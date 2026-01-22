Cỗ máy chiến sự Ukraine tăng tốc, 40.000 "sát thủ diệt UAV" xuất kích

Một UAV đánh chặn của Ukraine (Ảnh: AFP).

Ukraine dự kiến sẽ tiếp nhận 40.000 UAV đánh chặn trong tháng 1, một phần nhờ vào cơ chế thưởng chi trả cho các doanh nghiệp đối với mỗi lần hạ thành công một UAV Shahed của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov nước này cho biết.

Theo ông Fedorov, Kiev đã triển khai một chương trình mời các công ty quốc phòng thử nghiệm các UAV đánh chặn cỡ nhỏ của họ tại Ukraine, đồng thời trả 20.000 USD cho mỗi UAV Shahed bị sản phẩm của các nhà thầu này bắn hạ.

“Vào thời điểm đó, không ai tin vào điều này. Nhưng đến tháng này, dự kiến 40.000 UAV đánh chặn sẽ được bàn giao cho quân đội", ông Fedorov nói tại một buổi họp báo.

Do thường xuyên thiếu đạn dược và vũ khí, Ukraine mời các công ty quốc phòng từ khắp nơi trên thế giới, dù chủ yếu là từ các nước NATO, đến thử nghiệm sản phẩm của họ ngay trên chiến trường. Cơ chế trả thưởng vào thời điểm đó đã thúc đẩy các nhà thầu đẩy mạnh tốc độ sáng chế và thử nghiệm chúng ngay trên thực tế.

Ông Fedorov, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng vào tuần trước, cho biết chương trình chi trả này tập trung vào khu vực Chernihiv, nằm giữa Kiev và biên giới phía tây của Nga. Các UAV tấn công tầm xa được phóng từ khu vực biên giới đó buộc phải bay qua Chernihiv để tới thủ đô Ukraine, vì vậy khu vực này chứng kiến mật độ hoạt động của UAV Shahed thuộc loại cao nhất.

UAV đánh chặn tại Ukraine nhìn chung là các UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) cỡ nhỏ, được thiết kế để bay với tốc độ cao nhằm đánh chặn các UAV Shahed có cánh tam giác của Nga.

Loại UAV Shahed phổ biến nhất mà Ukraine phải đối mặt có thể bay hành trình ở độ cao khoảng 2.000m và đạt tốc độ tối đa khoảng 185km/h.

Do Nga có thể phóng hàng trăm UAV như vậy cùng lúc, Ukraine, vốn hạn chế về nguồn lực, đã ưu tiên giữ chi phí của UAV đánh chặn ở mức thấp nhất có thể. Một chiếc điển hình có giá vào khoảng vài nghìn USD.

Ông Fedorov cho biết quân đội Ukraine đã tích cực nghiên cứu UAV đánh chặn ít nhất từ tháng 2/2025. Công nghệ này đã phát triển rất nhanh trong năm qua: Các công ty Ukraine còn đang thử nghiệm thiết kế vào đầu năm 2025, và hiện nay đã bắt đầu mở rộng sản xuất để tiến tới sản xuất hàng loạt.

Việc tiếp nhận 40.000 UAV đánh chặn mỗi tháng đồng nghĩa với việc Ukraine có thể triển khai hơn 1.000 chiếc mỗi ngày, mục tiêu sản xuất ban đầu do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt ra.

Trong một buổi họp báo riêng vào đầu tuần, ông Zelensky tuyên bố Kiev hiện đã có khả năng sản xuất khoảng 1.000 UAV đánh chặn mỗi ngày.

“Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Bởi vì, nói thẳng ra, số lượng UAV đánh chặn của chúng tôi đã vượt quá số lượng người điều khiển", ông nói.

Ông Zelensky cho biết ông Fedorov và Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi đã được giao nhiệm vụ tuyển mộ, huấn luyện và triển khai thêm binh sĩ có khả năng điều khiển UAV đánh chặn.

Ngoài ra, theo ông Zelensky, nếu quy mô các cuộc tập kích của Nga gia tăng, Ukraine phải hành động một cách chủ động.

“Nếu Nga có thể sử dụng, chẳng hạn 1.000 UAV, thì chúng ta phải có ít nhất 2 UAV đánh chặn cho mỗi UAV Shahed của Nga”, ông nói.