Chuyện gì đang xảy ra ở thành phố tiền tuyến Seversk?

Chiến sự Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết định (Ảnh minh họa: BBC).

Cuộc tấn công mới của quân đội Nga (RFAF) vào thành phố tiền tuyến Seversk (Siversk) ở tỉnh Donetsk đã khiến giao tranh ác liệt bùng nổ suốt nhiều tuần qua. Ngay cả khi Moscow tuyên bố rằng quân đội Ukraine (AFU) đã thất thủ, thành phố vẫn chưa im tiếng súng.

Đầu tiên, vào ngày 1/9, Dmytro Zaporozhets, người phát ngôn Quân đoàn 11 AFU, nói với đài truyền hình Suspilne của Ukraine rằng Nga dự kiến ​​sẽ phát động một cuộc tấn công để thiết lập chỗ đứng.

Sự leo thang được dự đoán trước đã trở nên rõ ràng vài tuần sau đó, vào ngày 25/11, khi nhóm tình báo nguồn mở DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) báo cáo về các cuộc đột kích và xâm nhập của Nga vào trung tâm thành phố.

Sau đó, trong một video trên YouTube ngày 10/12, người đồng sáng lập DeepState, Roman Pohorilyi, cho biết, tình hình đã xấu đi khi lực lượng Moscow bắt đầu tràn ngập Seversk từ nhiều hướng.

"Mọi chuyện bắt đầu khi các đơn vị Nga len lỏi vào thành phố từ hai bên sườn, đặc biệt là từ phía nam. Sau đó, họ cũng đột phá từ phía đông, gần Verkhniokamianske. Mặc dù Lữ đoàn 54 của Ukraine đã giữ vững phòng tuyến ở đó trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng đối phương đã bắt đầu tiến vào khu vực trung tâm", ông nói.

Ngày hôm sau, 11/12, Điện Kremlin tuyên bố rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn Seversk. Giới chức Ukraine cũng như các nhà phân tích quân sự lập tức bác bỏ tuyên bố này. Tính đến giữa tháng 12, tình hình vẫn còn bất ổn và căng thẳng.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 16/12. Bất chấp việc Moscow tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố, lực lượng Kiev vẫn tiếp tục kháng cự (Ảnh: DeepState).

Tình hình thực địa

Ba ngày sau, hôm 13/12, Ukrainska Pravda đưa tin rằng lực lượng Moscow đã chiếm phần lớn Seversk, trích dẫn các nguồn tin quân sự cảnh báo về một tình hình nguy kịch. Họ nhận thấy rằng sông Bakhmutka trở thành một rào cản tự nhiên, đồng thời có khả năng sẽ đóng vai trò là tuyến phòng thủ cuối cùng bảo vệ thành phố.

Điều này lặp lại những nhận xét trước đó của Pohorilyi, người đã xác định tầm quan trọng của con sông trong video của mình.

"Sông Bakhmutka đã trở thành một trở ngại lớn đối với quân đội Nga. Hiện tại, nó đánh dấu tuyến giao tranh chính. Mặc dù có những nỗ lực vượt sông - thậm chí cả dưới các cây cầu - lực lượng Kiev vẫn tiếp tục tập kích đối phương đang cố gắng củng cố vị trí của mình ở phía bên kia", ông giải thích.

Các binh sĩ Ukraine trên thực địa cho biết giao tranh bên trong trung tâm vẫn tiếp diễn và thừa nhận rằng tình hình vẫn ảm đạm, mặc dù thành phố chưa thất thủ.

Ngày 14/12, Maksym Butolin, quân nhân thuộc Lữ đoàn cơ giới độc lập số 54 AFU - đơn vị chủ công phòng thủ Seversk - thông báo trên truyền hình quốc gia rằng "nói về việc giữ vững hoàn toàn thành phố là điều không thể".

Cả 2 ông Butolin và Pohorilyi đều lưu ý rằng các đơn vị Moscow thường lợi dụng sương mù, mưa, tuyết để di chuyển theo nhóm nhỏ rồi cố thủ trong tầng hầm của các tòa nhà dân cư.

Hai ngày sau, hôm 16/12, Lữ đoàn 54 báo cáo rằng giao tranh vẫn đang tiếp diễn bên trong thành phố.

"Seversk vẫn chịu áp lực liên tục từ đối phương: một số cố gắng xâm nhập thành phố, trong khi những người khác di chuyển dọc theo các tuyến đường tiếp cận với hy vọng giành được chỗ đứng. Nhưng đối với họ, kết cục luôn giống nhau", Lữ đoàn 54 cho biết trên Facebook.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Seversk ngày 12/12. Sau 41 tháng giao tranh, lực lượng Moscow mới chỉ phát triển thêm được 19km và được cho là chưa hoàn toàn kiểm soát thành phố (Ảnh: ISW).

Tại sao Seversk lại quan trọng?

Trước cuộc xung đột toàn diện, Seversk là nơi sinh sống của khoảng 10.000 người. Kể từ đó, thành phố phần lớn đã bị bỏ hoang, với ước tính của chính quyền địa phương rằng chỉ còn lại vài trăm thường dân.

Mặc dù có quy mô khiêm tốn, Seversk đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ khu vực phía bắc Donetsk của Ukraine.

Thành phố này giúp che chắn cho các trung tâm đô thị lớn hơn là Sloviansk và Kramatorsk, những thành trì chính thuộc "vành đai pháo đài" của Ukraine, mà Moscow không thể chiếm được trong gần 4 năm giao tranh.

Lực lượng Moscow cố gắng tiến công Seversk kể từ tháng 7/2022. Trong hơn 3 năm giao tranh, thành phố là một trong những khu vực ổn định nhất trên chiến tuyến, bất chấp cường độ giao tranh ở các khu vực lân cận, với việc quân đội Nga chỉ tiến được khoảng 19km.

Tuy nhiên, ông Pohorilyi cảnh báo rằng việc Seversk thất thủ, dù chưa hoàn toàn, vẫn là một nguy cơ thực sự.

"Có thể đến lúc chúng ta thức dậy và thấy toàn bộ thành phố nằm trong vùng đỏ (Moscow kiểm soát). Đó là lý do tại sao cần khẩn cấp tăng cường lực lượng và sự hỗ trợ. Ngay cả Lữ đoàn 54 cũng thừa nhận rằng cần thêm quân dự bị và hỗ trợ để giữ vững khu vực này, nơi họ đã bảo vệ trong nhiều năm", ông nói.