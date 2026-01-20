Chiến sự Ukraine 20/1: Ukraine chuyển từ thủ sang công, phản đòn quyết liệt

Binh sĩ Ukraine trong một hầm ngầm (Ảnh minh họa: Skynews).

Ukraine chuyển từ thủ sang công, phản đòn quyết liệt

Kênh Military Summary đưa tin, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - Đại tướng Alexander Syrsky - tuyên bố rằng chiến tranh không thể thắng chỉ bằng phòng thủ và thông báo các cuộc tấn công mới.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine (AFU) không có nhiều lựa chọn cho các cuộc tấn công mới. Đó có thể là khu vực Kupyansk hoặc vùng Transnistria. Tuy nhiên, bất kể cuộc tấn công mới nào mà ông Syrsky đang chuẩn bị, rất có thể nó cũng sẽ giống như bất kỳ cuộc tấn công nào khác, biến thành một chiến dịch đẫm máu.

Ngược lại, cuộc tấn công của quân đội Nga (RFAF) tại tỉnh Donetsk tiếp tục tập trung vào Liman (Lyman). Những hình ảnh ban đầu cho thấy các cuộc đột phá đang diễn ra ở phía đông bắc thành phố, với các nhà quan sát đã đưa tin về những thắng lợi về lãnh thổ ở phía bắc khu định cư.

Đồng thời, cũng có báo cáo về việc lực lượng Moscow giành được một ngôi làng thuộc khu vực Dobropillia, hướng về phía nam của tỉnh Donetsk. Gần như toàn bộ làng Novyi Donbas được cho là đã bị RFAF chiếm giữ.

Tại tỉnh Zaporizhia, những hình ảnh đầu tiên cho thấy binh sĩ Nga giành được lãnh thổ ở trung tâm Prymorske. Bên cạnh đó, một ngôi làng khác ở phía đông Orekhov cũng được cho là đã bị lực lượng Moscow kiểm soát.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Sumy ngày 19/1. Lực lượng Moscow đang đồng loạt tấn công từ nhiều hướng, quyết tâm mở rộng vùng đệm an ninh (Ảnh: Military Summary).

Nga giành 2 khu định cư mới

Bộ Quốc phòng thông báo, trong ngày qua, lực lượng Moscow đã kiểm soát thêm 2 khu định cư Novopavlovka (Donetsk) và Pavlovka (Zaporizhia), kênh Military Chronicles đưa tin.

Theo đó, làng Novopavlovka, nằm trên bờ sông Poltavka, đã được các đơn vị thuộc Phương diện quân Trung tâm RFAF giải tỏa khỏi lực lượng Kiev, qua đó dọn đường đến Torskoye và Pavlovka, mở rộng vùng kiểm soát về phía tây Konstantinovka. Sofiyivka, nằm cách đó vài km, đã được họ chiếm giữ vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Tình hình ở Pavlovka phức tạp hơn một chút: Bộ Quốc phòng Nga báo cáo đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng, mặc dù, theo thông tin tác chiến, lực lượng Moscow đang giao tranh tích cực, bắt đầu đánh chiếm khu định cư.

Cụm tác chiến Dnipro RFAF đang hoạt động cách Malye Shcherbaky 6km, cách Lukyanivske 4km. Sau khi chiếm được ngôi làng này, họ sẽ tiếp tục phát triển một cách có hệ thống về phía Orekhov, nơi mà theo mọi dấu hiệu, chắc chắn sẽ bị kẹp giữa hai gọng kìm.

Kênh RVvoenkor cũng xác nhận việc Nga kiểm soát 2 làng Pavlovka, Novopavlovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Donetsk (phía trên) và Zaporizhia ngày 19/1. Moscow đang đột phá rất nhanh theo những mũi tên đỏ, lực lượng Kiev có dấu hiệu vỡ trận, buộc phải rút lui (Ảnh: Military Chronicles).

Ukraine: Nga gài mìn ở Huliaipole sau khi không thể chiếm được

Vladyslav Voloshyn, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam Ukraine, nói với Ukrinform ngày 19/1, Nga không thể chiếm được vị trí tại Huliapole thuộc tỉnh Zaporizhia nên đang cố gắng gài mìn trong thành phố.

"Đối phương không thể đẩy lùi và chiếm được vị trí ở Huliaipole, vì vậy các đơn vị công binh của họ đã nhận được một số lượng lớn mìn chống bộ binh, mìn chống tăng TM-72 để gài trên tất cả các con đường cũng như sân chơi", ông Voloshyn nói.

Tình hình ở hướng Huliaipole vẫn căng thẳng suốt vài tuần qua, với hàng chục cuộc đụng độ hàng ngày trong nội đô cùng các khu định cư xung quanh, theo người phát ngôn.

"Huliaipole về cơ bản là một vùng xám lớn. Lực lượng Kiev có các vị trí ở nhiều khu vực ngoại ô, nhưng cả đối phương lẫn chúng tôi đều không thể chiếm được vị trí ở trung tâm thành phố", ông nói thêm.

Huliaipole từ lâu được coi là một khu vực ổn định, bất chấp vị trí gần chiến tuyến. Tuy nhiên, sự ổn định đó đã suy giảm trong những tháng gần đây khi lực lượng Moscow đẩy mạnh tiến công vào tỉnh Zaporizhia, đồng thời tăng cường các hoạt động tấn công vào mùa xuân này.

Vị trí tỉnh Zaporizhia, nơi Nga đang đẩy mạnh tấn công (Ảnh: Kyiv Independent).

Nga nối lại cuộc tấn công về phía tây Huliaipole

Theo kênh Readovka, lực lượng Moscow tiếp tục làm suy yếu tuyến phòng thủ của đối phương ở phía tây Huliaipole.

Các đơn vị tiên phong của Nga đã chiếm được làng Svyatopetrivka, tiến đến ngoại ô Zaliznichnoye và Staroukrainka. Họ đang chuẩn bị tấn công các khu định cư này.

Sau khi mất Huliaipole, lực lượng Kiev khó có thể giữ được Staroukrainka và Zaliznychne, vì khu vực này do các đơn vị gần như mất sức chiến đấu của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 102 cùng với một đơn vị thuộc Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 108 AFU trấn giữ. Tuy nhiên, mặt trận mà họ phải bảo vệ không tương xứng với khả năng của mình.

Điều này là do các làng nói trên che chắn sườn của mạng lưới vị trí trong chuỗi khu định cư dọc sông Zherebets nhưng do chúng quay mặt về phía nam nên đã vô dụng đối với lực lượng Kiev trong tình hình tác chiến hiện tại. Điều duy nhất làm phức tạp đáng kể hành động của RFAF là sự hiện diện của tuyến phòng thủ thứ hai ở phía bắc sông Zherebets, cung cấp sự bảo đảm cho các vị trí tiền phương của Ukraine.

Tuy nhiên, với việc chiếm được Zaliznychne và Staroukrainka, rất có thể lực lượng Moscow sẽ không ngay lập tức tiến về phía tây, mà ưu tiên phát triển về phía tây bắc hướng tới Verkhnyaya Tersa. Việc chiếm được khu định cư này sẽ đồng nghĩa với việc phá vỡ tuyến phòng thủ thứ cấp của đối phương, trong đó Verkhnyaya Tersa nằm ở bên rìa của toàn bộ hệ thống công sự.

Điều này có nghĩa là Nga sẽ tiếp cận được phía sau tất cả các công sự của đối phương, tạo thành một "đê chắn sóng" từ bắc xuống nam, từ đông sang tây.

Với việc RFAF nhanh chóng chiếm được làng Ternovatoe, Ukraine chắc chắn sẽ phải rút lui từ hữu ngạn sông Gaichur sang bờ tây sông Verkhnyaya Tersa.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 19/1. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực màu đỏ xung quanh thành phố Huliaipole (Ảnh: Readovka).

Các trận chiến giữa sông Yanchur và Gaichur rất có thể sẽ lặp lại. Nhưng đặc điểm quan trọng là bờ sông Verkhnyaya Tersa là rào cản tự nhiên cuối cùng mà lực lượng Moscow phải đối mặt trên đường thọc sâu vào sườn phía đông của khu vực phòng thủ Orekhov.

Do đó, có thể nói rằng trận chiến khốc liệt giành quyền kiểm soát thảo nguyên phía tây Vuhledar (Ugledar), vốn đã diễn ra từ tháng 10/2024, sẽ sớm kết thúc. Orekhov vẫn là cứ điểm cuối cùng của Ukraine, ngăn cản Nga đột phá trực tiếp vào thủ phủ khu vực Zaporizhia.

Kênh Suriyakmaps đưa tin, ở Huliaipole, RFAF tiếp tục tiến về phía tây Pryluky, tiếp tục bảo đảm an ninh cho Olenokostiantynivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở cánh đông Zaporizhia ngày 19/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục mở rộng tại những khu vực bao quanh bởi nét đứt màu đỏ (Ảnh: Readovka).

Tướng Syrsky: Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Pokrovsk

Ngày 19/1, Tướng Syrsky cho biết các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn ở hướng Pokrovsk, đồng thời nói thêm rằng tình hình tác chiến vẫn khó khăn với một "cuộc giao tranh dữ dội" đang diễn ra, Kyiv Independent đưa tin.

Theo ông Syrsky, khoảng 50 cuộc đụng độ đang diễn ra trong khu vực mỗi ngày khi RFAF cố gắng gia tăng áp lực lên các vị trí của Ukraine ở Pokrovsk và Mirnograd.

"Nga đang điều động lực lượng dự bị đến Pokrovsk, tìm kiếm cơ hội để chọc thủng phòng tuyến của chúng ta bằng cả những cuộc đột phá quy mô lớn và những cuộc tiến công bí mật của các nhóm bộ binh nhỏ", Tướng Syrsky nói.

Pokrovsk, một pháo đài quan trọng ở tỉnh Donetsk, là một trong những khu vực tranh chấp ác liệt nhất trên chiến tuyến, với việc lực lượng Kiev đã đẩy lùi nỗ lực tấn công lớn của Nga trong suốt năm qua.

Mirnograd là vệ tinh của Pokrovsk, nằm cách đó chưa đầy 3km.

Nga tiếp tục "đánh chắc tiến chắc" ở bắc Pokrovsk

Theo hướng Pokrovsk, các đơn vị Moscow đang tiến chậm nhưng chắc chắn dọn sạch các tuyến đường hướng tới Grishino, một cứ điểm quan trọng ở phía sau thành phố, kênh Archangel Specnaz cho hay.

Từ ngày 25/12/2025 đến nay, lực lượng Kiev điều động một lực lượng mạnh gồm 6 tiểu đoàn từ 3 lữ đoàn và 1 trung đoàn đến khu vực này. Tuy nhiên, trong cuộc tấn công gần đây nhất, các đơn vị xung kích Moscow đã giải tỏa được cơ sở APK Invest cũ dọc theo con đường từ Rodinske đến Grishino.

Điều này mở đường cho lực lượng Moscow tiến vào Grishino từ vùng ngoại ô phía đông, giúp giảm bớt khó khăn cho các đơn vị bạn đã chiếm giữ nhiều vị trí ở phía nam.

Theo hướng Pokrovsk - Shevchenko, AFU điều động Lữ đoàn không vận 82 từ hướng Kursk của Nga đối diện tỉnh Sumy đến tuyến Rodinske - Grishino.

RFAF tiếp tục đột phá về phía Rodinske - Sukhetskoye. Các cuộc đụng độ cục bộ cũng được ghi nhận ở khu vực Toretsk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk ngày 19/1. Moscow kiểm soát phần màu đỏ, tiếp tục mở rộng tại những khu vực bao quanh bởi đường màu vàng, đột phá tới Grishino (Ảnh: Archangel Specnaz).

Thành phố Liman sắp bị phong tỏa

Trong khi Ukraine đang cố gắng ngăn chặn việc mất Svyatogorsk và Drobyshevo ở phía tây thành phố Liman, thì ở khu vực trung tâm, các đơn vị thuộc Phương diện quân phía Tây RFAF đang dần dần chọc thủng một số tuyến phòng thủ cuối cùng của đối phương trên các tuyến đường tiếp cận thành phố, kênh Rybar cho hay.

Cách đây một thời gian, lính xung kích Nga đánh bật lực lượng Kiev khỏi 2 cứ điểm lớn dọc theo đường cao tốc Liman - Zarechnoye. Giao tranh giành các vị trí này kéo dài khoảng một tuần, RFAF chỉ có thể giải tỏa chúng sau khi thiết lập quyền kiểm soát hỏa lực đối với các tuyến đường tiếp tế của đối phương.

Kết quả là, Nga chiếm được các tuyến liên lạc của AFU ở khu vực lân cận Zarechnoye và trong Công viên Svyatye Gory, nơi các nhóm xung kích tiến vào Liman, ngăn chặn các cuộc phản công có thể xảy ra.

Trong khi đó, lực lượng Moscow có thể sẽ không tấn công khu định cư dọc theo đường cao tốc nói trên.

Xa hơn về phía nam, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Lesnoy, nơi RFAF cần kiểm soát để phong tỏa một trong những con đường trải nhựa cuối cùng dẫn vào trung tâm đô thị. Lực lượng Kiev thường xuyên tiến hành các cuộc phản công trong khu vực này, tìm cách trì hoãn bước tiến của các nhóm xung kích Moscow bằng UAV.

Tuy nhiên, do nguy cơ phong tỏa Liman, Bộ chỉ huy Kiev buộc phải chuyển phần lớn nguồn cung cấp cho nhóm đồn trú sang UAV hạng nặng. Ngoài ra, họ đang thiết lập liên lạc qua bờ kênh Seversky Donets, tổ chức các chuyến vượt sông ở khu vực Shchurovo và Prishib.

Phía Ukraine khó có thể tiếp tế đầy đủ cho các đơn vị trong trung tâm theo cách này, nhưng vẫn sẽ đủ cho một cuộc phòng thủ kéo dài. Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công vào Liman, Nga sẽ phải đột phá qua "Dãy núi Thánh" để cuối cùng cắt đứt liên lạc của Ukraine qua Seversky Donets.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Liman ngày 19/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

Theo kênh "Nhật ký lính dù", về phía Liman, các hành động của Nga nhằm bao vây từ phía đông và phía nam vẫn đang tiếp diễn. Có thông tin cho rằng AFU đã bắt đầu rút lui khỏi các vị trí ở Alexandrovka.

Sau khi chiếm được một cứ điểm trên các cao điểm chiến lược cạnh làng Zakotnoe, binh sĩ Nga đã giành được ưu thế trong việc giải tỏa "vùng xám" ở ngoại ô phía nam Yampol.

Các cuộc phản công dữ dội của AFU đang diễn ra ở ngoại ô phía nam Liman, trong khu vực Ilichivka và Dibrova. Họ tiến dọc theo lòng sông Seversky Donets trong khu vực khu định cư Pryshib. Lực lượng Kiev liên tục cố gắng vượt qua sông Seversky Donets để chuyển tiếp viện nhưng RFAF đã phá hủy cửa khẩu Nikolaevka-Brusovka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Liman ngày 19/1. Moscow tiếp tục phát triển, siết chặt vòng vây. Kiev ra sức ngăn chặn (Ảnh: Nhật ký lính dù).

Một số diễn biến chiến sự đáng chú ý khác

Quân đội Nga tiến hành một loạt các cuộc tập kích đường không nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, căn cứ quân sự và giao thông vận tải ở một số khu vực của Ukraine, bao gồm cả việc vô hiệu hóa các hệ thống tên lửa phòng không Patriot ở vùng Dnipropetrovsk.

Lực lượng Kiev đã tập kích hạ tầng năng lượng ở vùng Kursk và ngành công nghiệp dầu mỏ ở vùng Saratov của Nga. Tình trạng mất điện trên diện rộng vẫn tiếp diễn ở các vùng lãnh thổ do Moscow kiểm soát sau các cuộc không kích gần đây, ảnh hưởng đến hơn một triệu người.

Tại khu vực Burluk (Kharkov), lính xung kích Nga vượt qua biên giới quốc gia, củng cố vị trí của họ trên các tuyến đường tiếp cận Nesterne và Krugloe.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine ở Kharkov ngày 19/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực gạch chéo là nơi họ mới giành được, đang tiếp tục tấn công theo những mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar).

RFAF đẩy lùi đối phương khỏi các cứ điểm chính phía đông Liman, bảo đảm an ninh thông tin liên lạc gần Zarechne trong Công viên Svyati Gory.

Kênh RVvoenkor cho biết, quân đội Nga phát động cuộc tấn công vào một khu vực mới, vượt biên giới ở vùng Belgorod, giành được Dehtyarne, đang tiến công Nestyarne thuộc tỉnh Kharkov của Ukraine. Khu vực đột phá rộng khoảng 14km².

Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine xác nhận các cuộc tấn công của đối phương vào một khu vực mới. Bộ binh AFU đang ngăn chặn dưới sự yểm trợ của UAV cũng như máy bay chiến đấu.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 19/1. Lực lượng Moscow vượt biên giới, tích cực thiết lập vùng đệm an ninh (Ảnh: RVvoenkor).

Trong khi đó, các kênh Motopatriot78, Suriyakmaps cung cấp thông tin về giao tranh ở một số mặt trận khác.

Cụ thể, tại Kupyansk, Sư đoàn 68 RFAF đã giành lại quyền kiểm soát trung tâm thành phố, bao gồm cả tòa thị chính và bưu điện. Áp lực cũng đang được gia tăng đối với Petropavlovka và Podoly. Lực lượng Moscow dần lấy lại quyền chủ động. Quân đội Ukraine đang phản công từ hướng Sobolevka, cố gắng chiếm giữ phần phía nam thành phố.

Ở hướng đông thành phố, Sư đoàn xe tăng số 47 RFAF bao vây gần như hoàn toàn làng Verkhneye Peschanoye.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kupyansk ngày 19/1. Bất chấp sức ép phản công của Kiev, lực lượng Moscow đang dần lấy lại thế trận, giữ vững những vị trí còn lại ở trung tâm (Ảnh: Motopatriot78).

Tại mặt trận Sumy, trong 2 tuần qua, quân đội Nga chiếm được một loạt vị trí dọc biên giới ở phía bắc huyện Krasnopillia và các vị trí mới dọc biên giới phía tây bắc Gornal.

Về phía Seversk (Siversk), lực lượng Moscow đã kiểm soát phần lớn Zakitne và tiếp tục tiến về phía nam Riznykivka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 19/1. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục phát triển về phía tây (Ảnh: Suriyakmaps).

Trên trục Shakhovskoy và Dobropolskaya, RFAF tiếp tục đạt được những bước tiến mới tại các mỏ đá phía tây nam Toretske và tiếp tục phát triển cuộc tấn công về phía Kucheriv Yar. Ngoài ra, họ đã tiến xa hơn Nove Shakhove và Ivanivka và củng cố các vị trí phía đông Novyi Donbas. Hơn nữa, quân đội Nga đã tái chiếm một số vị trí ở khu vực trung tâm Zatyshok.

Do hoàn cảnh bắt buộc, Konstantinovka đang bị RFAF bao vây rộng hơn, đồng thời một tuyến phòng thủ đang được họ hình thành để làm căn cứ hỗ trợ cho cuộc tấn công tiếp theo về phía Kramatorsk, kênh MD nhận định.

Về phía Zaporizhia, quân đội Nga đang mở rộng vùng kiểm soát về phía nam thành phố, các mũi xung kích tiên phong hiện chỉ còn cách thủ phủ của vùng khoảng 12-15km. Họ cũng chỉ cách thành phố Sumy và Kharkov lần lượt chừng 20km và 30km.