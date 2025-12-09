Tổng thống Trump cảnh báo cứng rắn châu Âu

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

"Châu Âu phải rất cẩn trọng. Họ đang làm quá nhiều thứ. Chúng tôi muốn giữ cho châu Âu vẫn là châu Âu", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 8/12.

"Châu Âu đang đi theo một số hướng xấu. Điều đó rất tồi tệ cho người dân. Chúng tôi không muốn châu Âu thay đổi quá nhiều. Họ đang đi theo một số hướng rất tồi tệ”, ông Trump nói thêm.

Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra vài ngày sau khi Nhà Trắng đề cập đến châu Âu trong chiến lược an ninh quốc gia mới.

Nhà Trắng công bố chiến lược an ninh chỉ trích Liên minh châu Âu (EU), đồng thời ưu tiên bảo vệ doanh nghiệp và người lao động Mỹ trước các quy định xuyên biên giới của EU.

Theo chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ, Nhà Trắng cho rằng châu Âu đang vận hành cứng nhắc và phải đối mặt với "sự xóa sổ nền văn minh" do vấn đề di cư.

Tổng thống Trump và các nước châu Âu cũng ngày càng bất đồng về kế hoạch do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Châu Âu lo ngại Washington muốn buộc Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Các nước châu Âu đã tiến hành các cuộc đàm phán riêng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để xem xét lại kế hoạch hòa bình của Mỹ.

Trong khi đó, Điện Kremlin hoan nghênh những thay đổi trong chiến lược an ninh quốc gia mới của Tổng thống Trump, cho rằng chiến lược này "phần lớn phù hợp" với tầm nhìn của Nga.

Tổng thống Trump cũng chỉ trích khoản tiền phạt "tồi tệ" trị giá 140 triệu USD mà EU áp dụng với mạng xã hội X của tỷ phú công nghệ Elon Musk.

Khoản phạt được Ủy ban châu Âu công bố hôm 5/12, liên quan đến việc X bị cáo buộc vi phạm các nghĩa vụ minh bạch được quy định trong Đạo luật Dịch vụ Số (DSA) ban hành năm 2022.

Đây là bộ quy tắc quan trọng nhằm quản lý chặt chẽ các nền tảng trực tuyến lớn, yêu cầu công bố thông tin về quảng cáo, bảo đảm dữ liệu mở cho các nhà nghiên cứu, cũng như kiểm soát các cơ chế dễ gây hiểu lầm đối với người dùng.

Sau khi X bị phạt, ông Musk nói rằng khối này nên bị "giải tán". EU đã chỉ trích gay gắt tuyên bố của tỷ phú Musk.

Lệnh trừng phạt của EU gây phản ứng mạnh từ chính quyền Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi án phạt là “cuộc tấn công vào tất cả các nền tảng công nghệ Mỹ và người dân Mỹ”.

Trong khi đó, các quan chức EU bác bỏ cáo buộc thiên vị hay ngăn cản đổi mới.

Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách lĩnh vực Chủ quyền Công nghệ, An ninh và Dân chủ, bà Henna Virkkunen, khẳng định các nền tảng lớn phải tuân thủ cùng một tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn và minh bạch cho hàng trăm triệu công dân châu Âu.