Quân đội Nga tham chiến ở Ukraine (Ảnh minh họa: EPA-EFE).

Hôm 12/1, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Phương diện quân Dnipro đã kiểm soát thành công làng Novoboikivske, phía nam thành phố Zaporizhia. Thông tin này nhanh chóng gây chấn động chiến trường, được kênh Rybar xác nhận qua bản đồ cập nhật, cho thấy tốc độ tiến quân "đáng kinh ngạc" của quân đội Nga (RFAF).

Trước đó một ngày, làng Belogory cũng đã bị lực lượng Moscow tràn ngập. Chỉ trong 24 giờ, RFAF đã nhanh chóng phát triển từ đầu cầu Lukyanovskoye, chiếm giữ Novoboikivske.

Phòng tuyến Ukraine bị xuyên thủng

Dù nhỏ bé, Novoboikivske lại có giá trị chiến thuật then chốt. Ngôi làng này nằm ở vị trí chiến lược, cách đều 2 cứ điểm phòng thủ quan trọng của Ukraine là Mahdalynivka và Novoyakovlivka (khoảng 2km). Việc kiểm soát Novoboikivske được ví như "mũi giáo nhọn", trực tiếp phá vỡ hệ thống phòng thủ hiện có của Ukraine.

Tại Zaporizhia, Nga đang tiến công theo các mũi tên màu đỏ, đường chiến tuyến màu xanh đậm. Đội hình chiến đấu của Ukraine là các lá cờ màu xanh (Ảnh: Marat Khairulin).

Chiến dịch tấn công Novoboikivske cho thấy trình độ hiệp đồng tác chiến và khả năng ra quyết định dứt khoát của RFAF. Việc giành quyền kiểm soát 2 khu định cư quan trọng trong thời gian ngắn chứng tỏ họ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đánh giá chính xác tình hình chiến trường.

Đây không phải là hoạt động đột biến mà là một kế hoạch bài bản, phản ánh cấu trúc chỉ huy mạnh mẽ và trình độ chiến đấu cao của quân đội Nga.

Không chỉ dừng lại ở Novoboikivske, các đơn vị xung kích của Nga đang tiến về Kamishevka, nhằm kiểm soát quốc lộ 08. Tuyến đường này có ý nghĩa chiến lược đặc biệt, kết nối với quốc lộ M18, sân bay và trực tiếp dẫn đến thành phố Zaporizhia, thủ phủ của vùng cùng tên.

Nếu thành công, Nga sẽ cắt đứt tuyến đường vận tải quan trọng của quân đội Ukraine (AFU) trong khu vực, hạn chế nghiêm trọng khả năng hỗ trợ hậu cần và triển khai lực lượng của Kiev.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh tây và trung tâm Zaporizhia ngày 15/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ. Kiev phản công theo các mũi tên xanh (Ảnh: Rybar).

Phong tỏa Zaporizhia: Kế hoạch bao vây quy mô lớn?

Từ góc độ chiến lược rộng hơn, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cần nhận thức rằng RFAF đang lên kế hoạch phong tỏa đơn phương Zaporizhia ở bờ đông sông Dnieper.

Đây có thể là khởi đầu của một kế hoạch bao vây được chuẩn bị kỹ lưỡng. Thành phố Zaporizhia là vị trí chiến lược quan trọng, việc giữ hay mất nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến toàn bộ cuộc xung đột.

Nếu RFAF thành công, hệ thống phòng thủ của Ukraine trong khu vực sẽ đối mặt nguy cơ sụp đổ, gây ra phản ứng dây chuyền ở các khu vực khác.

Giao lộ các tuyến đường thuộc trục phòng ngự Magdalinovka - Novoyakovlevka là huyết mạch tiếp tế quan trọng cho nhóm lực lượng Kiev ở thị trấn Orekhov - đầu cầu của cuộc phản công chiến lược mùa hè 2023 của AFU.

Các tuyến đường C-081306 (Novoboykovskoye - Kameshevakha), O-081342 (Novoboykovskoye - Novoyakovlevka - Yurkovka) và một con đường đất (Novoboykovskoye - Magnalinovka - Grigorovka) là huyết mạch cung cấp hậu cần cho nhóm phòng thủ ở Orekhov.

Sự tiến công của Nga đe dọa nghiêm trọng những tuyến đường này, nếu họ thành công, các đơn vị Ukraine tại Orekhov sẽ bị cô lập và suy yếu đáng kể.

Các phương án tiến quân của Nga ở phía nam

Sau khi kiểm soát Novoboikivske, quân đội Nga có nhiều lựa chọn tác chiến:

Tiến về Mahdalynivka: Kiểm soát hẻm núi Perelva và tiến sát Primorskoy từ phía đông bắc. Hẻm núi Perelva có vị trí chiến lược quan trọng, giúp RFAF trấn áp hiệu quả lực lượng Ukraine và mở rộng thắng lợi.

Tiến về Novyakovlevka: Đến được đường cao tốc O-080205 theo hướng Yurkivka, bỏ qua các vị trí phòng thủ của đối phương ở thung lũng Shirokaya và Norovskaya.

Điều này giúp RFAF tránh cuộc chiến tiêu hao trực tiếp, đạt kết quả lớn hơn với tổn thất thấp hơn. Từ Yurkovka, họ có thể kiểm soát đường cao tốc H-08, tuyến tiếp tế chính cho lực lượng Kiev ở Orekhov, tạo vòng vây sâu rộng và đẩy AFU vào thế tuyệt vọng.

Tiến về Komyshuvakha: Phương án này tiềm ẩn rủi ro. RFAF phải bảo vệ hai bên sườn và thiết lập vị trí vững chắc dọc theo tuyến Mahdalynivka - Novoyakovlivka.

Việc mở một đường đột phá hẹp và sâu vào phòng tuyến của AFU đòi hỏi hỏa lực mạnh và phối hợp chiến thuật chính xác. Nếu không, quân đội Nga có thể dễ dàng bị bao vây và mất thành quả.

Trước đó, ngày 29/12, chỉ huy Phương diện quân Dnipro thuộc RFAF, Tướng Mikhail Teplinsky, đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng các đơn vị tiên phong của ông đang đóng quân cách ngoại ô phía nam thành phố Zaporizhia khoảng 15km.