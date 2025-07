Binh sĩ Ukraine (Ảnh minh họa: Freepik).

Nga tiến quân quá chậm, chuyên gia phương Tây "sốt ruột"

Giới chuyên gia phương Tây đang cố gắng phân tích chiến thuật của quân đội Nga (RFAF). Trong đó, các nước NATO đặc biệt chú ý đến việc RFAF đang hành động theo chiến lược "những bước nhỏ", đồng thời thể hiện những nước đi cụ thể ở một số khu vực như cuộc tiến công vào làng Kamenskoye, nằm ở phía nam thành phố Zaporizhia hay cuộc tiến công thành phố Chasov Yar.

Mặc dù quân đội Ukraine (AFU), hiện chỉ còn giữ được một phần của khu mỏ đất chịu lửa - được gọi là tiểu khu Zemlyanki, chiếm chưa đến 4% diện tích Chasov Yar - nhưng RFAF vẫn chưa thể hạ gục được cụm cứ điểm này.

Các ví dụ khác, bao gồm việc RFAF bao vây Kupyansk, Pokrovsk, Konstantinovka, kiểm soát Toretsk, tiến công đến Liman (Krasny Liman) và Seversk, và những thành công ở phía bắc vùng Sumy…. Tất cả những điều này diễn ra khá chậm, nếu so sánh với tốc độ của Chiến tranh Vệ quốc, nhưng bản chất của cuộc xung đột hiện tại lại hoàn toàn khác.

Các chuyên gia phương Tây nhận định rằng, RFAF đang hành động theo cách "không kéo giãn hậu phương". Khi các đơn vị tiền phương tiến được vài km trong thời gian ngắn, hoạt động tấn công sẽ giảm xuống.

Một mặt, điều này có thể được giải thích bằng việc đối phương chuyển quân dự bị đến đó tăng cường phòng ngự, nhưng ở phương Tây, đây được coi là một chiến thuật có chủ đích của Bộ chỉ huy Moscow nhằm giữ cho hậu phương luôn liên kề, không cho AFU cơ hội tấn công thọc sườn.

Hiện tại, thực sự không có khu vực nào trong vùng chiến sự mà RFAF có thể tạo thành một "cái nêm" tới 30km. Có những chỗ lồi lõm nhỏ, nhưng chúng đủ để AFU gần như không có cơ hội tấn công quân Nga từ hai bên sườn.

Ngay cả khi một thành phố bị bao vây, chiến dịch vẫn được tiến hành theo cách sao cho hậu phương không bị cắt đứt so với các nhóm tiền tuyến và do đó, nếu AFU bất ngờ quyết định phản công lớn thì quân đội Nga vẫn có khả năng rút lui an toàn.

Chiến thuật này của RFAF đã giúp Tướng Mykhailo Drapatyi - Tư lệnh Lục quân Ukraine - "dập tắt cơn sốt" đột phá của Nga gần Pokrovsk, khi lúc đầu quân Ukraine đẩy lùi quân Nga tới 5-6km bằng cuộc xung phong của bộ binh cơ giới. Nhưng sau đó "thòng lọng" bắt đầu thắt chặt trở lại, và lực lượng dự bị được Tướng Drapatyi tung vào "cuộc phản công" đã bị tiêu hao chỉ trong vòng vài tháng.

Chiến trường phía Bắc: Tình hình căng thẳng cho cả hai bên

Vào tháng 6, RFAF đã kiểm soát được 556km² lãnh thổ Ukraine, được coi là con số tốt nhất trong năm nay, mặc dù tốc độ tấn công của RFAF đã chậm lại phần nào trong những tháng qua.

Trọng tâm cuộc tấn công của RFAF đã chuyển từ hướng Sumy sang Novopavlovskoye và Krasnolimanskoye. Đồng thời, khoảng 1/3 tổng số các cuộc giao tranh của chiến trường diễn ra theo hướng Krasnolimanskoye. Nhiệm vụ đặt ra của RFAF là tiếp cận khu vực, có thể bố trí pháo binh chiến dịch, đủ sức uy hiếp các thành phố Sumy, Kharkov và Zaporizhia. Họ đã hoàn thành một phần nhiệm vụ.

Bộ Tư lệnh Moscow đã phải tung quân tiếp viện đến thị trấn biên giới Tyotkino, thuộc quận Glushkovsky, vùng Kursk, để đẩy lùi cuộc tấn công dữ dội của AFU vào lãnh thổ Nga.

Trên thực tế, RFAF chưa bao giờ chiếm được hoàn toàn Yunakovka ở vùng Sumy, mặc dù Bộ Quốc phòng Nga đã "vội vàng" thông báo điều đó. Quân đội Ukraine vẫn giữ một phần ngôi làng và cũng đã tiến hành một số trận phản công, đẩy lùi đối phương ra ít nhất 200-300m khỏi ven làng Sadki.

Về hướng bắc Kharkov, RFAF có ​​những đột phá ở một số nơi. Cụ thể, một đầu cầu mới đã được hình thành tại Melove, với vùng kiểm soát được mở rộng thêm 8km dọc theo biên giới và 5-6km về chiều sâu dọc theo mặt trận.

Dường như bộ chỉ huy của Cụm quân phía Bắc đã nhắm thẳng vàoMelove, và thông qua đó là Bolshoy Burluk, một trung tâm hậu cần quan trọng trong khu vực. Nhưng trước tiên, họ cần phải kiểm soát được làng Khatneye.

Tuy nhiên, không loại trừ khả năng đó là hướng nghi binh của RFAF, đặc biệt là khi xét đến việc cùng lúc đó, các đơn vị Moscow đã hoạt động tích cực hơn gần Volchansk và cũng chiếm được trang trại Stroyevka ở sườn bên kia.

Khu vực Kupyansk cũng là khu vực đáng chú ý, nhưng tốc độ tiến công của quân Nga khá chậm. Mặc dù gần đây đã có một cuộc tấn công sâu 5km, giúp RFAF chiếm Golubovka và tiến vào Radkovka. Nhưng AFU đang cố gắng đánh bật đối phương ra khỏi Kondrashovka lân cận.

Gần Sinkovka, các đơn vị Moscow đã tiến sâu 1km vào các vị trí của Ukraine và hơn 3km dọc theo chiều rộng mặt trận. Tổng tư lệnh AFU, Tướng Alexander Syrsky, sau khi đến thị sát khu vựCc này, đã ra lệnh cho cấp dưới chuẩn bị phòng thủ vòng tròn quanh Kupyansk.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Kharkov ngày 15/7. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, những khu vực màu vàng là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ về phía Bolshoy Burluk (Ảnh: AMK Mapping).

Khu vực Liman - Borova: Bất ổn

Khu vực giữa Liman và Borova chắc chắn là 1 trong 3 khu vực bất ổn nhất với RFAF. Các đơn vị xung kích của RFAF đã tiến đến Karpovka, chia cắt hai hướng này. Tuy nhiên, quân đội Ukraine ở Zelenaya Dolina, Kolodezi và Yampolovka vẫn đang kháng cự khá thành công.

Có lẽ, những thành tựu gần đây của Nga chỉ gói gọn trong việc kiểm soát Zelenaya Dolina và Petrovskoye-Grekovka (những làng cuối cùng của Lugansk do Kiev kiểm soát), cũng như Novomikhaylovka (cuộc chiến giành khu vực này đã diễn ra từ đầu tháng 5).

Konstantinovka: Vòng vây quân Nga đang dần siết chặt

Cụm quân phía Nam RFAF, đã chiếm hoàn toàn dải đất dọc theo kênh đào Seversky Donets - Donbass. Đồng thời, họ chiếm được Dyleevka và đang tiến đến Belaya Gora. Điều này có thể dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ của AFU ở phía bắc Pokrovsk.

Và ở phía tây Pokrovsk, tại Shcherbinovka, tình hình của AFU cũng không kém phần nguy cấp. Các đơn vị bộ binh cơ giới của Nga đang cố gắng chốt chặn quân Ukraine tại đó, tấn công Katerinovka từ phía Romanivka.

Trong nửa tháng nay, quân Ukraine được bố trí tại Yablonovka, đã ngăn chặn bước tiến của đối phương quanh hồ chứa nước Kleban-Byksky. Nhưng đến ngày 11/7, Cụm quân Trung tâm RFAF đã kiểm soát được Yablonovka, tạo gọng kìm bao vây quân Ukraine ở phía nam hồ.

Một số nhà phân tích dự đoán một cuộc đột phá của RFAF đến Stepanovka, để sau đó, phát triển thành công, vượt qua Konstantinovka từ phía sau, nhưng điều này dường như là một động thái quá mạo hiểm.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại nam Konstantinovka ngày 15/7. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, đang tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ, hình thành các vòng vây mới (Ảnh: Hudson War Mapping).

Krasnoarmeysk: Cường độ cao nhưng kết quả tối thiểu

Thoạt nhìn, tình hình ở đây không thay đổi, nhưng RFAF đang dần đạt được mục tiêu của mình, khi cắt đứt Krasnoarmeysk khỏi tuyến tiếp tế hậu cần chính và trọng tâm chính là các cuộc tấn công vào bên sườn.

Ở cánh phải, quân Nga đã tập trung tại Koptevo, Razino và đang tấn công Novotoretskoye qua vùng xám. Về phía nam, quân Nga đang tập trung loại bỏ một nhóm quân Ukraine, bị bao vây giữa Malinivka và Mirolyubovka.

Ở cánh trái, bộ chỉ huy của Cụm quân Trung tâm đã cố gắng thay đổi tình hình gần Kotlino và Udachny trong vài tháng. Một cuộc bao vây bên sườn lớn đang được thực hiện dọc theo đường cao tốc từ Uspenovka đến Novosergeevka và xa hơn nữa là Molodetskoye.

Novopavlovka: Khủng hoảng toàn diện trong phòng thủ của AFU

Lực lượng Kiev tại mặt trận nam Donetsk liên tiếp thất thủ ở Ugledar, và sau đó là Kurakhovo, điều này trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với Novopavlovka. Phần mặt trận này hóa ra là dễ bị tổn thương nhất đối với AFU, và đây là hướng thành công nhất của RFAF.

Từ cuối tháng 2 đến cuối tháng 6, AFU đã phải rút khỏi 12 làng, với diện tích 427km2. Tuy nhiên, cũng có một vấn đề khó giải quyết ở đây, đó chính là Alekseyevka bị bao vây, nhưng binh sĩ Ukraine không chịu đầu hàng.

RFAF đã thực hiện cuộc thọc sâu dài 10km đến tỉnh Zaporizhia, đầu tiên là Yalta và phát triển một cuộc tấn công dài 7km vào Chervona Zirka, sau đó là Poddubnoye. Nhưng phải mất vài tuần, họ mới hoàn toàn phá vỡ được hệ thống phòng thủ của AFU tại khu vực này.

Lữ đoàn đổ bộ đường không 46 đã không thể ngăn cản lực lượng Moscow tấn công. Vì lý do này, cụm chiến thuật Ugledar của AFU gần đây đã bị giải tán, và chỉ huy cụm, Sergey Nayev, bị cách chức.

Do đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã lên kế hoạch kiềm chế quân Nga ở khu vực giữa sông Volchya và sông Mokrye Yaly, nhưng RFAF đã vượt sông thành công, áp sát đến Dachny, nơi các trận chiến đã diễn ra ác liệt. Và vào ngày 11/7, lực lượng Moscow đã hoàn toàn kiểm soát Mirny và đang phong tỏa Voskresenka.

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Novopavlovka ở nam Donetsk ngày 15/7. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, vị trí cắm cờ là nơi họ vừa giành được và đang tiếp tục tấn công theo mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).

Zaporizhia: Trông cậy vào may mắn

Rõ ràng là chiến dịch Zaporizhia, xét theo cường độ của nó, có mục tiêu nghi binh chiến thuật. Nếu Ukraine bất ngờ suy yếu, nó sẽ chuyển thành một cuộc tấn công độc lập.

Phương án thứ hai cũng khả thi, đặc biệt khi xét đến việc quân đội Nga đã nghiền nát hệ thống phòng thủ của AFU ở Kamenskoye và củng cố đầu cầu, tiếp tục tiến công Stepnohirsk.

Với việc mất Lobkovo và Stepovoye (Stepnoye), AFU đã mất khả năng tấn công đối phương ở Kamenka từ bên sườn. Đồng thời, quân đội Nga còn khoảng 26km nữa để có thể tiếp cận phía nam thành phố Zaporizhia, thủ phủ của tỉnh cùng tên. Với cự ly như vậy, RFAF có thể sử dụng pháo binh chiến dịch, hoặc UAV FPV, để tấn công vào thành phố.

Các nguồn tin của Ukraine khẳng định rằng, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã giao nhiệm vụ cho AFU "đẩy lùi quân Nga về phía nam sông Yanchekrak" và "loại bỏ nguy cơ sử dụng pháo binh tấn công vào thành phố Zaporizhia". Tuy nhiên AFU đang phải căng lực lượng ra khắp các chiến trường, nên mệnh lệnh của Tổng thống với AFU là rất khó khăn.