsk và củng cố vị trí của họ trong một khu vực rừng rậm, chiếm được một đoạn nhỏ trên trục đường T-0406. Như vậy trên hướng tây, RFAF đã kiểm soát thêm được khoảng 8km2.

Kênh Z-committee đưa tin, quân Nga đã xâm nhập vào trung tâm Pokrovsk và đang lan rộng ra khắp vùng ngoại ô.

Do các hoạt động dồn dập của quân đội Nga trong thành phố, thông tin liên lạc giữa các đơn vị AFU đang hoạt động tại Pokrovsk bị gián đoạn triệt để. Các nguồn tin ủng hộ Kiev mô tả tình hình là hỗn loạn hoàn toàn.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrvosk ngày 28/7. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực màu đỏ là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ, thọc sâu vào trung tâm thành phố (Ảnh: Rybar).

Cầm cự lâu, nhưng Ukraine sẽ sụp đổ nhanh chóng

Tầm quan trọng của Pokrovsk trong chiến tranh Ukraine không cần bàn cãi bởi thành phố là trung tâm giao thông phía tây của tỉnh Donetsk, và trên thực tế, RFAF về cơ bản đã khống chế thành phố chiến lược này.

Giờ đây, UAV Nga đã quản lý chặt chẽ đường cao tốc H15, liên tục phá hủy quân Ukraine phòng thủ ở Pokrovsk. UAV Orlan-10 bay lượn trực diện trên đường cao tốc E50, sẵn sàng chỉ thị cho các đơn vị hỏa lực phá hủy bất cứ mục tiêu nào của AFU xuất hiện bằng vũ khí dẫn đường chính xác.

Cuộc phong tỏa 3 chiều này đã cắt đứt nguồn cung cấp hậu cần của đối phương. Hiện tại, lượng đạn pháo tiêu thụ của AFU tại đây đã giảm mạnh từ 3.000 viên mỗi ngày xuống còn 400 viên.

Điều đáng chú ý hơn là chiến lược "bất đối xứng" mà RFAF áp dụng; UAV Orlan-10 của Nga có giá 70.000 USD, trong khi tên lửa Buk-M1 để đánh chặn chúng có giá lên tới 800.000 USD, khiến vũ khí phòng không của Ukraine cạn kiệt nhanh chóng.

Hướng đi của cuộc chiến giờ đây phụ thuộc vào lựa chọn của RFAF, hoặc là mở một cuộc chiến chớp nhoáng và để Sư đoàn đổ bộ đường 98 bao vây bằng 3 mũi tiến công dọc theo đường cao tốc M04. Điều kiện tiên quyết là toàn bộ Pokrovsk phải được chiếm giữ trước ngày 10/8. Họ cũng phải đánh cược rằng máy bay F-16 của Ukraine chưa sẵn sàng chiến đấu.

Bộ Tổng tham mưu Nga có thể chủ động kéo dài thời gian và tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao, học kinh nghiệm của Bakhmut, loại khỏi vòng chiến hơn 250 binh sĩ Ukraine mỗi ngày khi họ chỉ mở hé cho quân Ukraine một “cửa thoát” trên đường cao tốc E50. Nga đã giăng sẵn hỏa lực tại "tử địa", một khi lực lượng Kiev rút chạy hoặc tăng viện qua đây sẽ bị "vùi dập".

Nếu kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk, đó sẽ là một thắng lợi lớn cho Moscow, họ không chỉ có thể kiểm soát 75% sản lượng than ở Donbass, đe dọa nghiêm trọng an ninh năng lượng của Ukraine trong tương lai. Đồng thời, Ukraine sẽ mất trung tâm hậu cần lớn nhất ở Donbass và là pháo đài lớn cuối cùng trước sông Dnieper.

Ngoài ra, Pokrovsk cũng là nơi RFAF kiểm chứng khái niệm tác chiến mới "UAV bầy đàn kết hợp chỉ huy tác chiến đặc biệt".

Nhiều khả năng sự sụp đổ của AFU tại Pokrovks sẽ rất nhanh chóng bởi các mũi thọc sâu thần tốc của quân Nga đã vào trong trung tâm thành phố.

Kịch bản này lặp lại sự đổ vỡ giống như ở các thành phố pháo đài Avdiivka hay Kurakhove mà quân Ukraine vốn cầm cự được rất lâu, nhưng một khi RFAF tung đòn tấn công quyết định thì AFU lại rút lui nhanh chóng.

Ukraine đang lo lắng khi phiên bản pháo - tên lửa HIMARS tầm xa mà Mỹ hứa cung cấp sẽ phải chờ 45 ngày mới có thể phát huy hiệu quả chiến đấu. Nhưng RFAF có thể hoàn tất việc bao vây thành phố trong vòng 30 ngày. Thực sự không còn nhiều thời gian cho Kiev ở Pokrovsk được nữa.