Chiến sự Ukraine tiếp tục diễn biến khó lường (Ảnh minh họa: Skynews).

Cuộc chiến tiêu hao và khủng hoảng nhân lực

Trong bối cảnh cuộc xung đột toàn diện sắp bước sang năm thứ 5, tình hình nhân lực của Ukraine đang trở nên ảm đạm, đặt ra câu hỏi lớn về khả năng duy trì chiến đấu vào năm 2026.

Trung đoàn xung kích 425 (Skelia), một đơn vị tinh nhuệ của Lực lượng Xung kích Ukraine, nổi bật với khả năng tấn công cường độ cao, nhưng cũng lắm tai tiếng vì việc sử dụng không hiệu quả binh lính được huy động trong các chiến dịch tấn công đẫm máu, dẫn đến tổn thất cao liên tục. Trong khi đó, các lữ đoàn cơ giới tiêu chuẩn lại thiếu quân tiếp viện, tạo ra sự mất cân bằng nghiêm trọng trong lực lượng.

Năm 2026 được dự đoán sẽ tiếp tục là một cuộc chiến tranh tiêu hao, nơi cả hai bên đều nhằm mục đích làm suy yếu khả năng và ý chí chiến đấu của đối phương.

Quân đội Ukraine, dù có quy mô lớn và được vũ trang mạnh mẽ, đang bị quá tải khi phải bảo vệ hơn 1.000km chiến tuyến, chống lại đối phương có ưu thế về hỏa lực và nguồn lực. Mục tiêu của Moscow vẫn là loại bỏ quân đội Ukraine.

Ngay cả khi nhận được viện trợ quân sự và tài chính từ các đồng minh, cùng với sự phát triển của công nghiệp quốc phòng trong nước, nỗ lực chiến tranh của Ukraine vẫn phụ thuộc vào con người.

Nếu hàng trăm nghìn binh sĩ không đủ để bảo vệ chiến tuyến, thiếu khả năng hoặc động lực thì Nga có thể giành thắng lợi và thậm chí đạt được cả những mục tiêu tham vọng nhất.

Các binh sĩ Ukraine có phút thư giãn để chơi cờ gần chiến tuyến tại Kharkov (Ảnh minh họa: Reuters).

Ba vấn đề của Ukraine

Trong phần lớn thời gian xung đột, Ukraine có thể đáp trả hiệu quả các hoạt động tấn công của Nga. Tuy nhiên, xu hướng trong năm 2025 đã đi theo hướng ngược lại, cho thấy những dấu hiệu đáng lo ngại về hướng đi của cuộc chiến trong tương lai. Áp lực lên quân đội Ukraine đang được cảm nhận dưới dạng những điểm yếu ngày càng lớn hơn xuất hiện dọc theo chiến tuyến.

Các khu vực vốn được thiết lập vững chắc với hệ thống phòng thủ ổn định trong nhiều năm giờ lại trở thành nơi Nga tiến hành những cuộc đột phá mới.

Điều này thể hiện rõ nhất ở tiền tuyến phía Nam, gần thành phố Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhia, nơi bị quân đội Nga chiếm giữ vào dịp Giáng sinh. Việc rút quân hỗn loạn của Kiev đã đặt toàn bộ hệ thống phòng thủ ở Zaporizhia vào tình thế nguy hiểm.

Tương tự, thành phố Seversk (Siversk), cứ điểm quan trọng trong hệ thống phòng thủ phía bắc tỉnh Donetsk đã thất thủ chỉ trong vài tuần do lực lượng bộ binh Ukraine bị suy yếu và các đội UAV bị nhắm mục tiêu.

Từ Huliaipole đến Zaliznychne, phòng tuyến Ukraine ở phía Nam đang rạn nứt nhanh chóng. Trong bối cảnh thiếu trầm trọng bộ binh được huấn luyện, các đơn vị phòng thủ lãnh thổ bị "bỏ mặc", tự xoay sở để cầm cự trước hỏa lực vượt trội của Nga, rồi bị chính cấp trên quy trách nhiệm cho những thất bại không thể tránh, kênh Euromaidan Press của Ukraine xác nhận.

Ngoài ra, việc quân đội Nga tiến vào làng Hrabovske ở tỉnh Sumy, một khu vực chưa từng có hoạt động nào nhưng được bảo vệ bởi một đơn vị Phòng vệ Lãnh thổ mỏng manh, đã phơi bày mối đe dọa ngày càng tăng về việc mở ra các chiến tuyến mới, tạo ra thêm những khó khăn chiến lược cho Kiev.

UAV Ukraine tập kích, gây thương vong nặng nề nhóm binh sĩ Nga ở hướng Nam Slobozhansk, bên kia biên giới vùng Kursk (Video: Telegram).

Vấn đề thiếu nhân lực trên chiến trường thường được thu hẹp lại thành vấn đề huy động quân sự. Tuy nhiên, trong khi toàn xã hội Ukraine vẫn kiên quyết bác bỏ ý tưởng về một thỏa thuận hòa bình ở thế yếu không khác gì "đầu hàng", thì căng thẳng và xung đột nội bộ do việc cưỡng bức nhập ngũ đang âm ỉ và có thể bùng phát vào năm 2026.

Bộ chỉ huy Kiev có thể làm nhiều việc để cải thiện quá trình tuyển quân, nhưng nhu cầu rõ ràng hơn nhiều là cải thiện cách họ sử dụng nguồn nhân lực hiện có. Hình ảnh người lính bị cưỡng bức nhập ngũ vào đầu năm 2026 thường rất ảm đạm: trên 40 tuổi, có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe cao hơn, và khó có thể được thúc đẩy bởi lý tưởng yêu nước mãnh liệt.

Thách thức trong việc biến những người lính này thành một lực lượng chiến đấu thiện chiến và bền bỉ ngày càng trở nên cấp bách hơn. Quân đội Ukraine cần dành nhiều sự quan tâm và nguồn lực hơn nữa cho hệ thống huấn luyện, vốn đang bị ảnh hưởng bởi cơ sở vật chất nghèo nàn, các phương pháp huấn luyện từ thời Liên Xô và thiếu trầm trọng các huấn luyện viên có năng lực và trình độ.

Ngoài huấn luyện, vấn đề nổi cộm nhất – và vấn đề có thể được khắc phục nhanh nhất – là việc phân bổ binh sĩ được huy động giữa các đơn vị chiến đấu.

Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky thừa nhận sự phân bổ không đồng đều đối với các quân nhân mới được huy động, và lý do sai lệch đằng sau thực trạng này là: "Vì cường độ giao tranh hiện tại quá cao nên chúng ta không thể bổ sung quân số cho mọi đơn vị cùng lúc, vì vậy chúng ta phải ưu tiên những đơn vị đang chiến đấu ở các khu vực ác liệt nhất, và tất nhiên, những đơn vị chịu tổn thất cao nhất".

Tướng Syrsky từng gọi các đơn vị xung kích là “lính cứu hỏa”, lực lượng được tung vào những điểm nóng khi tình hình trở nên nguy cấp chứ không có nhiệm vụ giành và giữ lãnh thổ. “Chúng tôi dập lửa ở những nơi tình thế trở nên nguy cấp”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

So với các binh chủng khác như lục quân, thủy quân lục chiến, đổ bộ đường không, Vệ binh Quốc gia hay lực lượng phòng thủ lãnh thổ, các đơn vị xung kích “có tính chất và truyền thống hoàn toàn khác”. Họ tấn công rồi rút lui, không được huấn luyện, trang bị hay kỳ vọng sẽ giữ trận địa trong nhiều tháng hoặc nhiều năm, vì thế, các đơn vị khác sẽ phải thực hiện nhiệm vụ này, nhưng họ không đủ khả năng.

Sự sụp đổ của Ukraine tại Zaporizhia không bất ngờ, nhưng thay vì thừa nhận rằng quân đội không đủ người để biên chế đầy đủ cho mọi đơn vị, Tướng Syrsky lại đi tìm “vật tế thần”.

Ông đã cho mở cuộc điều tra hình sự đối với chỉ huy đơn vị phòng thủ lãnh thổ tại Huliaipole, sau đó tiếp tục công bố một vòng cải tổ cơ cấu nữa đối với các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ, lần thứ hai chỉ trong vòng một năm.

Các cải tổ mới thậm chí còn thu hẹp biên chế lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ từ 5 tiểu đoàn xuống còn 4, dù có bổ sung thêm UAV. Điều này gián tiếp thừa nhận tình trạng thiếu quân, nhưng không giải quyết gốc rễ vấn đề: sự thất bại của hệ thống động viên quân sự Ukraine.

Việc ưu ái các đơn vị xung kích mà Tướng Syrsky coi là “trung thành”, chỉ càng làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhân lực. Các đơn vị này được ưu tiên nhận tân binh và vũ khí phương Tây.

Ưu tiên “đội chữa cháy” xung kích hơn các đơn vị bộ binh và phòng thủ lãnh thổ chẳng khác nào tuyển quá nhiều "lính cứu hỏa" - chỉ dập lửa khi cháy đã bùng lên - trong khi lại thiếu trầm trọng lực lượng phòng ngừa cháy nổ ngay từ đầu, theo Euromaidan Press.

Giới phân tích cảnh báo, chừng nào Bộ chỉ huy Ukraine còn trông cậy vào các đơn vị phòng thủ lãnh thổ thiếu quân để giữ các địa bàn then chốt, quân đội Ukraine nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục rút lui. Những đợt phản công chớp nhoáng của các đơn vị xung kích chỉ có thể trì hoãn, chứ khó đảo ngược được xu thế.

Bộ ba này - sự bổ sung những người lính được huy động nhưng không đủ thể lực và thiếu động lực, được gửi đến những nơi huấn luyện kém chất lượng, và sau đó vào các đơn vị nơi tính mạng của họ không được bảo vệ - chính là nguyên nhân dẫn đến số lượng binh lính bỏ ngũ và đào ngũ tăng vọt trong năm qua.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, đã có 165.200 vụ án hình sự về tội đào ngũ được quân đội Ukraine ghi nhận, tương đương tổng số vụ án trong toàn bộ cuộc chiến tranh quy mô lớn, tính đến trước năm 2025. Những con số này không thể chấp nhận được, và việc tiếp tục theo xu hướng này quá lâu có thể tạo điều kiện cho Nga đạt bước đột phá lớn hơn trong tương lai.

Binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh: AFP).

Thành bại: Con người là yếu tố quyết định

Bước sang năm 2026, cán cân sức mạnh trên chiến trường vẫn là yếu tố quan trọng nhất đối với bất kỳ kịch bản kết thúc chiến tranh nào. Một quân đội Ukraine thống nhất tiến hành một chiến dịch phòng thủ ổn định, vững chắc sẽ là con át chủ bài mạnh nhất của Kiev, buộc Moscow phải lựa chọn giữa việc chấm dứt chiến tranh hoặc tuyên bố huy động quân bắt buộc và làm suy yếu nền kinh tế của mình.

Ngược lại, một cuộc phòng thủ hỗn loạn của Ukraine - rút lui dọc theo chiến tuyến trong tình trạng ngày càng khó khăn - đặt Nga vào vị thế thuận lợi để buộc Kiev phải nhượng bộ đáng kể trên bàn đàm phán hoặc đối mặt với thất bại trên chiến trường.

Để đảo ngược cuộc khủng hoảng, Kiev phải cải thiện điều kiện của binh lính trên mọi phương diện, từ huy động và huấn luyện có phẩm giá đến việc phân bổ nhân lực khôn khéo hơn giữa các đơn vị và một nền văn hóa chỉ huy lấy con người làm trung tâm.

Rõ ràng, giới lãnh đạo quân sự Ukraine trước tiên phải điều chỉnh lại tầm nhìn chiến lược của mình cho phù hợp với thực tế trên chiến trường.